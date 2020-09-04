燦坤在桃園南崁開設首家Awesome店大型門市，打造出寬敞、明亮空間，重振燦坤是專業3C通路商的形象，董座有信心下半年業績一定比上半年好。

為奪回3C通路龍頭的頭銜，燦坤董事長林技典自3月上任以來積極籌劃將門市「改頭換面」，今（4日）出席自家桃園南崁「Awesome店」大型門市開幕，Awesome意味提供最棒的場域空間，不僅Panasonic、Samsung、華碩、宏碁、奇美、日立等大品牌都到場支持，更現場示範清洗洗衣機，宣示燦坤真的不一樣了！

燦坤桃園南崁「Awesome店」大型門市開幕，吸引眾多大廠到場相挺。 蔡仁譯攝

開設300坪Awesome大型門市，符合國際品牌的陳設要求

不同於舊店型，Awesome店型特色是寬敞、明亮、舒適的體驗，足以和對手全國電子比拚。Awesome店型為300坪以上，且符合國際品牌的陳設要求。例如三星的區域就擺放沙發，比照家庭客廳規格大小，消費者現場可以體驗觀看85吋8K電視，還有智慧家居商品。

三星品牌在燦坤門市內擺放沙發，比照家庭客廳規格大小，消費者現場可以體驗觀看85吋8K電視。 蔡仁譯攝

燦坤行銷策略部副總鄧文蕙說，Awesome店型，主要陳設許多物聯網、服務性商品，在清洗家電等到府保潔服務，也是經過原廠的認證與專業訓練。林技典強調，燦坤是專業的3C通路商，通路是品牌價值的延伸，在空間規劃與服務上，以呈現各品牌的專業及優勢為主。

在清洗家電等到府維修服務上，都是經過原廠的認證與專業訓練。 蔡仁譯攝

會選擇桃園南崁為第一家Awesome店，看準的是南崁往返台北的高消費力客群，加上南崁店位在交流道旁，地理位置佳。目前燦坤全台共有278間門市，年底前將再增加25家新門市，其中會從既有門市選出10家改裝成Awesome店。

燦坤把門市改頭換面，單店業績成長3成

自5月以來，燦坤進行展店與整改（整新改裝）達8間門市，單店業績成長3成以上，鄧文蕙表示，整改除了舊店翻新外，還會因應商圈特性，重新調整產品組合。

燦坤歷經過去連換2位董事長的人事動盪，林技典說，現在最大的目標就是讓同仁覺得身在燦坤工作為榮，並努力衝刺下半年業績。

燦坤董事長林技典表示，現在最大的目標就是讓同仁覺得身在燦坤工作為榮。 蔡仁譯攝

燦坤最新8月合併營收18.3億元，年成長18.2%，前8月合併營收130.98億元，年增0.63％，主要是整店策略奏效，林技典表示，今年下半年業績一定比上半年好，看好9月開學季，後續蘋果、三星都要推新機，將有一波換機潮，且第四季本來就是傳統旺季。

對手全國電子近來也積極展店，以新型態門市「Digital City」突圍，以明亮、時尚的店面風格提升消費體驗，並朝品牌複合店發展。第19家Digital City基隆店就是首家品牌複合店，除了銷售3C商品以外，還引進日本藥粧品牌「札幌藥妝」及日系生活百元商店「Watts」專櫃品牌，在兩家3C通路積極改裝門市、展店下，讓這場3C通路龍頭爭霸戰更有看頭。

責任編輯：錢玉紘