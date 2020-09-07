三星電子週一（7日）宣佈，獲選為美國電信巨頭Verizon的網路設備供應商，合約價值達7.89兆韓元（約台幣1800億元）。

美國政府以國安風險為由，封殺中國電信設備製造商華為，禁止國內電信商使用華為5G網路設備。南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）週就在今（7）日宣佈，獲選為美國電信巨頭Verizon的網路設備供應商，合約價值達7.89兆韓元（約台幣1800億元）。

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三星史上最高金額的5G設備合約 未來5年為Verizon供應商

韓聯社週一報導，三星表示已與Verizon達成協議，未來5年內，將為Verizon提供5G等網路解決方案，合約期限至2025年12月止，為該公司史上金額最高的網路設備供應合約。

隨著美國對華為祭出禁令，過去幾個月來，三星一直積極擴大5G設備客戶群，目前已與美國、加拿大、日本和紐西蘭等國家的電信商簽署5G設備合約。業界專家認為，三星成功奪下Verizon電信設備訂單，將有助於在網路設備市場開疆闢土，爭取到更多國家的訂單。

美國是全球最大行動通訊市場，電信基礎設施支出約佔全球的四分之一。

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被美國封殺+疫情衝擊 華為營收慘淡

根據市場研究機構IHS Markit的數據，2019年，華為以26.2%的市佔率，穩居全球5G電信設備市場龍頭，其次是來自瑞典的愛立信（23.4%）及南韓三星（23.3%）。

美國政府指控，華為與中國政府關係密切，北京可能利用華為5G設備進行間諜活動，因此要求盟國加入防堵華為的行列。目前包括美國和澳洲等國，已禁止國內電信公司在5G網路設備中使用華為零件。

華為於7月14日公佈的財報顯示，今年上半年，營收總計人民幣4,540億元(約642.3億美元)，年增13.1%，創下7年來最低增速，主要因該公司面臨美國制裁，加上全球疫情肆虐所致。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網