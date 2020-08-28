宏佳騰智慧電車發表Ai-2概念商用智慧三輪車，專為物流業者而生，並與台灣大合作車聯網技術，讓智慧儀表系統CROXERA功能更多元。

「今天開始就是打群架的時代，ICT（資訊及通訊科技）產業與機車業者可以合作！」宏佳騰執行長林東閔興奮地說，也選在在宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport發表滿週年的時刻，正式發表首款商用智慧三輪車「Ai-2 Gather概念車」，並攜手台灣大，合作車聯網技術。

宏佳騰在今年6月就公布電動機車開發計畫，包括Ai-2、Ai-3、Ai-4車款都與Gogoro能源網路合作。而今日亮相的電動三輪車Ai-2 Gather是宏佳騰自主開發的車架，專為商用物流業者設計。Ai-2 Gather特別的是「後兩輪」的設計，可讓載貨更安全、平穩，還能搭配遮雨棚，瞄準電商、物流、外送業者，滿足載貨需求。

Ai-2 Gather的測試畫面曝光，三輪車讓載貨配重更平衡，並可在街道靈活穿梭。 陳映璇攝影

電動三輪車載貨更平穩，預計明年量產

過去物流業者採購的車輛，多是購買滯銷車款，以方便砍價。宏佳騰Ai-2 Gather改變了物流業者兩大痛點，第一是載貨方便，三輪車可以讓載貨配重更平衡，騎機車不會「翹孤輪」，在街道穿梭更靈活，並提升安全性。

第二則是提升配送效率和安全性。宏佳騰自主開發的智慧儀表系統CROXERA將導入安全警示、TTS語音提醒、車隊管理系統，也就是說，語音可以告訴使用者下一個送貨路徑、後面還有多少訂單要送、幾點可以送完所有單等，透過科技來輔助物流業者，在配送上更有效率。雖然這輛車還是概念車，但車款已經進入最終開發階段，預計在明年量產。

智慧儀表CROXERA再進化！聯手台灣大合作車聯網

為了開發智慧儀表系統CROXERA應用，宏佳騰宣布和台灣大合作車聯網技術，將在CROXERA儀表導入台灣大4G OTA（Over-the-Air Technology）技術及車隊管理服務。關鍵在於台灣大擁有20MHz的700MHz頻譜，無論是4G或5G技術發射，都能提供覆蓋最廣、穿透力最高的特性，讓物流配送路徑導航或行車安全警示等資訊都可以在車聯網更快速傳輸。

台灣大哥大總經理林之晨表示，未來和宏佳騰除了在車聯網的合作外，也有機會延伸到智慧三輪車。 陳映璇攝影

林東閔表示，商用版的Ai-2 CROXERA車聯網系統並不限定要使用哪家電信商，4G或5G的SIM卡可支援全台ISP業者。

台灣大總經理林之晨也透露，momo購物正在自建車隊，共有200台機車，但現在碰到兩輪油車不環保、載貨有限的問題，未來雙方除了車聯網的合作外，也有機會延伸到智慧三輪車的合作。

責任編輯：錢玉紘