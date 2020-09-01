最新消息傳出，蘋果要求供應商今年打造至少7,500萬支5G IPhone，與去年的新款數量相當，顯示即便疫情來襲，顧客仍對蘋果產品的需求維持不墜。

最新消息傳出，蘋果（Apple Inc.）已要求供應商今（2020）年稍晚打造至少7,500萬支5G iPhone，大概跟去年發表新款iPhone的數量差不多，顯示即便疫情來襲導致全球經濟衰退，顧客對蘋果關鍵產品的需求依舊維持不墜。

iPhone有望在中國迎來四年最大升級潮

彭博社1日引述未具名消息人士報導，蘋果預測次世代iPhone今年出貨量最高有望達到8,000萬支。蘋果計畫在10月發表四款新機種，不但支援5G，且設計做出更動，能夠選擇的尺寸也更多。除此之外，蘋果也計畫推出類似iPad Pro全螢幕設計的新款iPad Air，兩款Apple Watch以及首款非Beats品牌的頭戴式耳機。

分析師先前預測，iPhone有望在中國迎來四年最大升級潮。Seeking Alpha、Coinspeaker等外電報導，摩根士丹利（Morgan Stanley、通稱大摩）8月19日發表研究報告指出，蘋果今年秋季發表5G iPhone之際，有機會在中國迎來大規模的升級潛在商機。調查顯示，中國民眾手上的iPhone，約68%至少已持有兩年之久，數量創下歷史新高紀錄，不但比去年的比例多出將近8個百分點、也較2017年超出20個百分點。

大摩認為，這次升級循環的規模，至少是四年以來新高，預測2021會計年度的出貨量將明顯加溫。

據傳將「選擇性」禁止WeChat

微信海外版「WeChat」可能遭美國封鎖，是iPhone中國銷售量的潛在憂慮。知名蘋果分析師郭明錤先前警告，倘若微信從蘋果App Store中消失，iPhone的中國年出貨量恐因而驟減25-30%，其他相關蘋果產品（例如Apple Watche、iPad、AirPod與Mac）的出貨量也可能下滑15-25%。

不過，外電近日傳出，針對WeChat遭移除的疑慮，川普政府正在盡力安撫美國企業。據傳，政府官員並不打算全面禁止WeChat，而是會選擇性地禁止這款App，以免影響美國企業在中國市場的商業運作。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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