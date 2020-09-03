全聯繼開咖啡廳後，這回開火鍋店，取名全火鍋，店內使用的生鮮食材，強調新鮮、平價，且門市都買得到。

時序邁入夏末秋初，又到吃火鍋的季節，超市龍頭全聯近期在台北開設火鍋店，取名「全火鍋」，Facebook、Instagram已成立「全火鍋」粉絲專頁帶動話題熱度，強調使用產地直送的蔬菜及冷鏈配送的肉片，火鍋湯底還是和網紅廚師「錵鑶聖凱師」黃聖凱合作，不少網友已經在敲碗訂位時間，究竟全聯開火鍋店背後的動機為何？

強打新鮮、平價！生鮮搭配極速冷鏈配送

「全火鍋」粉絲專頁介紹寫著，蔬菜來自有生產履歷認證的契作農場，生鮮搭配極速的冷鏈配送系統，強調食材新鮮、品質有保障，從台式石頭火鍋到麻辣鴨血火鍋都吃得到，一份火鍋套餐價格299元起，強調讓消費者放心吃有機，還能顧荷包。

從賣生鮮進階到經營火鍋店，全聯也找來合作夥伴助攻，例如網紅廚師錵鑶聖凱師獨家打造湯底、和米其林星級日本料理「吉兆割烹壽司」主廚合作沾醬，使用日本柳宗理的鍋具及杯碗盤、戶外露營品牌snow peak的加湯壺，從食材到器具的品質都不馬虎，提升消費者用餐體驗。

全火鍋的湯底，由網紅廚師錵鑶聖凱師獨家打造。 全火鍋

增加自有品牌曝光度，甜點、滷味也吃得到

除了鍋物外，店內還有調酒、果汁，以及販售全聯自有品牌甜點we sweet、自有品牌調理熟食「美味堂」的滷味，增加自有品牌的曝光度。

再者，全聯也發揮行銷功力，把火鍋店塑造成網紅打卡店，不只好吃也好拍。走進門口就裝有7,749顆燈泡、戶外果汁Bar、牆上還有大大「請支援收銀」的自嘲LOGO，據了解全火鍋採「快閃店」模式經營，預計9月4日開幕，替全聯的火鍋季暖身。

全火鍋的戶外果汁Bar，適合拍照打卡。 全火鍋

快閃店行銷，帶動生鮮業務

不過，這不是全聯首次嘗試開自有品牌實體店，去年9月全聯在台中市政店內就開設首間咖啡廳we sweet，採複合式門市經營，也是因為自有品牌甜點we sweet推出各種聯名款廣受消費者歡迎，而進一步開咖啡廳。

全聯台中市政店二樓為全聯首間咖啡廳「We Sweet Café」。 全聯

這次則把腦筋動到生鮮品項上，開設火鍋快閃店，除了是創造新的體驗行銷外，也意味生鮮業務有不錯的表現。

2008年全聯開發生鮮事業時，董事長林敏雄把重責交給大兒子林弘斌負責，生鮮業務虧損超過了十年，然而疫情期間帶動自煮風氣，拉抬全聯生鮮業績，林敏雄於6月份餐敘上就透露，「生鮮已經在損益兩平邊緣」。

全火鍋的食材，搭配極速的「冷鏈配送系統」。 全火鍋

這回跨界經營火鍋店，更是帶旺生鮮業績、耕耘冷鏈物流的好機會，畢竟火鍋食材要新鮮，得靠快速的冷鏈配送系統；若消費者覺得火鍋好吃、CP值高，對全聯的生鮮業務有加分作用。

責任編輯：蕭閔云