2016年，專注打造骨科術後復健解決方案的Conzian康立安共同創辦人暨執行長陳亮凱（Kai Chen）離開了美商企業的工作，舉家回台創業。

王亮凱回台創業除了為就近照看罹癌的母親之外，也看中台灣醫療產業在亞洲地區的優勢地位，「單就骨科來說，微創手術做得最好的是韓國和台灣，」Kai提到，過去於美商醫材公司任職的經驗，除了使他能獲取足夠且專業的醫療相關知識之外，與醫生、醫院以及通路端也都維持良好的關係，「醫生的知識很罕見，你的研發能力必須加上足夠的產業 Know-How，並搭配全球通路，才有可能成功。」

骨科術後復發率高達30%？原因在於復健無法落實！

直至目前，絕大多數的醫療創業皆集中在治療前檢測、監測，以及滿足治療期間的各項需求，相較之下，特別針對術後護理、復健而生的解決方案仍在少數。

王亮凱定居於北京時期，服務於全球運動醫學前三大骨科醫療器材公司之一，並負責整個大中華市場開發和營運，他發現，醫病關係的維護是骨科手術後的一大難題，醫師多半會很多術後保健知識要讓病患知道，但礙於現實僅能透過紙本、口頭傳遞，使得骨科傷患在術後因無法長時間落實復健，提高了傷處的復發機率。

左起：Conzian 康立安共同創辦人吳忠憲、產品設計師劉彥甫、軟體開發陳建霖、創辦人暨執行長王亮凱、早期成員方徐 賀大新攝影

「想把專業知識有效傳遞給病患，需要透過科技的方法。」王亮凱分享 2016 年甫創業時的思考邏輯，他透過與亞洲地區多位醫生的討論得知，許多骨科醫生確實需要居家設備的輔助，搭配 SOP 化的流程來協助病患復健。

骨科手術包含極廣，包含膝關節置、十字韌帶斷裂等運動傷害皆屬於骨科範疇，「事實上，骨科的病症恢復，一半靠手術，一半靠復健，」執行長王亮凱指出，曾經歷運動傷害的病患再次復發的機率非常高，一年內再度損傷的機率高達 30%；一般職業球員皆會有專屬的防護員協助術後復健，為的是盡可能地降低舊傷復發的機率，但一般民眾卻很少有人能進行完整的復健程序。

而無法落實的原因在於復健過程的過程難以追蹤，「比較嚴謹的術後患者，會配合物理治療師、復健科醫生的協助做復健，但更多病患只拿了一張 A4 大小的衛教單，交代你接下來三到六個月該做哪些事，靠著僅僅三分鐘的衛教，根本很難達到好的成效。」王亮凱點出醫師痛點，復健是痛苦而漫長的過程，沒有人盯著容易變得怠惰；有鑑於此，Conzian 康立安希望透過開發足以搜集運動數據、協助患者自主復健的硬、軟體來解決問題。

團隊的形成：創辦人三顧茅廬，團隊成員是工研院研究員和金點獎設計新秀！

2016 年自北京回台後，王亮凱開始籌組創業團隊，他找上了原於工研院任職的吳忠憲以共同創辦人的身份加入公司。

吳忠憲提起往事，笑著說自己原先沒有想要全職投入，但後來發現兼職的工作方法很難做出好的成品，毅然決然地離職、選擇加入全心全意開發產品；同年（2016）底，王亮凱找上了以「KNEESUP 膝關節復健智能穿戴」榮獲「2016金點新秀年度最佳設計獎」的新銳設計師劉彥甫，並說服其加入團隊。

「我們速度其實蠻快的，2017 年團隊組成，第一個版本也問世，」王亮凱提到，當時許多參與測試的醫師皆認為，台灣的硬體（護膝）技術並不成熟，會有承重的問題，因此後來才衍伸出開發外掛式的感應器，可以裝置在主流不同大廠的護膝裝置上。

直接安裝在護膝上有幾個好處，包括裝置位置不會隨著每次穿戴而有所不同，基本上護膝調整完後結構是固定的，只要第一次設置完畢，接下來的量測都將是準確的，這也突破了綁帶式裝置因位置不固定而造成的不準確問題。

以 App 輔助輔具，能準確搜集患者復健數據的解決方案問世！

「任何骨科手術後，一定會需要輔具來支撐和保護，20 年前會用石膏，但因為石膏會衍生出關節沾黏的問題，因此現在多用輔具去固定，」王亮凱解釋；上輔具之後，患者仍需經歷一連串不同的訓練來恢復正常的行動力，從肌力恢復、角度全開、平衡感訓練到恢復內關節感覺，是非常冗長卻必要的訓練。

「一般人沒有這些概念，常常會在家裡待著，懶惰便會造成肌肉萎縮。」過去沒有科技方法的輔助，醫生沒辦法透過每次的回診確保患者復健的狀況是否正常，因此 Conzian 康立安推出搭配輔具的復健行動 App，提供患者完整的術後復健計畫。

App 裡頭共收錄 300 多種不同的動作，患者只要依據自身狀況，配合達成每個階段的目標；而醫生也能藉由後台追蹤每個患者的復健情況，協助降低或是提升復健強度。

App 裡頭共收錄 300 多種不同的動作，患者只要依據自身狀況，配合達成每個階段的目標；而醫生也能藉由後台追蹤每個患者的復健情況，協助降低或是提升復健強度。 https://www.conzian.com/

「這個產品已經於去年九月拿到 TFDA 醫療許可證，美國 FDA 從去年 12 月開始跑流程，而 CFDA 則會配合進入中國市場的時間，現在因為疫情的關係會暫緩計畫。」礙於新冠肺炎疫情的關係，所有海外市場擴張計畫都得在前三季暫緩下來，原本預計今（2020）年三月要去美國談的合作也因此延宕。因此，目前 Conzian 康立安加緊腳步佈局台灣市場，現已與台灣前三大醫療院所與其醫生合作，採用輔具販售的方式（B2B2C）切入市場。

「因為此次疫情的關係，我們反而有時間靜下來深化產品，把產業鏈做得更深、更豐富，我們預計在疫情結束後再把海外的網絡連結起來，」共同創辦人方徐提及，過去許多醫療產業的標準皆是由歐美強國訂定，此次針對骨科手術後的科技化復健解決方案，也許能透過台灣優秀的醫療網絡建立完整的數據庫，去定義過往無法定義的復健流程，確立成功復健的指標。

「我們想與全球同步競爭，由台灣來訂定這次的標準，像是怎樣的復健對病人能產生有更好的效果，做完膝關節手術多久可以回歸運動，過去因為數據很難收集而無法實踐，現在透過我們的設備便可以做全球的標準制定，我們想在這方面做出貢獻。」王亮凱表示。

創業快問快答

Q：服務的創意來源，是因為發生甚麼事情而有這樣的想法？

A：

kai 在骨科領域有超過10年的經驗，長年為醫生舉辦醫材和手術相關培訓，創業的想法也來源於對市場的敏銳洞察。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

1. 大量與醫療人員溝通，迅速驗證市場

2. 有非常棒的核心團隊成員

3. 專注於小市場切入，資源精準投放

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：

我們希望能夠切實幫助到膝關節術後病患，使他們能夠更快更好的恢復；並且希望能賦能醫療人員，輔助他們更好的做決策，並且積累數據發表文獻，提高台灣該領域醫師的國際知名度。

團隊資訊

公司名稱：康立安智能醫療設備有限公司 Conzian Ltd.

成立時間：2017/2/6

產品名稱：KNEESUP Care 安膝智慧復健套組

上線時間：2019/10/1

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