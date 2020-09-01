長榮航空營收大動作調整機隊策略，也開始看中貨運生意，並把尚未交機的7架客機其中3架改為全貨機，如此布局的原因為何？

疫情下國境封鎖，讓過去相對冷門的貨運業務一時間成了航空公司金雞母，長榮航空過往客運營收占比達55%，貨運僅15%，現在也大動作調整機隊策略。

長榮在本周宣布，已經跟美國波音公司（Boeing）達成協議，要將尚未交機的的7架787-10型客機，改成三架777F型全貨機、四架787-9型客機。

載貨比較賺，長榮棄客機改買貨機

長榮目前旗下只有5架全貨機，而對手華航擁有18架747-400全貨機，是全世界規模第六大的航空貨運公司，甚至在第二季載客率掉到只剩4%的情況下，還能靠著貨運繳出獲利24.59億元的好成績。

華航是全世界規模第六大的航空貨運公司。 shutterstock

相比之下，長榮在衝刺貨運業務上就較為吃虧，內部考量到客運市場短期難復甦，決定將部分客機訂單轉成貨機訂單。

這筆飛機訂單是2015年為了汰舊換新機隊，向波音公司下訂24架787機型，其中包含20架787-10及四架787-9，目前已經交付五架787-10、四架787-9。

這些新飛機本來都是長榮為了開闢新航線所做的提前布局。沒料到2020年遇到疫情攪局，原本今年計畫開航米蘭、普吉島等航線，全部通通喊卡。

長榮表示，當年下訂的20架787-10飛機，交易總金額不超過美金73.24億元，其中變更機型前，787-10客機每架交易金額不超過美金3.66億元；機型變更後，777F貨機每架交易金額不超過美金3.82億元，787-9客機每架交易金額不超過美金3.18億元，也就是說，訂單調整後還能省下1.12億美元（約台幣32億元）。

調整機隊配置，布局後疫情時代

沒有客人搭飛機，上半年長榮虧損達18.34億元，其中上半年客運營收201.68億元，年減59.6%，客運運量減少60.5%；貨運上半年營收207.21億元，年增達70.7%。

數字上明顯呈現貨運業務的爆發，先前的法說會上，長榮航空總經理孫嘉明也說，「既然短期內客運難復甦，就要調整策略做大貨運生意。」，內部也在評估添購新貨機、擴大客機改貨機，以及針對全球供應鏈、轉單效應，重新調整貨運航線規劃。

這樣看來，也就不難理解長榮的決定，把尚未交機的7架787-10型其中3架改為777F型全貨機，就是希望能再衝高貨運業務對營收獲利的貢獻。

至於將剩下的四架787-10型客機改換成787-9型客機，主要是因為，787-10滿載續航里程為12,964公里，比較適合亞洲區間航線營運，而787-9載續航里程可達14,800至15,750公里，從台灣出發，最遠可以飛到美國西岸，長榮有四成的營收來自美洲航線，佔比最大，改成次此機型，較有利未來航線規劃。

責任編輯：錢玉紘