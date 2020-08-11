亞洲統神之於台灣直播的發展上，絕對是不可撼動的神等級地位。

8月10日晚間10點，應該是直播的黃金時段，亞洲統神（本名張嘉航，以下簡稱統神）在浪PLAY的頻道僅有約2,000人同時觀看，與過往動輒近萬人的盛況已有些不同。

自2013年在Twitch開遊戲直播以來，統神在兩年內就殺進全球遊戲直播觀看時數前15名的榜單中，是全台灣最知名的遊戲直播主。但今年4月29日，直播平台浪LIVE推出新的遊戲直播平台「浪PLAY」，同時宣布從Twitch挖來亞洲統神，統神離開了累積7年的起家厝，只說：「跟Twitch的合約走完之後，有人來談，條件不錯就簽了。」

外界傳言浪PLAY給統神的簽約金上看500萬元，還外加固定薪資與流量獎金。在過去，也許光「亞洲統神」4個字就值得這個價碼，但隨著愈來愈多競爭對手出現，他嗆辣的風格也因為觀眾口味愈來愈重，漸漸習以為常，就連高額的簽約金也被譏笑成：在過氣前奮力拿一張大約。

「我覺得我沒有過氣啊！」亞洲統神（本名張嘉航，以下簡稱統神）略帶上揚的尾音似乎是在遊戲直播現場，原以為面對外界質疑聲浪會有一番激烈解釋，他只揮揮手說：「隨便啦，我就是這樣走過來的。」

亞洲統神有多紅？金鐘獎都播他的影片

2013年2月，統神在Twitch開始了自己的直播生涯，原因也只是：「看別人開我也想說來試試看。我跟爸媽說要考研究所，其實是在家裡看完補習班的影片就打電動。」

統神直播的內容是《英雄聯盟》，2012年台灣代表隊TPA剛拿下《英雄聯盟》的世界冠軍，全台灣吹起一陣《英雄聯盟》風潮，靠著曾拿下菁英第6（可以想像成全台第6名）的遊戲實力，以及各式各樣、毫無禁忌的嘴砲與效果迅速累積人氣，統神幾乎只要一開台，就是收看人數最多的直播台。

「統神」一名，則來自他專精的《英雄聯盟》角色古拉格斯。古拉格斯手上拿了一個大大的酒桶，因此也被台灣玩家俗稱為「酒桶」。統神會在選擇角色或進入遊戲時宣稱：「亞洲統（桶）神，霸氣登場」，在手誤打錯字之下將錯就錯，從此他便以神之名闖蕩至今。

「我真的開一個月就很紅了啦，到了2014年，幾個競爭對手也都去打職業、不開台了，就剩我。」統神說。

在2016年的金鐘獎上，在介紹網紅風潮時，也特別點名亞洲統神。 亞洲統神專屬頻道 SpinSpinSpin

他到底有多紅？以數據面來看，根據第三方機構twitchstats的統計，自2015年至今，統神的直播的觀看數是全球第28名，總觀看時數突破2億小時，直到72名才出現第二名台灣人。在2015年與2016年，統神的名次甚至可以衝上第13名，開台時動輒8,000至1萬人在線觀看是基本，最高還曾衝上2萬人的高峰。僅靠著台灣遠遠少於其他國家的人口，就能有這樣的成績，可以說當時有在看遊戲直播的觀眾，幾乎都看過統神的頻道。

以文化面來看，許多現在網路上流行的用語，都是從統神的口中、或直播時的聊天室傳出，像是「87分不能再更高」、「太神啦」、「77777777」、「欸！你過來一下」等，不少都已經打入了主流世界，被廣泛使用。統神在2016年更登上金鐘獎的舞台，名列最具有影響力的網紅之列。

「那段時間我真的很快樂，睡飽就開台，30天可以開280小時。」而穩定的開台時數也讓「統粉」們能定時找到依歸，「那時候不能開台睡覺吃飯捏，等於我一天9個小時都在打遊戲。」

斜槓當起YouTuber，卻因失言掉大單

在2017年，統神也切入YouTube領域，不只有放直播精華的「統神大戲院」，也另外開啟了頻道「張家兄弟滑起來」（2020年已改名張家夫妻滑起來），斜槓當起了YouTuber。

