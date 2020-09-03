華為禁令生效在即，三星又在此刻奪得Nvidia新顯卡訂單、推出新款摺疊手機，外界紛紛看好其未來發展。

韓國科技大廠三星近期成為了科技界焦點，先是Nvidia新發布的GeForce RTX 30系列顯示卡採用三星8nm製程；本週也推出新款摺疊手機Galaxy Z Fold 2；而外界也推估，即將於9月15日生效的華為禁令，最大的獲益者會是三星。

好消息接踵而至、前景一片大好的情況下，也讓分析師看好三星未來的成長空間，根據《CNBC》報導，金融數據公司Refinitiv整理的資料顯示，平均而言，分析師們預估三星的股價還有29%的成長空間。

部份分析師更看好三星接下來的發展，香港投行大和資本市場分析師SK Kim認為，未來12個月內三星股價可能成長50%，達到8.2萬韓圓的目標價格。

除了上述晶圓代工業務搶得大訂單，以及新款摺疊手機登場外，外界也認為今年表現疲軟的記憶體價格，有望在2021年回升，而記憶體同樣是三星的重要業務之一。

製程的數字不是一切，三星奪下Nvidia新顯卡訂單

本週二，Nividia發布了最新顯示卡GeForce RTX 30系列，但讓人出乎意料的是，新一代顯卡並非採用台積電的7nm製程，而是選用三星8nm技術生產。過往Nvidia一直是交由台積電代工生產。

儘管台積電7nm製程更為優秀，但三星製程在價格上卻更有競爭力，價格往往可以比台積電低上2至3成，這也是RTX 3080效能是前代2080兩倍，價格卻可以同樣維持在699美元的原因之一。

Nvidia揭露的30系列新顯卡，採用三星8nm技術生產。 螢幕截圖

且三星的8nm技術也相對成熟，Nvidia聲稱三星8nm製程打造的晶片，比同行效能要高出10%左右。Nvidia執行長黃仁勳上個月也曾說，製程技術非常複雜，絕不是只看數字大小。

半導體業務是三星的核心營收來源，其產品涉及晶圓代工及記憶體製造，由於疫情導致資料中心、遠端辦公需求高漲，今年第二季的財報中，半導體占其營業利潤的3分之2左右。

從台積電手中奪得Nvidia訂單，無疑是三星在半導體市場的一場勝利。分析師SK Kim預估，這次與Nvidia的合作可望為三星創造10億美元的收入。

另外，雖然今年下半年記憶體價格看跌，但瑞銀發布的報告預估其會隨著手機銷量回穩，預計記憶體價格將在2021上半年回漲。

外界看好摺疊手機市場成長，估2022年成銷售動能

就在Nvidia與三星合作關係揭曉同日，三星也發表了新款摺疊手機Galaxy Z Fold 2，這是自去年在CES上發表Galaxy Fold以來，第三款摺疊手機。

經過前兩次的試錯，三星強化了連接處的耐用度及防塵防污能力，且相比第一代手機螢幕從塑膠改用超薄可摺式玻璃，聲稱可以開合20萬次以上不成問題，平均5年內每天可開合100次以上。

三星於本週推出第三款摺疊手機Galaxy Z Fold 2，雖然目前摺疊手機市場仍小，但分析師估計未來幾年將快速成長。 Samsung

摺疊手機1,399美元（約新台幣4.1萬元）的高定價及特殊性，使它現在僅是利基市場產品。今年初三星曾透露，Galaxy Fold 2019年銷量約為40萬至50萬支。

不過香港里昂證券分析師桑吉夫．拉那（Sanjeev Rana）認為，未來幾年內摺疊手機將成為主流，預估今年銷售可成長至200萬至300萬支，2021年更能達到800萬至900萬支。

三星是摺疊手機領域的先鋒，拉那推估，2022年摺疊手機有望躋身主流產品，成為三星手機銷售成長的重要動能。

華為禁令生效在即，三星將是最大獲益者

競爭對手的滑鐵盧，也給予三星擴張的契機。美國政府針對華為祭出的新禁令，即將在9月15日正式生效，屆時華為將無法以美國技術或設備生產的晶片，意謂著台積電無法再為華為供貨。先前的法說會上，台積電也已證實禁令生效後將斷供華為晶片。

華為消費者業務CEO余承東則在中國信息化百人會中表示，自家研發的麒麟高階晶片可能將成為絕響。再加上美國8月才宣佈加強封殺措施，防止華為透過第三方規避禁令，也斷絕聯發科供貨的可能性。

美國對華為祭出的新禁令即將生效，外界認為三星會是最大獲益者。 Shutterstock

華為又是三星在智慧手機市場的頭號勁敵，2020年第二季各方公佈的手機出貨量統計報告中，華為首度超越三星成為全球最大手機品牌，雖然因為缺少Google服務而在國際銷售下滑，但中國市場仍然撐起了華為70%的銷量。但是，美國這次禁令將使華為高階手機進一步受到打擊，進而影響其手機市占率，三星將會是美國制裁華為最大的獲益者。

雖然上半年疫情對手機市場的衝擊，以及台積電的傑出表現，令三星的光芒受到掩蓋，但其在半導體及手機市場中的領導地位，依舊讓各界看好各位韓國巨頭的未來成績。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Reuter

責任編輯：錢玉紘