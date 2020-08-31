日前美對華為祭出新禁令，切斷華為獲得美國晶片的管道，為了確保生存，華為將轉向發展雲端業務。

中國電信裝置製造商華為捲入中美角力之爭，遭到美國政府加強制裁。據外媒報導，為了在美國禁令下尋找新出路，華為開始專注發展剛萌芽的雲端業務，原因是華為的雲端業務仍可使用美國晶片。

英國《金融時報》30日報導，華為的雲端業務主要向企業出售運作系統所需的儲存和運算能力，以及人工智慧（AI）技術，雖然市佔率遠落後於中國市場龍頭阿里巴巴和騰訊，但正在迅速擴張其服務。今年1月，華為提出「雲端服務業務」應與「智慧型手機和電信裝置業務」同等重要的計畫。

華為中國供應鏈一名知情人士表示，雲端業務是華為站穩中國市場的關鍵，預料北京會擴大向華為採購政府公共雲端服務，藉此表達力挺華為的立場。

報導指出，製造雲端運算晶片的半導體廠商仍允許與華為交易，例如，英特爾（Intel）是華為伺服器CPU的長期供應商，去年已向美國政府申請許可證，可以繼續出售晶片給華為。

今年5月，美國商務部宣佈新禁令，禁止外國企業使用美國技術替華為生產晶片，若外國企業要使用美國半導體裝置為華為生產晶片，必須先向美國申請許可，從戰略上嚴格限制華為購買由美國軟體和技術製造的半導體晶片。

根據市場研究機構Canalys 7月發佈的報告，2020年第二季，全球雲端基礎設施服務市場規模年增31％至346億美元（約新台幣1.01兆元），再創歷史新高。其中，亞馬遜AWS以31％的營收市佔率位居龍頭，其次是微軟Azure的20％，Google Cloud以6％名列第三。

責任編輯：林芳如

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