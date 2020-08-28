知名台資女鞋品牌達芙妮宣布，將退出中國、台灣中高檔品牌的實體零售業務，未來會專注在網路平台販售。

知名台資女鞋品牌達芙妮國際發布今年上半年財報，受新冠疫情衝擊，達芙妮上半年營收港幣2.12億元（約新台幣8.2億元），年減85％，虧損港幣1.41億元（約新台幣5.4億元），年減63.8％；達芙妮並宣布，將徹底退出包括大陸和台灣中高檔品牌的實體零售業務。

達芙妮表示，由於銷售據點由2019年上半年的2,208家，大幅縮減至2020年上半年的293家，以及新冠肺炎疫情對店鋪營運和消費市場的影響。

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伴隨業績下滑，達芙妮門市也大幅減少，1995年於香港上市，從2012年巔峰時期的6,881家門市，減少至如今的不到300家。其中僅2019年，達芙妮門市總數，就從2,820家大幅收縮至425家，日均關店六家。

面對持續虧損、門市銳減的窘境，達芙妮也在尋求轉變，不僅打折出清庫存、升級品牌、向電商轉型，同時也開始走向「輕資產」模式。

2019年4月，達芙妮著手進行供應鏈方面的輕資產轉型，並借助蘇寧物流的「智慧供應鏈」系統，建設一個虛擬的「中央鞋櫃」，實現商品在全大陸據點的布局。

此外，達芙妮還在產品中引入運動元素，並於2019年9月發布公告表示，引入運動品牌、KAPPA母公司的高階主管韓炳祖，以尋求運動業務變革，集團積極進行產品升級，進一步增加運動休閒品類的占比，以把握運動休閒的市場潛力，並吸引更多年輕時尚的消費者，開拓更多消費客群。

不過大陸快消品新零售專家鮑躍忠認為，對於企業而言，轉型是一個很複雜的課題，從目前來看，輕資產模式並不能挽救達芙妮國際的頹勢，達芙妮國際需要在行銷、產品等方面作出系統性深刻變革。

對於未來發展規劃，達芙妮國際在公告中表示，將繼續進行「輕資產」業務模式的戰略轉型，重點放在核心品牌業務，並關閉旗下所有其他品牌業務銷售點，目前達芙妮國際所剩店鋪均為核心品牌業務。

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責任編輯：林芳如

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