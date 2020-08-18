美國祭出新禁令進一步封殺華為獲得含有美國技術的晶片，斷絕聯發科向華為供貨的可能性，連帶使聯發科股價跌停，而三條出路被封上一條的華為，未來又該怎麼走？

為了徹底斷絕華為的後路，美國宣佈加強對華為的封殺措施，禁止華為透過第三方業者獲得以美國技術開發、製造的晶片，斷絕其規避限制，從美國以外供應商轉手取得晶片的可能性。

美國國務卿邁克．龐培（Mike Pompeo）在推文中表示，「今天，我們進一步限制了華為取得美國技術、傷害全球網路完整性及美國人民個資的能力，給予華為及中國共產黨一記沈重的打擊。」

且為了更全面圍堵華為，美國還在實體清單上新增了全球38家華為關聯企業。從2019年華為被放上黑名單以來，已經有152家企業被列入封殺清單之中。

無法代替台積電供貨華為，聯發科股價跌停

根據《福斯新聞》報導，美國商務部長威爾伯．羅斯（Wilbur Ross）解釋，5月公佈的禁令促使華為採取一些行動試圖規避限制，透過第三方取得晶片。禁令限制所有利用美國技術替華為製造產品的行為，都必須獲得許可。

羅斯指出，新的規範是為了堵上規範漏洞，防止華為獲得美國技術的可能性。這項新限制立即生效，關上了華為從聯發科等企業獲得晶片的大門。先前有分析師指出，從聯發科獲得晶片是華為僅存的幾種選擇中，最具可行性的方案。

8月上旬舉辦的中國信息化百人會中，華為消費者業務CEO余承東坦承，秋季旗艦新機華為Mate 40配備的麒麟9000晶片，將成為華為麒麟高階晶片的絕版品，間接證實台積電自9月15日起將不再供應華為。

聯發科一直被認為可能吃到華為訂單，然而這次美國祭出的新封殺措施斷絕了這樣的可能性，導致股價一度跌停。 shutterstock

在美國5月公佈禁令後，外界紛紛猜測聯發科可能將頂替台積電，拿下華為的晶片訂單，雖然聯發科當時發布重訊澄清，強調一切都會合乎規範，股價仍然一路攀升，從6月初至昨（17）日高點為止成長近50%。

然而美國進一步封殺華為的消息，令過去三個月的狂漲戛然而止，股價硬生生跌停，一夕之間下滑約10%。聯發科也在今（18）日急發重訊，聲稱他們密切關注美國的出口法規變化，並會諮詢外部法律顧問確保公司合規，目前評估對短期營運沒有重大影響。

華為剩兩條路可走，但都前途未卜

從美國5月宣佈封殺華為開始，外界便開始評估，華為究竟還有幾條路可走，除了上述的下單聯發科等企業繞道供貨外，僅存的另外兩種可能性分別是仰賴中國半導體產業供應，下單中芯國際或紫光展銳，以及依賴三星或其他日韓晶片廠商。

然而這兩條路目前都困難重重，中國整體半導體產業水準只到14nm或12nm的程度，無論中芯或紫光都不足以滿足華為高階晶片需求，麒麟晶片需要7nm技術製造，絕不是中國業者一時半刻能解決的問題。

再加上，中芯國際同樣採用美國設備生產，這代表他可能也在美國的禁令規範之下，無法隨意接受華為訂單。

韓國三星也長久以來被視為可能的選項之一，美國《電子工程專輯》指出，三星已建立一條僅使用日本及歐洲7nm設備的晶片生產線，可以不受制裁影響供貨華為。

三星擁有以日本及歐洲設備建立的晶片產線，是華為剩餘出路最好的選擇，然而兩者在智慧手機市場上的競爭關係，令三星願意接受訂單的可能性渺茫。 shutterstock

但三星與華為同為智慧型手機領域的巨頭，稍早各個調查單位公佈的第二季全球手機出貨量調查更指出，華為首度超車三星登上全球最大手機廠商的寶座。

華為曾向三星下訂其Exynos處理器，但當時三星拒絕了這項要求，作為一個扼殺競爭對手的絕佳機會，三星這次很可能也不願意接下訂單，6月時也傳出三星已表態拒絕。

在美國禁令發布後，華為也持續測試聯發科及高通等第三方供應商的手機處理器，但高通始終處於禁令的規範下，稍早才試圖遊說美國政府放寬，稱禁令可能令聯發科及三星得利。

這次美國「超前部署」圍堵，斷絕聯發科供貨華為的可能性，在其他解決方案都不明朗的情況下，就如龐培所言，這無疑是一記沈重的打擊。

且《日經亞洲評論》更指出，美國律師事務所Orrick合夥人哈利．克拉克（Harry Clark）認為，雖然禁令主要針對半導體領域，但同樣適用於其餘牽涉美國技術的產品。例如顯示螢幕就需要大量美國技術，材料主要由康寧、3M等廠商供應。

目前唯一的轉機只剩11月美國總統大選，倘若拜登勝選，對華方針才有可能轉變，否則華為想維繫經營十數年的智慧型手機業務，恐怕只會越來越艱辛。

資料來源：Reuter、Nikkei Asian Review、Asia Times、CNBC

責任編輯：錢玉紘