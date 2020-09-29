你的手機號碼就是銀行帳號，再也不用擔心輸錯，共有八家銀行，串接財金公司的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，解決長年以來台灣民眾轉帳的痛點。

「給我你帳號，我轉給你！」中秋連假將至，無論是朋友聚餐、唱KTV，要分帳時，一定常常聽到這樣的對話。

不過，銀行帳戶不僅數字很多，每一家的數字長度還不同，光是要確認帳號有沒有打錯，就消磨掉不少耐心，這樣的情況從此刻將終結。

現在共有八家銀行串接財金公司的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，不用再打一連串永遠記不起來的帳號，就算是不同家銀行，也能夠互轉， 你的手機號碼，就是你的銀行帳號 ，解決長年以來台灣民眾轉帳的痛點。

輸入手機號碼就能跨行轉帳，八家銀行搶頭香

這項好用的功能是財金公司去年開始規劃的「手機門號跨行轉帳服務」，首波上線的銀行包括：元大銀、兆豐銀、第一銀、凱基、遠東、彰銀、土銀、三信銀共八家。

使用方法為，只要是上述八家銀行的客戶，打開手機App或網路銀行，就能設定將手機號碼與銀行帳號綁定，從此你的手機號碼就是銀行帳號，匯款人無論是哪一家銀行，都能直接輸入手機號碼完成轉帳，跨行交易手續費，皆比照原本規定。

不過，目前財金公司的作法，採用手機門號對帳戶「一對一」的形式，也就是說，必須一個一個設定名下的銀行帳戶，無法僅設定一次，就同步名下所有帳戶，做法上仍稍顯不方便。

財金公司董事長林國良曾表示，目前第一波屬於「1.0 版本」，會視情況逐步調整綁定方法。

匯款人無論是哪一家銀行，都能直接輸入手機號碼完成轉帳，跨行交易手續費，皆比照原本規定。 shutterstock

手機號碼轉帳並不新，多家銀行早就開跑

手機號碼取代銀行帳號，早已經是國際趨勢。像是新加坡的PayNow，2017年就在政府的主導下，推出手機綁定銀行帳號功能，美國的Zelle、瑞典的Swish也都有類似的服務，省去民眾跨行轉帳時的溝通時間。

其實，早在財金公司推出「手機號碼跨行轉帳平台」前，包括國泰世華、台新銀行、彰銀等業者，都已經自己升級內部系統，讓自家客戶可以手機號碼綁定帳戶，互相轉帳。甚至台新跟國泰，在年初也曾進行短期的手機號碼跨行轉帳測試。

由財金公司主導的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，屬於政府的官方政策，但並非強制，第一階段僅有八家銀行串接，其他銀行業者有各自策略上的考量，下一波還有哪些銀行會串接，目前仍屬未知。

在手機上完成支付、投資等金融需求，已經是現代生活常態，針對手機操作介面優化功能，是政府跟業者努力的方向。

不只是跨行轉帳，今年七月，行政院已經通過「電子支付機構管理條例草案」，這意味著，在不久的將來，街口、悠遊卡等不同的電子支付業者，也可以互相轉帳，若在下一個會期此草案可以順利通過，民眾的生活將更為便利，告別輸入一長串帳戶數字的時代。

責任編輯：錢玉紘