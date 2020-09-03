歐洲國家計畫透過額外徵稅的方式，從蘋果、Google、亞馬遜等美國科技業者手上「回收」避稅金額，但顯然科技業者是將額外增加的成本轉嫁給消費者或開發商。

歐盟過去多是以違反市場競爭公平原則，對科技企業進而展開壟斷調查。近日，歐洲國家更計畫透過額外徵稅等方式，希望從蘋果、Google、亞馬遜等美國科技業者手上「回收」避稅金額。不過，這些美國企業回應，歐洲國家實施新稅制的作法顯然是藉由增加數位內容費用，將額外增加的成本轉嫁在消費者或開發者身上。

歐洲國家加稅，科技巨頭轉給消費者

目前有不少美國科技業者都在歐洲地區設立公司來避稅，同時也在歐洲地區推行大量數位內容與服務，進而透過搜尋引擎、廣告、數位內容以及App獲取大量營收金額，卻因為稅賦制度關係，使得多數歐洲國家難以從這些美國科技業者手上收取相應稅金。

因此，近日英國政府開始推行全新數位服務稅收政策，針對搜尋引擎、社群媒體，以及數位內容與服務增加收取2%稅金。此舉讓蘋果選擇將稅金轉嫁在英國地區App Store付費金額，意味著消費者除了在App Store消費時，必須支付包含20%的增值稅，現在還必須加上蘋果轉嫁的2%費用。

在英國地區將增加稅金轉嫁至消費者或開發者之外，蘋果也將土耳其App Store的數位內容價格增加約7.5%，藉此應對土耳其近期啟用的全新數位內容稅制。

而Google也同樣將稅金成本轉嫁給廣告商或消費者，並陸續在英國、奧地利、土耳其針對Google服務的廣告投放，增加2%及5%不等的費用；而亞馬遜則是從9月開始將2%稅金成本轉嫁在第三方賣家身上，並且強調因應平台維護等需求，必須將相關成本轉嫁至平台使用者身上。

雖然從商業經營的角度來看，自然是羊毛出在羊身上，原本選擇在歐洲地區避稅的美國科技業者，勢必不會默默自行吸收稅金調漲的額外增加費用，因此，將新徵稅金的成本轉移至消費者或開發者身上，這也代表，即使歐洲國家希望透過數位內容、服務增加來稅收，但最終還是會由歐洲地區消費者來承擔，而非這些科技業巨頭。

資料來源：The Verge、Financial Times

責任編輯：錢玉紘