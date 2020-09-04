面對消費者對於純網銀的各種疑慮，將來銀行決定從一場盛大的線上派對：NEXT PARTY開始，打破時間與空間的概念，從體驗出發、迎接純網銀時代的到來。
1 以線上派對 NEXT PARTY 為純網銀打開序幕，「將來」即在眼前
2020金融最大盛事，非純網銀開台莫屬，為讓民眾深入了解純網銀服務內容，將來銀行創業界先例，舉辦線上派對–NEXT PARTY，以自創人物、多元對話、YouTuber 擴散與遊戲闖關等互動機制，帶給民眾全新體驗：自己的將來自己打造。
以自己的「將來」成就美好人生
「我們的目標是，透過 NEXT PARTY 讓民眾享受純網銀不受時間、空間侷限的特性，以多元的體驗服務，讓更多民眾認識將來、看見將來，然後，開啟你的將來。」為讓關心數位金融的民眾可以率先體驗不受侷限的創新金融服務，將來銀行不但創業界先例，率先在將來銀行開台前舉辦線上派對–NEXT PARTY，更進一步推出三大創新服務，吸引更多的民眾青睞：
首先是自創人物，民眾可以自行選擇服裝、髮型、臉型、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、眼鏡與鬍子等表情配件，打造專屬自己的將來人樣貌，創建好的人物將出現在 NEXT PARTY 主舞台，開始闖關、對談、看影片等一系列互動。
「藉由多人線上遊玩與社群分享等機制，讓原先在外好奇觀察的民眾，願意且真正開始跟將來銀行展開互動。」將來銀行如是說道。
其次是完成任務抽限定商品與客製勳章。NEXT PARTY 主舞台就像是線上遊戲大廳，每一位到訪的將來人只要完成4大任務–在「將來探索舞台」區觀看 YouTuber 關韶文跟 8 名將來銀行夥伴探討將來銀行的經營理念與文化、到「將來風格舞台」區看 YouTuber 視網膜反串主播分享將來銀行品牌設計理念、到「將來選物市集」區跟 YouTuber 眾量級、Joeman 與 廚佛瑞德 Fred 等市集攤主拍照分享心得，以及找到 4 名將來太空人（NPC）聊天，即可獲得限定商品與客製化勳章的抽獎機會。 (抽獎辦法)
「我們勇於打破邊界，因此，邀請不同領域的知名 YouTuber 成為將來人，藉此向不同領域的同溫層宣告，將來銀行即將登場，從 YouTuber 們的粉絲發聲與擴散，吸引更多民眾參加 NEXT PARTY、認識將來銀行。」除此之外，將來銀行亦積極與台灣潮牌–Remix 、 Filter017–合推期間限定潮流配件（抽獎活動），讓時下潮男、潮女也樂於攜帶標示將來銀行 Logo 的配件出門，成為將來人一員。「在 NEXT PARTY 期間，我們還會不定期發布彩蛋任務，帶給每一位將來人意想不到的驚喜」。
最後是多元對話擴展 O2O（虛實融合）社交體驗，每一位將來人都可以輕鬆自在地在 NEXT PARTY 地圖內跑趴、隨時隨地與其他將來人（線上玩家）聊天、合照，尋找志同道合的將來夥伴，擴展人際關係。
「預估將有上萬名民眾參加 NEXT PARTY，我們提供了趣味影片與互動機制，讓來開趴的將來人可以更輕鬆、自在地體驗將來生活樣貌。」將來銀行如是說道。
「將來」即在眼前：消費者導向的 365 X 24 金融服務
NEXT PARTY 不僅是將來銀行歡慶品牌發表的重要活動，也是向民眾展現創新多元服務的關鍵。正如同將來銀行董事長鍾福貴所說的，「將來銀行提供的服務，將會改寫台灣金融樣貌。」身處在金融科技運應而生的時代、面臨從 0 到 1 的全新機會，將來銀行將與民眾一同前進，從不同的思維與角度出發，帶給民眾嶄新的銀行面貌。「將來銀行是一間擁有金融牌照的科技公司，我們的目標是提供消費者導向的 365 X 24 金融服務。」
