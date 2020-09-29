可不可熟成紅茶10月1日與《寶可夢 Pokémon》聯名，推出四款主力飲品推水墨青花設計感包裝，一芳水果茶與熱門動漫鬼滅之刃聯名，為什麼他們還賣周邊？

天氣漸涼，手搖飲品牌不約而同推出聯名知名IP的行銷方式，要在競爭白熱化中再領先一波！可不可熟成紅茶宣佈10月1日起跟全球最強IP《寶可夢 Pokémon》強勢聯名，一芳則搭上今年爆紅的動漫《鬼滅之刃》主角推出新茶飲，業者透露確實感受聯名能提振銷量。

有別於過去寶可夢IP授權，可不可用水墨青花設計感帶出玩家不同收集動機。 可不可熟成紅茶

這一波手搖飲的聯名策略，不僅促銷主力飲品，更加碼周邊商品促銷，從環保提袋到水杯墊、飲品提袋，除為手搖飲店擴張了銷售品項，打破只是「純賣水」框架，更也吸引過去對品牌不熟悉的IP粉絲上門體驗。

可不可推出四款寶可夢聯名茶飲，希望能夠打到新族群。 可不可熟成紅茶

特別是，過去跟《寶可夢 Pokémon》聯名的業者多會保留皮卡丘原貌，但可不可此次融入水墨青花設計，讓寶粉大呼不同，質感提升，設計上，可不可除針對主角推出4款指定飲料：胭脂多多、雪藏末茶、墨玉歐特、黃玉歐蕾。

寶可夢乾唐軒活瓷隨身杯售價2880元、寶可夢陶瓷吸水杯墊有4款，單價250元，包括吉利蛋（大吉大利）/暴鯉龍（祥龍獻瑞）/卡比獸（山珍海味）/火焰鳥（鳳凰來儀），寶可夢飲料環保提袋320元同樣有4款，包括皮卡丘（芙蓉紋）/可達鴨（水仙紋）/喵喵（梅花紋）/耿鬼（蘭花紋）。

可不可熟成紅茶與寶可夢聯名推出的商品。 可不可熟成紅茶

一芳推出6款鬼滅之刃周邊商品，跨出茶飲市場。 一芳提供

而更早開始玩知名動漫聯名的，是一芳水果茶。今年鬼滅之刃動漫在台竄紅，隨10月底電影版也將推出，趁這波熱潮，8月25日一芳宣佈與鬼滅之刃聯名，各門市一口氣對飲料杯身、封口杯膜及杯貼全面更新，並推出6個獨家聯名週邊商品、甚至是購買新飲品限量送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，及獨家《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》墊板與電影票抽獎等活動。

今年鬼滅之刃是火紅的動漫IP。 一芳提供

對飲料的設計改變，包括在飲料杯身、杯膜、封口貼紙全面換裝成鬼滅之刃動畫圖素，其中封口杯膜有主角人物炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助穿著的羽織花紋圖騰；封口貼紙也設計7大角色人物。

一芳門市也獨家開賣6款一芳水果茶x鬼滅之刃聯名商品，包括運動毛巾、無線快充行動電源、餐具組、涼扇、資料夾及環保提袋等，遊戲規則是消費滿百或購買兩杯大杯飲品加價購，銷售上也採一波波推出新品方式，一路陸續推出，9月也應景推出桃桃水果茶新品，並舉辦粉絲團互動活動。

一芳除推新茶飲包裝，也推出毛巾等周邊商品。 一芳提供

專家指出，透過IP授權進行聯名行銷，主要就是訴求粉絲經濟，期望拉抬產品的差異化，達到更大曝光或購買誘因，甚至讓飲品本身增加多點情懷，讓消費者買飲料時跳脫買口味這個掙扎，而變成選皮卡丘口味還是伊布口味？買到炭治郎還是善逸杯？

其次，手搖茶飲過去偶而也會推出隨身杯套或環保吸管等商品，但透過強勢IP授權，能能順利跨入周邊產品新戰區，確保買方是具體的一群人，而最後，聯名授權這件事，勢必得是1+1大於2的效益，這也是檢視成果的具體標準。