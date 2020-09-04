關於將來的夢想並不抽象，新生的「將來銀行」透過「dosomething studio」王宗欣、「基礎創意」張嘉倫和「究方社」方序中三人的強力企劃，要讓新網銀的生活概念，深植人心，以此成為完成許多人夢想的好夥伴！

「dosomething studio」創意總監 王宗欣統籌、打造全新純網銀品牌，進行多種媒材與載體的設計策略規劃。 攝影/侯俊偉 © Shopping Design

近期統籌「將來銀行」設計案的「dosomething studio」多媒體創意團隊創意總監王宗欣，邀請了「基礎創意」創意總監張嘉倫和「究方社」的創意總監方序中，為這個新生的純網銀品牌，進行視覺和文案策略的整體規劃。於此過程中，他們不但對這樣的純網銀概念感到特別期待，以此催化出的作品，更是活潑明快又有趣，讓人更想一探究竟。

用指尖打開的美好將來

「『將來銀行』是純網銀，他們是首先拿到許可的幾家公司之一，對我們來說也是認識一個新銀行金融方式的契機。過去的櫃檯拉開了顧客和銀行的距離，但是當銀行業務變成在手機上就可以進行，我們要思考的事情就是，這樣的金融型態跟人的服務關係為何。」負責 Tagline和文案策略的張嘉倫，對於這個新型態的金融服務所根基的「普惠金融」概念感到特別認同。

基礎創意設計總監 張嘉倫是此次合作中品牌定位的重要推手。 攝影/侯俊偉 © Shopping Design

「將來銀行」向他們解釋過去傳統銀行有一套評斷客戶的標準，並以此決定雙方的關係，但在他們的體系中，則會運用更多網路和數據資訊，重新評斷每個人在傳統銀行體系下無法被彰顯的個人價值，讓傳統上可能處於金融弱勢位置的個體，也能得到適當的幫助。他說：「我們覺得他們真正變成一種夥伴或幫手的關係，所以我們也以此為定位，所以才出現NEXT to YOU這個 Tagline，他們就是在旁邊支持你的人。」

「將來」的命名帶給設計團隊許多聯想，也有更開放多元的設計方向，也因為企業的信任，設計與商業也成為彼此的好夥伴！ 攝影/侯俊偉 © Shopping Design

同時，「將來」這樣的名字，也帶給設計團隊許多聯想。他覺得非常有趣的一點是使用者打開APP就能使用銀行相關功能，「開啟『將來銀行』，就是開啟將來。而什麼是將來？那可能是像『出國留學』、『開公司』那樣的事情，我們在面對新的挑戰和探索的時候，其實我們需要很多人的指點和幫忙，讓我們勇敢的去做那件事。銀行扮演的角色，某種程度是讓我們不要有財務的困擾。」

打開輝煌金融新格局

延續著「夥伴」這樣的平等概念進行設計，擔任VI主視覺設計的方序中也對這個團隊不同以往的立業態度，感到印象深刻，他說：「一開始的溝通就很有趣，我們馬上發現他們想做的事情是不太一樣的，他們跟我們聊的是卡通、漫畫，或是自己喜歡的東西，我覺得那是很特別的經驗，先把彼此拉到同一條線上，我們就像是夥伴一起發現問題、解決問題。」

究方社創意總監 方序中操刀此次CI設計的視覺，可見在視覺細節中別出心裁的用心。 攝影/侯俊偉 © Shopping Design

他在設計Logo的時候，也特別希望能傳遞這樣的訊息，他說：「這Logo是在最好的狀態下出現的，他們沒有設定目標，而是在彼此熟悉後自然產生的結果，所以大家很快就對這個Logo產生共識。而這個N字型的Logo很像融合體，我們希望可以不會有偏重哪一方的感覺，透過雙方的關係，塑造出一個管道、方向或空間感。」

圖片來源/ 將來銀行官網

就像將來銀行想打造與客戶之間的多元新關係，他以抽象手法畫出這樣的平行雙面體，開放了隨人想像的空間。而在顏色的選擇上，他則跳脫傳統銀行慣用的色系，而有了黃灰的配色突破。他解釋黃色就是一種富有能量、讓人感到迎向將來且有所期待的顏色，而灰色則帶著沈穩的調性，予人放心的感覺。

圖片來源/ 將來銀行官網

他笑著說，灰和黃二字連起來說，還非常巧地就讓人聽起來感覺有「輝煌」的將來之意，也非常吉利，「通常大家會想挑一個顏色，讓零歲到一百歲都買單，所以我們常看到三原色的搭配方式，但如果大家都這樣設定，每間公司看起來都差不多。我們得先認識自己、知道自己要講什麼話，然後讓大家接受這樣的訊息，而不是滿足大家現在只能接收到的狀態。」

最懂你的生活伙伴

負責網站內容製作的王宗欣，則是以更靈活的動畫，讓這樣的意象表達更為完整。「銀行跟人的關係應該是對等互助的，所以也希望動畫可以盡量表現出兩者之間的平衡感，而非上對下、有求於人的感覺。」

在短短幾秒鐘的動畫中，我們看到這樣的平行雙面，就像兩個正在玩遊戲的好朋友，在兩者之間時不時出現的幾何圖形，都讓人聯想到雙方之間的種種可能性，他說：「動畫裡面有蠻多設計都在強調互動感，彼此的火花互拋，雙方可以一起延展或縮短，中間的空間也可以放大、縮小，有很多可能性。」

將來銀行的企業CI識別是由設計團隊與企業主共創的新火花，而且未來有更多應用延伸。 攝影/侯俊偉 © Shopping Design

在這個新生的品牌中，他看到了金融業新的可能性，他們不用總是站在權威的角度評判顧客導致產生距離感，「『將來銀行』呈現了另種讓人信賴的感覺，他們以社群形象，進到你的生活，用族群懂的語言與你對話。而我們並不是因為對方是權威而建立信任感，而是因為他是我的好朋友，我的好朋友懂我、了解我的需求。期待他們用一種全新的姿態站出來，給大家新的服務體驗。」

最後，小彩蛋你發現了嗎？ 圖片來源/ 將來銀行官網

而這種不同以往的純網銀型態，透過近期上線的NEXT PARTY活動網站，大家也能立有所感。進入網頁之後，開心點下「我要成為將來人」的按鈕，設定好自己的虛擬人兒模樣，在線上Party完成指定任務之後，就有機會得到Remix 聯名或FILTER017監製的潮流小物，以及客製徽章。由此開啟你的將來銀行虛擬之旅，非常有趣，成為將來人不難，只須立即行動！(活動抽獎辦法)

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