在消費者導向金融服務這個面向，將來銀行除透過系統化手法了解消費者需求，更進一步透過 NEXT PARTY 的「將來太空人」，鼓勵每一位將來人跟散落在地圖上的將來太空人（NPC）互動，了解將來人的類型、常轉帳對象、將錢花在那些地方、喜愛使用的點數、存錢規劃，以及喜愛的優惠等資訊，作為規劃量身打造的創新金融服務之一手參考資料。
「我們預計在不久的將來將依據消費者需求，循序推出更多接地氣的金融服務。」除了推出創新金融服務，將來銀行表示，更重要的是提供 365 X 24 、永不中斷的金融服務，讓消費者可以時刻體驗創新金融服務。
展望未來，正如同將來銀行品牌 Logo ＂N＂ 與「」–欲倡導的理念：在將來銀行，可以恣意探索各種可能性，「」內可填入無限可能，因為將來不會只有一種，對話型式也充滿各種可能，將來銀行除持續不斷的深化創新金融服務，還會因應消費者需求，疊加各種服務與科技，溫暖的開啟各種創新金融服務，以熱情與專業，攜手合作夥伴、消費者一同前進將來。
※NEXT PARTY 活動資訊
參加NEXT PARTY ：https://nxb.tw/U8W38/
認識將來銀行 ：https://nxb.tw/UJZN7/
2 用設計說理念，打造純網銀新品牌「將來銀行」！專訪王宗欣、張嘉倫和方序中
關於將來的夢想並不抽象，新生的「將來銀行」透過「dosomething studio」王宗欣、「基礎創意」張嘉倫和「究方社」方序中三人的強力企劃，要讓新網銀的生活概念，深植人心，以此成為完成許多人夢想的好夥伴！
近期統籌「將來銀行」設計案的「dosomething studio」多媒體創意團隊創意總監王宗欣，邀請了「基礎創意」創意總監張嘉倫和「究方社」的創意總監方序中，為這個新生的純網銀品牌，進行視覺和文案策略的整體規劃。於此過程中，他們不但對這樣的純網銀概念感到特別期待，以此催化出的作品，更是活潑明快又有趣，讓人更想一探究竟。
用指尖打開的美好將來
「『將來銀行』是純網銀，他們是首先拿到許可的幾家公司之一，對我們來說也是認識一個新銀行金融方式的契機。過去的櫃檯拉開了顧客和銀行的距離，但是當銀行業務變成在手機上就可以進行，我們要思考的事情就是，這樣的金融型態跟人的服務關係為何。」負責 Tagline和文案策略的張嘉倫，對於這個新型態的金融服務所根基的「普惠金融」概念感到特別認同。
「將來銀行」向他們解釋過去傳統銀行有一套評斷客戶的標準，並以此決定雙方的關係，但在他們的體系中，則會運用更多網路和數據資訊，重新評斷每個人在傳統銀行體系下無法被彰顯的個人價值，讓傳統上可能處於金融弱勢位置的個體，也能得到適當的幫助。他說：「我們覺得他們真正變成一種夥伴或幫手的關係，所以我們也以此為定位，所以才出現NEXT to YOU這個 Tagline，他們就是在旁邊支持你的人。」
同時，「將來」這樣的名字，也帶給設計團隊許多聯想。他覺得非常有趣的一點是使用者打開APP就能使用銀行相關功能，「開啟『將來銀行』，就是開啟將來。而什麼是將來？那可能是像『出國留學』、『開公司』那樣的事情，我們在面對新的挑戰和探索的時候，其實我們需要很多人的指點和幫忙，讓我們勇敢的去做那件事。銀行扮演的角色，某種程度是讓我們不要有財務的困擾。」
打開輝煌金融新格局
延續著「夥伴」這樣的平等概念進行設計，擔任VI主視覺設計的方序中也對這個團隊不同以往的立業態度，感到印象深刻，他說：「一開始的溝通就很有趣，我們馬上發現他們想做的事情是不太一樣的，他們跟我們聊的是卡通、漫畫，或是自己喜歡的東西，我覺得那是很特別的經驗，先把彼此拉到同一條線上，我們就像是夥伴一起發現問題、解決問題。」
