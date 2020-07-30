行政院會今（30）日通過「電子支付機構管理條例草案」，這意味著，在不久的將來，街口、悠遊卡可以互相轉帳，還能買賣外幣。

想用街口支付把午餐錢轉帳給同事，卻發現同事只有用LINE Pay，只好掏出現金，未來這樣的情況將消失。

行政院會今（30）日通過「電子支付機構管理條例草案」，這意味著，在不久的將來，街口、悠遊卡可以互相轉帳，還能買賣外幣。

正因為業務內容擴大，國內的電子支付業者，甚至能做到「閹割版純網銀」的服務，這款草案上路後，好處有哪些？

虛實界線模糊，電子支付、電子票證將合而為一

電子支付、電子票證是什麼？眾多專有名詞，一般民眾不見得分得清楚，再加上許多電票業者也都持有電支執照，彼此之間的界線也日趨模糊。

以LINE為例，扣款時可以選擇綁訂信用卡的「LINE Pay」，或是從電支帳戶「LINE Pay Money（原LINE Pay一卡通帳戶）」扣款，「LINE Pay」本身是行動支付，無法轉帳收款。

因此，行政院長蘇貞昌表示，要將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合而為一，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，「是我國儲值支付工具發展的重大里程碑。」

行政院長蘇貞昌表示，要將原本「電子支付」、「電子票證」二元化管理的法制統合而為一。 金管會

金管會主委黃天牧提到，行政院已經通過草案，接下來會送到立法院審議，希望能在下個會期順利通過。

電支業者也能化身微型銀行？三大亮點一次看

下半年三家純網銀將開業，不過在草案通過後，未來純網銀大餅，不是只有取得執照的三家業者吃得到，未來電支業者的業務範圍將擴大，共有三大亮點。

亮點一：不同支付品牌，可以相互轉帳、付款

現在使用電子支付的一大麻煩，就是如果商家不支援、朋友家人沒使用，就無法交易，未來修法通過後，不同支付品牌也能互相轉帳。

舉例來說：未來街口帳戶中的錢，也可以轉到LINE Pay一卡通、悠遊卡中，打破以往的限制，無論是吃飯、購物分帳，或是支付都能更方便，很像是現在的跨行轉帳概念。

目前民眾跨行轉帳，若金額低於500元新台幣，是沒有手續費的，未來跨機構轉帳，是否會產生手續費？金管會銀行局局長莊琇媛表示，電支機構之間的轉帳金額，應該會以小額為主，手續費會再研議，但不會像銀行這麼高。

而對商家來說，未來不需要每個品牌的支付都串接，只需要串接一家就好，未來草案通過後，民眾可以用街口掃描LINE Pay條碼付款，後端會再透過「跨機構共用平台」做金流的轉換，概念如同刷卡機，可以接受不同銀行的信用卡付款一樣，方便度將大為提升。

未來街口帳戶中的錢，也可以轉到LINE Pay一卡通、悠遊卡中，打破以往的限制，無論是吃飯、購物分帳，或是支付都能更方便，很像是現在的跨行轉帳概念。 LINE Pay

VISA台灣區總經理趙麗芳，用「百花齊放」來形容台灣目前的支付市場狀況，目前市場的玩家有哪些呢？

根據統計，「專營」電子支付機構有五家，分別為：街口、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；「兼營」則有與LINE Pay合作的一卡通，以及21家銀行、中華郵政；電子票證業者則有四家，分別為：悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫電票。

代表廠商 特色 電子支付 街口支付、LINE Pay 將錢儲值在虛擬帳戶中、可以收付款 電子票證 悠遊卡、一卡通 將錢儲值在實體卡片中、無法收付款

此外，金管會在2016年曾提出「電子支付5年倍增計畫」，目標在2020年，要讓電支比例消費金額佔比達到52％，截至2019年底，電支比例來到40.91%，但今年第一季卻下滑到38.9%，首見衰退。

支付品牌眾多，無論是消費者或商家，不可能每個支付工具都安裝（串接），這也就凸顯了整合的必要性，同時也能進一步推升台灣電子支付普及率、使用意願。

亮點二：國內外小額匯兌業務、儲值外幣

金管會也將開放電子支付機構，經營國內外小額匯兌業務，目前金管會是准許電支機構設外幣帳戶的，未來用戶在電支機構開戶後，可直接在電支機構兌換外幣，然後把錢存在外幣帳戶中，也就是說，未來如果要用電支購買外幣計價的商品，就能直接付款，讓跨境交易變得更有效率。

舉例來說，如果要到日本商旅，可以在街口換日幣，存在街口的帳戶中，到當地消費時可以直接扣帳戶中已先換好的日幣，或者業者也能跟境外的機構合作，方便民眾直接在亞馬遜、淘寶等境外平台消費。

此外，台灣目前有70萬國際移工，現在如果要匯錢回家鄉，需要負擔數百元的手續費，相當不方便，未來也可以透過電支帳戶，操作小額的匯款。

至於電支帳戶買賣外幣、移工匯款是否有額度限制？金管會表示，基本上會訂出上限，不過細節仍在研議中。

光是准許電子支付機構經營國內外小額匯兌業務，就能讓業者無痛升級成「微型銀行」或是「閹割版的純網銀」。不過需要注意的是，放在電支帳戶內的錢主要為支付用途，不像一般銀行會產生利息。

支付品牌眾多，無論是消費者或商家，不可能每個支付工具都安裝（串接），這也就凸顯了整合的必要性，同時也能進一步推升台灣電子支付普及率、使用意願。 攝影 / 蔡仁譯

亮點三：點數大整合，開放相互抵用

點數、紅利，是許多民眾使用電子支付的一大誘因，金管會也將開放「紅利點數整合平台」業務，讓不同品牌的點數互通使用。

舉例來說，用街口購買飲料時，可以將街口幣、LINE Point在同一筆消費中混合折抵，讓手中點數發揮最大效益，甚至連同兼營電支業務的銀行紅利點數，也能一併納入。

不過，各家業者的點數價值、兌換比例各有不同，金管會要做點數整合平台，該如何避免業者為了彼此的利益不同，而產生歧見，後續值得觀察。

責任編輯：蕭閔云