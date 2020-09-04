Safe-T是一種結合零信任網路存取和軟體定義防護安全架構的資安解決方案，可用於支援當今的遠距工作辦公室、或行動裝置存取，讓使用者可以更安全地工作。

從2019年層出不窮的個人隱私、企業重要資料洩漏事件來看，2020年新趨勢將回到最基本的「零信任（Zero Trust）」，朝向網路存取方式的多樣化，對於應用程式執行、資料存取、網路使用等權限的控管日趨嚴格。傳統基於網路權限來管理的機制將會不再受信任，未來將由資料為中心的微邊界來進行，亦即使用者必須有新型態的身份證驗證機制（同時驗證使用者與使用設備均安全可信賴），再依照服務、應用程式及資料的不同取用權限來管制取用的安全策略，每個使用者因為不同的設備、甚至對於應用程式也有不同的存取權限，唯有各因素都符合才可使用。據研究報告指出，在2023年約有40％的公司將淘汰目前使用的VPN技術，改採零信任網路存取(ZTNA)技術；2020年於全世界而言是個充滿挑戰的一年，也是台灣的5G元年，我們在疫情影響下繼續向前，而「零信任Zero Trust」將成為未來安全存取的必然發展，若企業不盡早翻轉舊有的心態，將會暴露在更大的資安風險之中。

台灣二版多年來深耕資安領域，致力於提供與時俱進的資安產品及解決方案，結合亞洲區的代理優勢與在地化專業的服務經驗，代理以色列資安品牌Safe-T，協助現今的企業建立新的資訊安全模式，以期更有效地適應網路環境的日趨複雜，並善用行動員工並保護無論位於何處的人員、裝置、應用程式和資料。

Safe-T是一種結合零信任網路存取（ZTNA）和軟體定義防護安全架構 (SDP)的資安解決方案，可用於支援當今的遠距工作辦公室、或行動裝置存取，讓使用者可以隨時隨地在任何裝置上更安全地工作；還有雲端移轉，為現今複雜的環境啟用具有智慧型安全性的數位轉型；協助企業封閉安全性缺口，並將橫向移動的風險降到最低；另外如果企業有很多不同的應用程式，則可透過在Safe-T平台上部署多重認證（Multi-Factor Authentication，簡稱MFA），統一控管應用程式的存取，且對於那些與設備不相容的應用程式，也都可以集中在Safe-T平台上進行管理，協助企業管理更方便更輕鬆，進而降低營運成本。

欲完整了解Safe-T零信任網路存取 (ZTNA) 解決方案，產品連結網址：https://version-2.com.tw/safe-t/

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