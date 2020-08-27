近年，台灣零售企業紛紛跨足電子商務、門店物流寄取貨等新網路經濟，帶動電商及其他產業的發展，而「市佔率」將會成為一家企業是否能長久經營的關鍵數據。

「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網路經濟等商業模式中，更是判斷企業能否大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構就是秉持這樣的投資戰略，鼓勵旗下新創公司「燒錢搶市佔」，挹注高昂資金換取市佔優勢。

由於傳統零售通路的產業特性：高穩定度的低營業利益率，使具市佔優勢的企業得以享有較高現金流量與規模經濟的相對優勢，在行銷折讓、採購議價、展店成本等各方面，都更有機會取勝競爭對手。此外，台灣零售通路企業已紛紛跨足電子商務、會員機制、門店物流寄取貨等「新網絡經濟」，市佔率、門店密集度、會員數將更加成為評估零售企業結構性優勢的關鍵數據。

未來流通研究所團隊抓取台灣實體零售與電子商務產業經營數據，結合企業在台灣市場的年營收金額進行計算，定期發布主要次產業的市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標，綜整分析說明如下，做為夥伴們深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。

一張圖看台灣零售以及電商的市佔率。（點圖可放大） 未來流通研究所

冠軍輾壓第二名的獨佔鰲頭型：超市、超商

獨佔鰲頭型的產業賽道中，龍頭企業市佔優勢顯著，與第2名競爭者拉開10％以上的市佔差距。台灣超市與超商產業即屬於此類型代表，其中又以全聯為首的超市業最為顯著。

全聯實業近10年採用積極併購與快速展店的雙軌策略，市佔率大幅提升，從2017年的57.3％一路攀升至2019年的62.6％。綿密通路網路不僅為全聯鞏固了在民生通路競爭中的關鍵優勢，也使全聯成為台灣唯一市佔率過半的零售通路集團，打下了創造豐沛現金流量的營運基礎。

全聯實業自2017年的57.3％一路攀升至2019年的62.6％。 全聯福利中心

至於台灣發展已相當成熟的超商產業，則以7－11（統一超商）佔絕對優勢，市占率達的47.7％，且單店坪效也遠優於同業，主因之一即在於高市佔所賦予的成本結構優勢與市場支配力。不過全家超商近年市佔表現也快速攀升，自2017年20.5％攀升至2019年22.3％，展現出過人成長動能，同步帶動全家股價於近期超越統一超，創下掛牌以來收盤價歷史新高，成為台灣超商股王。

佼佼者激烈競爭的領先集團型：百貨、量販、電商

領先集團型產業賽道的特色，在由少數2至3家企業佔據較高市場份額，形成領先集團間的劇烈競賽。例如量販業的COSTCO（好市多）、家樂福與大潤發，電商業的momo（富邦媒）與PChome（網路家庭），以及百貨業的新光三越、遠東百貨與SOGO（太平洋崇光百貨）。

量販業中的COSTCO及家樂福合計市佔率超過70％，強烈主宰台灣量販業的發展生態與競爭樣態。不過，相對於COSTCO近年市佔率微幅滑落，家樂福在推展新型態店的積極擴張下，市占率持續增長，加上今年度併購頂好及JASONS超市，將進一步鞏固在台灣零售通路中的市佔地位。

而電商產業的領先平台momo及PChome，2017年市佔率分別為19.7％與16.0％，以平分秋色的姿態分居1、2名。歷經3年市場競賽，momo市佔率已快速成長至24.9％，成為近3年台灣零售產業中市佔率擴張最快的企業，並與PChome逐步拉開差距。此外，電子商務同時也是台灣近3年產業集中度提升幅度最大的零售次產業，領先平台的競爭優勢正在快速浮現。

百貨業中，TOP 3品牌市佔率穩固，不過近3年均略有退縮。主因即在於多元新進競爭者的加入，例如鎖定獨特商品優勢而異軍突起的微風百貨、聚焦軌道經濟的CITYLINK、緊抓旅遊零售風潮而崛起的新型態outlet等。此外，百貨同時也是近3年台灣零售業中少數集中度降低的次產業，顯示雖做為傳統強勢實體通路，百貨業仍維持著高競爭強度，消費者在各百貨品牌間轉換壁壘偏低。

均分市場的群雄割據型：3C家電、家具家飾、藥妝藥局零售

形成群雄割據型競爭態勢主因，在於產業特性（不易複製擴張、傳統小型品牌林立等）或產業發展期間較短，因此尚未形成具顯著市占優勢的企業或品牌。此項賽道中，每家企業市佔率普遍未超過10％，例如3C家電零售、家具家飾零售以及藥妝藥局零售業。

其中3C家電及家具家飾零售業中，皆僅有一家主要企業市佔率在近3年均維持成長，分別為全國電子與無印良品。其中全國電子近年經營績效持續提升，成功反映在市佔率的提升上，並可望於今年取代燦坤，躍升為台灣3C通路市佔龍頭。

前三大市佔企業均為同屬藥妝美妝領域的屈臣氏、寶雅及康是美。 shutterstock

藥妝藥局產業方面，前3大市佔企業均為同屬藥妝美妝領域的屈臣氏、寶雅及康是美，緊追在後是藥品及醫療器材零售的的大樹藥局及杏一。台灣藥妝藥局業銷售額近10年來年均複合成長率達2.5％，在普遍陷入衰退的專賣零售業中，逆勢成長的發展態勢受到許多注目。不僅如此，在品牌發展成熟、連鎖企業加速展店、企業間併購風潮等因素帶動下，上述前5強企業近3年市佔率全數正向成長，正逐步茁壯成為台灣藥妝藥局業的領先集團。

備註：研究數據皆為企業或第三方研究機構公開資訊，經研究團隊程式爬取整理，部分企業因公開數據不足則未納入研究中。此外，若本業參雜過多非所屬零售通路營收來源，考量比較之合理性，則予以剔除，敬請讀者見諒

責任編輯：林芳如、錢玉紘

本文授權轉載自：未來流通研究所