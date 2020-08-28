國泰金去年開始向全球新創廣發英雄帖，從400多家新創中海選出9家，與集團子公司合作，完成了6大創新金融服務概念驗證，已經有四家新創被國泰鎖定。

為了加速金融服務的創新，國泰金的「金融創新實驗室」，去年（2019）開始向全球新創廣發英雄帖，從400多家新創中海選出9家，並與人壽、銀行、產險等子公司合作，在過去一年，共同完成了6大創新金融服務概念驗證（Proof of Concepts, POC），其中已經有四家新創被國泰鎖定，未來有可能落地導入服務中。

小百科：概念驗證 簡稱POC，是對某些想法的一個較短而不完整的實現，以證明其可行性，示範其原理，其目的是為了驗證一些概念或理論。概念驗證通常被認為是一個有里程碑意義的實作的原型 。

驗證成功率達7成，鎖定四大應用拚落地

六大概念性驗證分別為「資本市場情緒自然語意處理（NLP）分析」、「生物辨識安全防護」、「車損部位辨識」、「AI洗錢防制偵測」、「不動產鑑價商業化」、「AI輔助檢驗醫療數位影像胸部X光」，國泰金控資深副總經理孫至德透露，當中有四大應用，最有機會能落地。

孫至德表示，找新創合作的目的是希望國泰的金融服務，能與國際趨勢做接軌，值得一提的是，這一次海選出9家新創中，完成概念性驗證的比例接近七成，遠高於一般市面上企業籌辦的加速器（概念性驗證完成度平均20％~30%）。

國泰金控資深副總經理孫至德透露，這一次海選出9家新創中，完成概念性驗證的比例接近七成，高於業界標準。 國泰金

應用一：提升核保效能！AI看X光片節省醫生90%時間

第一項有可能落地的應用，是國泰人壽與韓國新創Lunit的合作，Lunit是一家擅長乳房影像判讀的新創，透過AI深度學習技術來檢測肺部異常疾病，準確率高達97%以上，可以輔助檢驗醫療數位影像胸部X光。

國泰人壽審查部柯子鈴協理表示，一般核保流程，會參考客戶基本資料、財務、身體狀況三大面向，有很大的比例，會參考到胸部X光片。目前，國泰人壽每年新契約保險的體檢上，有3萬件醫療影像胸部X光審閱需求，因此規劃導入AI技術，輔助醫師醫務的判讀，加快效率。

這次的合作，以國泰人壽醫師內部審閱資料，將近200件醫療數位影像胸部X光片做為驗證樣本，實驗結果發現，陽性命中率為83%、陰性命中率為92%，整體準確性達到90％。柯子鈴指出，未來透過這項技術，有望節省醫生90%的閱片時間，提升核保效能。

應用二：只需一張照片，車體細微穿孔都能辨識

第二項則是與印度新創ClearQuote合作，只需要一張車損理賠照片，就能透過影像辨識技術，辨識出車輛外觀損傷程度及部位，作為理賠依據。

ClearQuote能將一台汽車照片，切割成不同部位做辨識，像是車體部位（車頭、車尾、保險桿），以及車損程度（穿孔、皺褶、凹陷），都能辨識出來。

在印度，ClearQuote可以做到馬上提供需更換零件、維修報價，但因為各國車種不同，如果要落地台灣，必須建構台灣的車種、零件、人工成本等模型資料，才有辦法進行車險理賠報價。

應用三：揪出大老闆是否說反話，作為投資判斷依據

第三家則是新創Amenity，能夠利用自然語意處理（NLP）技術，分析國外軟體、半導體及非民生必需消費品的公司，驗證公司經營者在法說會上，與法人之間的問答，是否用正面的語句，包裝負面資訊的潛藏訊號。

國泰表示，這項功能，可以作為國壽海外投資的投資後管理或預警機制，孫至德表示，這項技術目前只能偵測英語，因為中文跟英文語句表達的邏輯不同，若真要落地到台灣應用，還需要進一步測試。

應用四：用你打字的習慣，判斷是否是本人登入

最後一項，是國泰世華銀的數位銀行KOKO與BehavioSec的合作，許多人都喜歡用生物辨識登入網銀，但又擔心身分被盜用。

BehavioSec技術厲害之處在於，會蒐集使用者登入的行為模式（例如打字的速度與節奏），並建構出一套模型，作為登入保護機制，判斷是否是本人登入，在經過實驗後，這套模式具有8成以上準確率，未來可評估用於APP使用場景，保障用戶帳戶安全。

與新創合作做POC，將會是國泰長期的計劃，孫至德表示，國泰在海外皆有合作的加速器夥伴，協助挖掘有潛力的新創團隊。 國泰金

深化與新創合作，第四季啟動二階段POC

「國泰金融創新實驗室」為國泰金控創新計畫，透過數數發中心與集團子公司盤點科技創新需求、全球招募篩選、概念性驗證，透過實作導入全球創新科技。

與新創合作做POC，將會是國泰長期的計劃，孫至德表示，國泰在海外皆有合作的加速器夥伴，協助挖掘有潛力的新創團隊，也希望透過第一階段的POC，做出市場口碑，吸引更多團隊加入合作。

孫至德認為，新創團隊有非常好的技術，卻缺乏場景，這就是跟金融機構合作的好處，此外，許多海外新創，都希望往亞洲市場發展，國泰則能提供協助。

目前，國泰跟新創都是以合作夥伴的方式合作，孫至德表示，未來若要深化合作，也不排除採用入股方式。國泰預計於今年第4季啟動第二期「國泰金融創新實驗室」計畫，持續提升國泰在數位數據與技術的全球視野。

責任編輯：蕭閔云