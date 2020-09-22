主打嚴格選物的團購平台「飯團媽」，乘著懶人經濟加上社群媒體的催化，成功構築團購生態圈，更協助孕婦或是全職媽媽不用出門，也能創造收入，賺取外快。

主打嚴格選物的團購平台「飯團媽」，乘著懶人經濟熱潮加上社群媒體的催化，成功構築團購生態圈，更協助孕婦或是全職媽媽不用出門，也能創造收入，賺取外快。 團購的核心在於「以量制價」的消費模式，最早可以追溯至過去地方煮夫煮婦，透過和鄰居大量合購柴米油鹽等必需品，並向店家爭取優惠價格，而後合購的商品品項越發多元。

隨著網路興起，招集群眾共同消費更加容易，透過網路平台自發性組團，發布購物資訊再匯集有需求的群眾一起下單，取得低於一般市價的商品甚至是服務，加上宅配到府功能，下單到取貨甚至不需踏出家門一步。

此外，因團購受惠的，不只侷限在消費者本身，對供應商而言，得以降低行銷成本，也能掌握庫存量，因此團購能夠達到讓買賣雙方皆雙贏的局面。

始終嚮往自己當老闆，創辦人結合自身虛實經驗開啟創業路

事實上，飯團媽創辦人楊智鈞並非食品業出身，他過去曾任職於聯合報系以及旺中集團，皆負責檔期性的實體策展工作。

離開媒體產業之後，楊智鈞轉職到開發兒童線上遊戲的台灣淘米，負責 ip 授權，作為他接觸網路生態的開端。緊接著短暫任職麗寶樂園後，認為這些待過的大公司體制內能動性過低，終究不適合自己，因此決定離開並開啟創業之路。

楊智鈞首次創業結合過去線下及線上經驗，開發專為「贈送二手物」設計的 App。當時為研究 Facebook 使用狀況，加入許多在地社團，發現二手物贈送難以在社團內進行，因此決定投入資金開發 App。

雖然，此款 App 上架第二週便登上 Apple Store 精選，但用戶流失率極高，且在應用上侷限於地區性，沒能尋得可行商模，最後燒光資金宣告失敗。

提案做快閃店將即期品庫存變現，兩個月營業額破300萬

由於創業持續燒錢，楊智鈞同時兼職於一間網路行銷公司擔任顧問。過去的策展經驗，讓他深知華山文創園區在不用宣傳前提下，每個月至少有百萬人流量；因此，他構想做貨櫃屋快閃店，並向超商隨處可見的日本知名巧克力棒公司提案，意外的是提案順利通過。

起初巧克力棒公司抱持測試心態，只求達到品牌曝光，沒想到當次快閃店兩個月內營業額高達300多萬，成功把對食品代理商而言，有效期限僅剩半年的即期品庫存變黃金，甚至能以正價銷售。

此次經驗讓楊智鈞洞悉到食品代理商處理庫存和即期品的痛點，在做快閃店的過程中，「飯團媽」就此成立，其 主要訴求在於成為食品品牌和團購主的橋樑 。

過去，食品代理商要想切貨往下分銷給團購主，時間成本極高，且貨量不同的售價也會跟著波動，導致售價凌亂，難以控管成本。此外，就管控庫存而言，也沒有系統化銷售的作法。飯團媽的存在，整合了團媽，讓代理商在聯繫溝通上有統一的管道，提升整體效率。較特別的是，飯團媽也能協助新食品品牌提升知名度，在團媽社群間增加曝光，層層向下傳散，效果驚人。

飯團媽的選品機制嚴格，除了經過內部初審外，還會邀請核心團媽試吃，且會過濾原物料不明及負評高的產品，也會避免挑選保健品、保養品。

對團購主而言，飯團媽有「團購界的誠品之稱」，商譽建立在相互信任之上，才能長久配合下去。

究竟有誰是「團媽」？其實就在你我身邊！

至於團媽組成多元，有孕婦、新手媽咪、辦公室職員、早餐店老闆等，皆為熱心且樂於分享的人，也須具備十足的人情味和值得信任的特質。飯團媽主要透過 FB 廣告社群接觸團媽，再經由網站 chatbot 篩選。新手團媽加入後，會由飯團媽以及資深團媽輔導其經營自身網絡，加深團媽間的連結。

在運作流程上，飯團媽先和上游品牌接洽選品完畢，由飯團媽拍攝照片和影片，搭配行銷文案，再將完整素材及定價傳給團媽。團媽在自身社群散佈資訊，確認完訂購數量及總價，向消費者收取款項後，再將訂單及總額轉給飯團媽，飯團媽統整所有數量後便能向上游廠商下訂。全程採先付款及匯款制，C端的金流掌握在團媽手上，對於買賣三方都有一定保障，也能避免跑單問題。貨運採行直送模式，由品牌端直接送至團媽手上。

楊智鈞表示，台灣保守估計潛在的團購主有20萬人，目前飯團媽擁有3500為團媽， 「期望今年年底擴張至9000位！」

如今飯團媽也正在擴大業務，結合台灣在地小農，力推 團媽旅行團 ，直接帶領團媽至農產品產地，體驗式的作法對消費者而言更具說服力，也能支持在地小農， 「透過消費改變生產。」

至於下階段的目標，楊智鈞表示，由於天使輪募資剛結束，目前團隊也正在研擬下階段募資計畫，希望能藉此擴大飯團媽規模。

創業快問快答

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

A：

1. Q：一檔能賣多少個？能賣多少錢？ A：最高單檔10天，$50萬，因為我們集合的都是中小型團購主，銷售不像大團購主動輒一檔百萬，但是我們走的非常在地團購，所以並不會像大團購主一樣，公開宣傳。也就不會讓品牌的商品或服務，團購價格曝光在外。

2. Q：什麼時候獲利？ A：第一年，股東(共4位)，不領薪，在2020年2月達成第一次不含股東薪資單月獲利。且，團購生意，為先收款後訂貨，所以現金流健康。第一年花費的營運資金，僅花費$48萬，即測試出一個可行模式。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：

1. 擁有最多團購主的平台

2. 目前已合作的3,000位團購主中，有12%左右，擁有實體小店，串連他們的店面，作為團購服務據點，想辦法比便利商店更有人情味、更靠近你家

3. 融資、聲量、打造平台系統、整合後勤(出貨、物流)，目前已融資天使輪$400萬，3位投資人各有上述成功經驗，Gomaji、ift/Ecfit、顯立。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

A：

1. 2015年，第一次app創業心得：https://lihi1.com/NMf4e

2. 2015年第一次創業，失敗收場，學習到的經驗如上述連結，後續再經歷了三個創業項目，其中一個在14個月，營業額從$0到$1億，學習到更多：要踩趨勢、佈局、營運管理，並且歷經快速擴張的混亂，從中學習到平衡混亂與發展。

3. 這次集合團購通路-「飯團媽」，學習到資源與人脈的重要與累積。

團隊資訊

公司名稱：本圓易購股份有限公司

成立時間：2019/4/25

產品名稱：集合式團媽通路

上線時間：2019/6/1

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