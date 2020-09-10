街口在今年初，在沒有太多宣傳情況下，低調的推出數據行銷工具 –「街口券」，這一步，究竟想做什麼？

街口支付執行長胡亦嘉從不諱言，LINE一直是他心中最大的假想敵，不只是在支付的市佔率上互相較勁，就連行銷工具，也成為了最新的戰場。

商家若要下廣告，拓展新客源、經營熟客，最常見的方式，不外乎就是創立一個LINE官方帳號，或是在Facebook、Instagram上下廣告。不過，去年LINE宣布調整官方帳號的計費模式，不一定適合每個商家的經營型態。

街口於今年初，在沒有太多宣傳情況下，低調推出數據行銷工具——「街口券」，簡單來說，這就是一款電子折價券，讓用戶使用街口支付時，能在特定商家獲得優惠。

官方表示，街口券以用戶消費數據分析結果為基礎，搭配距離定位，號稱能比其他行銷工具更精準地發送電子優惠券給客戶。街口產品長范庭甄預告，明年（2021）將會是街口券，蓬勃發展的關鍵年，街口這一步，究竟想做什麼？

鎖定三大目標，把街頭「發傳單」數位化

「街口券的概念，就是在街口發傳單。」范庭甄說，街口一開始是從夜市攤販、商圈起家，從街頭攻佔連鎖通路，花了許多時間深耕在地市場。

產品團隊發現，小型傳統商家，並沒有太多預算做線上廣告，「像是巷弄裡的小麵攤，並沒有想吸引其他縣市的消費者遠到而來，只希望周遭生活圈的用戶，能多來光顧。」

這些業者，大多會印紙本傳單，請工讀生在街頭發送，缺點是成本高、效益也低，街口瞄準這塊痛點，要把「發傳單」的模式數位化。

街口產品團隊發現，小型傳統商家，並沒有太多預算做線上廣告。 攝影 / 高敬原

范庭甄說，街口券今年2月推出，目標有三個：「幫店家找到潛在客戶」、「找到回流客」、「經營熟客」，背後關鍵武器，就是數據。

街口券的運作邏輯，就是分析消費者數據，將電子優惠券發放給目標客群。街口指出，商家可以在街口後台，設定四大條件。

性別與年紀區間 發送範圍（系統會撈出設定範圍內的街口用戶發送，還可排除近半年內有來店消費過的用戶） 設定發送人數 & 系統試算發送費用（若覺得發送費用過高時，可自訂發送人數，再由系統隨機發送） 街口券使用規則，以及使用日期與優惠內容

范庭甄說：「相較於電商掌握的數據，大多是數位足跡，我們（街口）是有很精確的消費數據。」街口會利用這些數據，推測用戶的喜好，假設近期A用戶買了許多嬰幼兒產品，就可以推測他要不是新手爸媽，就是身邊親友有小孩，就能推薦他相關店家，替商家找到潛在客戶；同時，也能透過優惠券的發送，找回許多沒來消費的回流客，以及經營熟客。

商家可以自行設定想發送的街口券數量、內容，成本是一張0.1塊台幣，若消費者成功抵用，則須付給街口一張2塊台幣，范庭甄認為，這樣的成本，還是比請工讀生發傳單，成本更低效益更好。

艋舺夜市、東區商圈測試成績：交易金額成長2倍、來客數多10倍

范庭甄說，街口券二月上線至今，已經有約700家店家申請使用，每月以100~200店家申請加入的速度成長。

以大型連鎖通路合作成績來看，街口曾在四月份跟星巴克合作，針對常客發送街口券，折抵率超過3成，由於這檔活動僅針對近半年有消費的「熟客」，街口認為，在星巴克時常針對自家會員推出優惠活動的狀況下，折抵率能有三成的表現，算是不錯。

此外，也跟台北萬華艋舺夜市和東區商圈合作，做小規模測試。

以艋舺夜市案例來說，共聯合113家店家，針對中正、萬華、大同區生活圈的用戶，或曾在雙北小吃攤、飲料店、中式、日式、泰式、韓式類別消費過2次以上的用戶，發送15萬張9折優惠的街口券，官方表示，平均刺激攤商交易金額成長2倍。

東區則聯合百家商家，針對東區常客和生活圈在東區的用戶，發送88折優惠的街口券，官方表示，交易筆數和交易金額皆成長2倍。街口內部分析，因為電子優惠券能直接發送給目標客群，比起傳統受傳單吸引的來客數多10倍。

街口產品長范庭甄說，街口券二月上線至今，已經有約700家店家申請使用，每月以100~200店家申請加入的速度成長。 攝影 / 蔡仁譯

下一階段的目標，范庭甄說，希望能強化跟交通工具的連接，例如近期在洽談跟淡水輕軌合作，讓有乘車的民眾，在下車時，可以收到該站附近商家的優惠，活絡當地商圈。也將加速佈建中南部行動支付使用據點，計畫透過街口券聯合南部各大知名商圈，提升整體市場使用率。

街口發展數位行銷，挑戰有哪些？

街口從今年四月開始，電子支付的用戶數，就一路超越LINE Pay Money，在8月時整體月戶突破300萬，成為台灣使用者人數最高的電子支付品牌，不過要在數位行銷上超越LINE，街口仍有許多挑戰必須解決。

據記者觀察，街口券目前仍有許多缺點，例如：街口券並非真的「推播」到手機上，用戶必須自己到街口券的頁面，去尋找有哪些券可以用，操作上並不直覺，並沒有「發傳單」的觸擊感。

此外，截至目前街口券所公布的成效數據，仍無法看出對經營熟客、回流客的具體成效，相較於LINE官方帳號，街口券也無法做到與顧客的即時互動，僅能單方面的傳遞電子優惠券。

不過一大優點是，街口券與付款條碼整合，只要用戶領取的街口券，在消費時不必額外點選，系統會自動辨識可用優惠，相當便利。

范庭甄表示，今年街口券的發展，仍偏向測試性質，「我們也在觀察那些券成效比較好，」例如，范庭甄觀察到有一家早午餐店，跟街口合作發了兩周的街口券，交易額因此成長66%，「我們也希望分析背後原因，找出成功業者的模式，複製給每一個商戶。」

街口券是否真的如同范庭甄所說的蓬勃發展，就要看街口接下來，是否能體驗與系統優化協助商家真的做到「精準行銷」了。

責任編輯：蕭閔云