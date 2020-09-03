今年上半年間iPhone 11榮登全球最暢銷智慧手機，比三星Galaxy A51的銷量高出約3倍，甚至較去年同期iPhone XR銷量多出逾千萬支。

今年1-6月期間蘋果iPhone 11為全球最暢銷智慧手機，銷量更是排名第2位的三星Galaxy A51的約3倍，且雖受到新冠肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情影響，iPhone 11銷量仍較去年同期的最暢銷機種iPhone XR多出逾千萬支。

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蘋果狠掃銷售榜單，三星僅1機種入榜、其餘席次由小米拿下

日本蘋果情報網站iPhone Maina 2日引述調查公司Omdia的數據指出，2020年H1（1-6月）期間蘋果iPhone 11為全球最暢銷的智慧手機產品，賣出了3,770萬支、是排名第2位的三星Galaxy A51的3倍。

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Omdia指出，今年H1間雖受到武漢肺炎疫情影響、民眾避免外出，加上生產一度中斷，不過iPhone 11銷量仍較去年同期最暢銷機種iPhone XR（2019年H1期間賣出2,690萬支）多出了1,080萬支。

Omdia表示，H1期間全球智慧手機銷售前10大榜單中、蘋果iPhone機種橫掃一半席次，4月開賣的iPhone SE（870萬支）、iPhone XR（800萬支）、iPhone 11 Pro Max（770萬支）和iPhone 11 Pro（670萬支）分居第5、6、7、10位。

三星僅有（1,140萬支）入榜、位居第2位；其餘4個席次由小米拿下，Redmi Note 8（1,100萬支）、Redmi Note 8 Pro（1,020萬支）、Redmi 8A（730萬支）、Redmi 8（680萬支）分居第3、4、8、9位。

責任編輯：文潔琳

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