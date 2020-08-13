第二季法說會上，劉揚偉除繼續宣揚鴻海3+3的長期佈局，也首度揭露了短期成長動能。劉揚偉說，要靠這些短期成長動能，帶動鴻海毛利率在明年上看7%！

代工龍頭鴻海於昨（12）日舉行法說會，揭露了第二季的財務表現，營收達1兆1383.37億元，季增21%、年減3%，毛利率達到5.91%，比起上一季的4.5%、去年同期的5.31%來說都要來得好，符合第一季法說會的預期。

董事長劉揚偉展望第三季鴻海的表現，他依四大產品線進行個別分析。

劉揚偉首度在法說會上揭露鴻海的短期成長4大動能，表示要靠伺服器、半導體等領域，帶動鴻海在明年毛利率可以上看7%。 鴻海提供

消費暨智能產品因為受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，導致新機上市的時間有所延遲，因此僅有個位數的季增、而年減雙位數；雲端網路與上一季維持持平水準，較去年同期有個位數增加；電腦終端則不論是季對季、年對年都維持個位數成長；至於元件及其他則季增雙位數、與去年同期持平。

首揭短期成長4動能，赫見2產品線藏兆元營業額

劉揚偉也進一步說明了鴻海目前「短期」的成長動能，將如何帶動鴻海的毛利率擺脫過去「毛3到4」的窘境，以7%為明年的衝刺目標，主要都來自於4大成長動能，當中更包含了2個兆元營收的成長引擎。

動能一：伺服器

「不說別人還不知道，資策會統計鴻海伺服器出貨量全台第一、2019年可是有近兆元新台幣的營收，」劉揚偉這樣一說，讓現場的法人跟媒體都哄堂大笑。伺服器受到疫情的影響，將會是鴻海短期的成長動能來源，劉揚偉更點出雲端服務供應商（Cloud Service Provider，CSP）佔營收的3成左右，一直到下半年都將會有雙位數的成長動能。

鴻海表示，伺服器中雲端服務供應商（Cloud Service Provider，CSP）佔營收的3成左右，一直到下半年都將會有雙位數的成長動能。 取自ShutterStock

動能二：零組件產品

零組件產品包括機構件、散熱模組，光學、電、PCB以及半導體等，2019年整體營收高達1兆，其中的光學還有半導體將會是零組件產品中中意的成長動能來源，而光學的應用包括相機模組、觸控模組等應用。接下來也會強化鴻海創辦人郭台銘獨創的CMMS模式（Component Module Move & Service，零主件、模塊化、動態速度、服務），針對零組件產品進行垂直整合的調整。

動能三：半導體

半導體被鴻海視為一個短期重要的成長動能來源，2019年半導體產品的整體營收約700億新台幣，其中47%為設備及製程服務、34%為IC設計、3%為IC設計服務，以及15%封測。看準台灣半導體產業的發展，接下來鴻海將重點佈局在IC設計、設備以及高端封裝三個領域上投入更多資源，他也認為IC設計接下來將會在5G、AI、8K跟CIS等四大領域上開花結果。

半導體2019年為鴻海帶來近700億的營業額，接下來將會把重點佈局在IC設計、設備以及高端封裝三個領域，投入更多資源。 shutterstock

動能四：汽車零組件

2019年汽車零組件產品的總營收為95億新台幣，其中44%來自於新能源車零組件、56%來自於汽油車零組件，且客戶遍及歐美各大車廠。此外，鴻海的另一個優勢就是汽車零組件的產品組合多元，能滿足客戶的需求。

而近期攜手跟裕隆合作的最大主因，是鴻海看上了裕隆是國內唯一一個擁有汽車開發能力的業者、擁有近20年的經驗；此外，華創在底盤平台的能力跟經驗，也是鴻海認為在未來電動車的發展上大有助益的地方。唯這部分的合作仍在佈局的階段，但劉揚偉認為2025年有機會成為集團另一個擁有兆元營收規模的事業體。

雖然目前自駕車的表現不佳，但鴻海認為2025年這將會是另一個兆元營業額的領域。 shutterstock

3大產業搭配3大技術，依舊是鴻海長期規劃

至於鴻海的「長期」成長動能，依舊來自於目前正在持續佈局的3大未來產業：電動車、數位健康及機器人，以及3大核心技術：人工智慧（AI）、半導體以及新世代通訊技術（5G）。劉揚偉表示，鴻海有信心這三大產業的選題，看準的不僅是未來年複合成長率達到20%以上，2025年的全球總產值也將上看1.4兆美元（約合42兆新台幣），即便是搶下1成、即4.2兆新台幣的產值，對鴻海而言都有助於接下來的營運表現。

責任編輯：蕭閔云