不過，不是為了另拓財源、也不是想迎上YouTuber的浪潮，而是因為「看起來滿好玩的，來試試看。」

亞洲統神轉戰YouTube，內容不再是擅長的遊戲內容，而是生活類的主題。 張家夫妻滑起來YouTube頻道

直播界的天王霸主切入YouTube，主題不再是遊戲，而是生活的Vlog、做料理、大胃王挑戰等，卻沒有夾帶著流量霸氣登場，反倒先吃了滿臉灰，「第一年砸了很多錢在設備、剪輯，一口氣買了4、5台電腦，當然是小虧，第二年就火車開秀。」

統神口中說的「火車開秀」，是2018年發生的普悠瑪重大事故，造成數十人死亡，而統神的哥哥，也是知名直播主的「國動（張葦航）」卻失言怒嗆，後續也在粉絲團道歉。

「一口氣就跑掉幾十個案子欸！」但統神也澄清，「很多人說我賠錢做YouTube，但哪一個老闆會做賠錢生意，第一年不熟、第二年普悠瑪，第三年就開始小賺了啦。」

YouTube與直播不同，前者講求腳本、企畫與節奏；後者則重視個人魅力的即時展現，「YouTube是set的，但真的很好玩，我自己玩得很開心。」統神說，目前他的YouTube頻道訂閱數為31.7萬，已是略有小成的頻道，但以他在直播界人氣來看，似乎又偏少，在7月更傳出統神因沒拍片，叫負責剪輯員工的員工「自己找事情做」，讓「統神過氣」的言論更加不停地飛竄。

想噴就噴、開心就噴，大砲性格影響人氣

勇敢開噴、不對就噴、想噴就噴，統神的大砲個性讓許多觀眾又愛又恨。 蔡仁譯攝

統神雖然再三跟我們強調「沒有過氣」，但事實是隨著競爭對手愈來愈多，過往觀看人次輕易突破萬人不再是日常，再加上轉換直播平台，不一定能帶走習慣使用Twitch的觀眾，在浪PLAY的觀看人數必然會有所下滑。

在浪Play所開設的YouTube平台上，放有統神直播後的VOD（隨選視訊系統，可以想像成錄影檔），觀看次數大多坐落在300～500次，平日晚間的黃金時段，統神浪PLAY的直播台也僅有2,000～3,000名觀眾。

但就算不論過氣，統神的「大砲性格」也是不斷傷到人氣的大刀。

遊戲內做效果、罵玩家讓遊戲帳號多次被停權，觀眾看得爽，統神也樂於評論時事，從交通法規、紓困、立委、媒體、兩岸關係通通開噴，站對邊也就大快人心，觀眾在聊天室刷起一波「7777777」；但總有站錯邊的時候，嗜血的觀眾也沒在留情，一次次下來多少也影響到人氣。

旁觀的人都會勸他一句：「閉嘴就好，不要討論政治、不要對時事發言、把遊戲打好就好。」

「但我就是那個永遠都會跳下去（淌渾水）的人啊，我一直都是這樣的人。」統神說，沒有人能管住他，從25歲開始開直播到現在，也過了7個年頭，當年謊稱要考研究所（真的有去，只是有某一科考了零分）的少年，也成為32歲的人父了，在勇敢發表意見這方面，他自認為始終如一，甚至自稱為「電競公道伯」。

另外一個堅持，就是對於遊戲的熱愛，「開直播打遊戲7年了，我到現在都還樂在其中，因為我真的很喜歡玩遊戲。」也因此，統神似乎想不到不玩遊戲要幹嘛，「我沒有想過這個問題欸……就繼續拼，沒有想過、我真的沒有想過。啊！去開計程車好了，啊！沒有沒有，我想到了，我要去搞政治，先從選立委開始好了。」

從Twitch開始直播生涯、開設YouTube頻道、轉戰浪PLAY、開設電商賣周邊、上遍大大小小的網路節目，甚至開咖啡店，對於產業媒體來說，總是要問出一些策略、套路或生涯規劃，統神卻給出這樣的回答，「沒有啦、沒有啦，我就是隨遇而安。」語氣、手勢都跟直播時一模一樣。

未來，他還是會靠著野獸般的直覺持續發展。

責任編輯：林美欣