他在設計Logo的時候，也特別希望能傳遞這樣的訊息，他說：「這Logo是在最好的狀態下出現的，他們沒有設定目標，而是在彼此熟悉後自然產生的結果，所以大家很快就對這個Logo產生共識。而這個N字型的Logo很像融合體，我們希望可以不會有偏重哪一方的感覺，透過雙方的關係，塑造出一個管道、方向或空間感。」
就像將來銀行想打造與客戶之間的多元新關係，他以抽象手法畫出這樣的平行雙面體，開放了隨人想像的空間。而在顏色的選擇上，他則跳脫傳統銀行慣用的色系，而有了黃灰的配色突破。他解釋黃色就是一種富有能量、讓人感到迎向將來且有所期待的顏色，而灰色則帶著沈穩的調性，予人放心的感覺。
他笑著說，灰和黃二字連起來說，還非常巧地就讓人聽起來感覺有「輝煌」的將來之意，也非常吉利，「通常大家會想挑一個顏色，讓零歲到一百歲都買單，所以我們常看到三原色的搭配方式，但如果大家都這樣設定，每間公司看起來都差不多。我們得先認識自己、知道自己要講什麼話，然後讓大家接受這樣的訊息，而不是滿足大家現在只能接收到的狀態。」
最懂你的生活伙伴
負責網站內容製作的王宗欣，則是以更靈活的動畫，讓這樣的意象表達更為完整。「銀行跟人的關係應該是對等互助的，所以也希望動畫可以盡量表現出兩者之間的平衡感，而非上對下、有求於人的感覺。」
在短短幾秒鐘的動畫中，我們看到這樣的平行雙面，就像兩個正在玩遊戲的好朋友，在兩者之間時不時出現的幾何圖形，都讓人聯想到雙方之間的種種可能性，他說：「動畫裡面有蠻多設計都在強調互動感，彼此的火花互拋，雙方可以一起延展或縮短，中間的空間也可以放大、縮小，有很多可能性。」
在這個新生的品牌中，他看到了金融業新的可能性，他們不用總是站在權威的角度評判顧客導致產生距離感，「『將來銀行』呈現了另種讓人信賴的感覺，他們以社群形象，進到你的生活，用族群懂的語言與你對話。而我們並不是因為對方是權威而建立信任感，而是因為他是我的好朋友，我的好朋友懂我、了解我的需求。期待他們用一種全新的姿態站出來，給大家新的服務體驗。」
而這種不同以往的純網銀型態，透過近期上線的NEXT PARTY活動網站，大家也能立有所感。進入網頁之後，開心點下「我要成為將來人」的按鈕，設定好自己的虛擬人兒模樣，在線上Party完成指定任務之後，就有機會得到Remix 聯名或FILTER017監製的潮流小物，以及客製徽章。由此開啟你的將來銀行虛擬之旅，非常有趣，成為將來人不難，只須立即行動！(活動抽獎辦法)
※NEXT PARTY 活動資訊
參加NEXT PARTY ：https://nxb.tw/U8W38/
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3 「將來銀行」純網銀鎖定同溫層商機，策略長：這是一場Unfair Game
隨著金管會公布奪照榜單，純網銀2020年開業的目標也進入倒數，釋照前市場普遍認為「國家隊」將來銀行是「本土保障名額」，但今年才剛上任的策略長吳建頤認為，這場仗從一開始就不好打，「對新進者來說，這都是一場Unfair Game（不公平的遊戲）。」
為什麼這麼說？開放銀行（Open Banking）第一階段測試預計7月底上路，各銀行積極開發API，加速推出創新應用；為預備純網銀來襲，傳統銀行近期強打廣告，新數位服務陸續推出，可以預見的是，2020年純網銀開台前，消費金融服務市場早已是戰國局面。
而不拚速度，拚創新，一向強調合法合規的將來銀行，在釋照結果公布前，系統還沒建、合約也還沒簽訂。儘管起步最晚，但吳建頤信心滿滿的表示，在2020年底前，將來銀行的各種金融創新將會風起雲湧。
金管會釋照前，市場普遍認為將來銀行是「本土保障名額」，這樣的說法對團隊來說是包袱嗎？吳建頤說形容此時「就像是Airbnb要去跟飯店競爭。」這場仗從一開始就不好打，「我們無法控制別人說什麼，的確有一些困擾，只要做出好的東西，我不在意。」
