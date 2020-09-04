從2019年層出不窮的個人隱私、企業重要資料洩漏事件來看，2020年新趨勢將回到最基本的「零信任（Zero Trust）」，朝向網路存取方式的多樣化，對於應用程式執行、資料存取、網路使用等權限的控管日趨嚴格。傳統基於網路權限來管理的機制將會不再受信任，未來將由資料為中心的微邊界來進行，亦即使用者必須有新型態的身份證驗證機制（同時驗證使用者與使用設備均安全可信賴），再依照服務、應用程式及資料的不同取用權限來管制取用的安全策略，每個使用者因為不同的設備、甚至對於應用程式也有不同的存取權限，唯有各因素都符合才可使用。據研究報告指出，在2023年約有40％的公司將淘汰目前使用的VPN技術，改採零信任網路存取(ZTNA)技術；2020年於全世界而言是個充滿挑戰的一年，也是台灣的5G元年，我們在疫情影響下繼續向前，而「零信任Zero Trust」將成為未來安全存取的必然發展，若企業不盡早翻轉舊有的心態，將會暴露在更大的資安風險之中。
台灣二版多年來深耕資安領域，致力於提供與時俱進的資安產品及解決方案，結合亞洲區的代理優勢與在地化專業的服務經驗，代理以色列資安品牌Safe-T，協助現今的企業建立新的資訊安全模式，以期更有效地適應網路環境的日趨複雜，並善用行動員工並保護無論位於何處的人員、裝置、應用程式和資料。
Safe-T是一種結合零信任網路存取（ZTNA）和軟體定義防護安全架構 (SDP)的資安解決方案，可用於支援當今的遠距工作辦公室、或行動裝置存取，讓使用者可以隨時隨地在任何裝置上更安全地工作；還有雲端移轉，為現今複雜的環境啟用具有智慧型安全性的數位轉型；協助企業封閉安全性缺口，並將橫向移動的風險降到最低；另外如果企業有很多不同的應用程式，則可透過在Safe-T平台上部署多重認證（Multi-Factor Authentication，簡稱MFA），統一控管應用程式的存取，且對於那些與設備不相容的應用程式，也都可以集中在Safe-T平台上進行管理，協助企業管理更方便更輕鬆，進而降低營運成本。
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