打造有感的金融服務，將來銀行要搶「同溫層」商機
提供傳統銀行沒有的價值，是純網銀最大的武器。吳建頤接受《數位時代》專訪時，除了暢談在服務、產品上創新的信念，吳建頤還提出「金融美學」概念，他並語帶預告的表示，將來銀行的策略是：搶攻同溫層商機。
將來銀行要做的，並非傳統銀行鎖定的大眾市場，而是要替過去沒被注意到的客群，用金融創新解決問題，吳建頤把它稱為「同溫層」商機，目前內部已經至少規劃四個同溫層。
在吳建頤眼中，儘管台灣金融普及程度相當高，年輕人要開戶、辦信用卡門檻也不難，但這並不代表金融服務已經完善，讓金融服務可以更好的關鍵，在習以為常的生活細節中。
舉例來說，沒有實體分行的純網銀，需要重新建立民眾的信任，將來銀行皆由本土企業組成，是唯一沒有文化差異的隊伍。
占股41.9%的中華電信，是將來銀行第一大股東，針對中老年族群在行銷上，若強打與中華電信的關聯性，品牌信賴度高，就會變成一項優勢，可以做到market segmentation（市場劃分），讓長輩也能接觸到純網銀服務。
這樣的例子無所不在，吳建頤舉例，有一次媽媽住院開刀，出院那天正好碰上周日，醫院不收信用卡，28萬的醫療費必須付現金，痛點是什麼？一個銀行帳戶用ATM提款，一天最多只能領十萬元，即便在ATM普及的台灣，卻也不是每次有資金需求時，都能被滿足。
另外，吳建頤觀察到的另一個痛點是「繳費不要逾期」，一般人透過設定自動轉帳，在信用卡帳單到期前自動帳戶扣款，避免逾期繳費的問題，「然而把扣款這關鍵的一步授權給銀行做，用戶便失去財務最終控制權。」
吳建頤說，繳費是需求，遲繳是痛點，「消費者在意的是不要遲繳，更不願意早繳。」將來銀行的服務，是取得中間的平衡，讓用戶緊握財務的控制權，又不會落得遲繳的窘境。
被顛覆的不只是服務，吳建頤還提出「金融美學」概念。跟其他產業相比，金融業比較少花資源強調美學設計，以致於現在多數的金融服務、產品界面都稱不上好看，採訪時吳建頤激動的說：「真的太醜太醜了。」
德國的「N26」、巴西「Nubank」等純網銀業者，在產品介面設計上，都採用簡潔線條與大膽配色。近年許多銀行推出數位帳戶服務，介面設計美感已經慢慢改變。純網銀雖然沒有實體分行，現實生活中所看到廣告、介面設計也會進一步影響使用體驗，「設計」、「美感」會是將來銀行希望重塑外界對金融服務印象的一大重點，「要用不一樣角度切點切入市場，不然不會贏。」吳建頤說。
吸納跨領域人才，吳建頤：思維要改，千難萬難
曾經待過中國信託、國泰金控、國泰世華銀行、國泰證券的吳建頤，在金融圈打滾多年，加入將來銀行前，在中租控股待了五年，曾推動與Yahoo!奇摩購物中心合作「零卡分期」服務，中租是銀行企金放款部門，無論是定價、產品等思考邏輯，跟銀行都有很多不同，「當時的磨練，顛覆我對銀行既有的看法。」
將來銀行的目標，是要成為一家有銀行牌照的科技公司，需要大量跨領域人才，成員來自IT、金融、做過電商、網路服務等產業，加入團隊這半年的時間，吳建頤發現，許多銀行背景的員工，很難拋開舊有的金融思維，「較大的衝突，是人的思維要改，千難萬難。」
相較於LINE、樂天，外界認為將來銀行的劣勢在於，沒有成功經驗可循，除了缺乏既有生態系基礎，客戶也必須從「零」開始經營。吳建頤不這麼認為，沒有包袱、沒有顧慮，反而是一項優勢，生態圈建立的樣態、合作的夥伴，甚至是生態圈經營手法，可以不受既有框架限制。
在既有的股東外，將來銀行對外部合作夥伴也敞開大門，吳建頤透露，目前已接觸了三家電商、兩家便利商店，「我常常跟內部說，多想一點、多做一點， 事情就會做的不一樣。」未來的純網銀，將以創新服務顛覆大眾對銀行的認知。
責任編輯：蕭閔云