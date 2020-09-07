過去矽谷新創的風格多半是強硬的「做了再說」，結果引發一系列問題，現在，⼀個意想不到的創投新趨勢也正悄悄席捲矽⾕！

⼀直以來，矽⾕的新創公司對於產品及市場都是先做再說。過去⼗年來，這樣的破壞式創新 也的確造就了許多稱霸⼀⽅的獨⾓獸。舉凡Airbnb、Uber等都是估值好幾⼗億的代表。然⽽，這樣的模式卻在過去幾年來遭受到極⼤的挑戰。

資⾦，⼈脈，公司治理？創投 2.0 還需要了解政府關係及法規

Airbnb 在過去幾年來雖然成長⾶快，卻也不斷在拓展美國及海外市場上，因為地⽅法規的限制⽽受挫。光去年年初就因為和波⼠頓市政府的談判失敗，⽽被迫在去年年初下架上千個房源，每年營收損失估計達兩三千萬美⾦。

Uber更是不⽤說，這個徹底改變⼈們叫⾞習慣的 app，不僅不斷在各個新市場受挫，現在還正因為加州去年通過的法案中，規定Uber須將司機歸類為員⼯⽽非承攬⼈員，⽽可能⾯臨退出⾃⼰主市場的命運。

新創產業過去在⾯對法規時，往往抱持著⼀種能避就避，先做再說的態度。⽽這樣硬幹的⽅式，最後卻往往造成了新創公司夭折，甚⾄是搞到雙⽅律師攻防並浪費數百⼩時的成本與當地政府來回溝通。

隨著創新模式的愈趨成熟及政府愈發積極的介入，這幾年「如何與主管機關有效合作」成為了⼀項新顯學。越來越多的⼤型創投積極投入這塊以降低未來營運風險 （de-risk)。

例如，矽⾕知名創投Addressen Horowitz近幾年來開始勤跑國會⼭莊與政府建立正向關係。General Catalyst，另⼀家⼤型的創投（管理基⾦規模：37億美元)，也開始將「政府關係」視為資⾦，⼈脈及公司治理之外的另⼀項創投資源，積極協助新創了解法規，甚⾄協助投資的新創與主管機關溝通。

法規不再是⼀件枯燥乏味的⼯作，⽽是⼀項創投與新創必須共同了解、管理，並積極⾯對的領域，是⼀件確保新創公司能贏在起跑點，並且跑得長長久久的重點開發。

Chariot: 積極的政府溝通成為公司持續成長的關鍵

總部在舊⾦⼭的Urban Innovation Fund(都市創新基⾦，後稱UIF)是⼀家專投早期「都市科技」(urban tech)的創投，舉凡交通，居住，能源，地⽅教育等等與都市創新，智慧城市息息相關的領域，都是UIF投資的範圍。也因為投資範圍與城市發展息息相關，相較傳統創投比起來，UIF從早期即積極參與新創與主管機關溝通的過程。

舊金山的交通新創Chariot 維基百科

UIF過去投資的Chariot便是⼀個典型的例⼦。舊⾦⼭特殊的地理特徵所造就的「通勤惡夢」早已惡名昭彰，也因此催⽣了許許多多解決交通問題的替代⽅案。Chariot就是在這樣的背景下，提供比城市公共巴⼠更友善更快速的⼩型接送。類似這樣的新創因為直接衝擊的就是市府營運的公⾞，因此如何在初期即做好與當地政府的溝通便成為營運的關鍵。⾝為 Chariot的早期投資⼈，UIF⾃⼀開始便積極參與Chariot的營運策略並介紹市府的相關單位，讓兩⽅能在新創營運初期就能直接協調溝通，以真正達到公部⾨及私部⾨雙贏的解決⽅案。

有別於⼤部分新創在⼀開始多以派遣及兼職員⼯為主，UIF建議Chariot在⼀開始即雇⽤正職員⼯，利⽤實際提供⼯作機會來向市府證明Chariot在城市交通及經濟發展上所提供的正向提升。由於UIF的建議，這些從初期即積極建立的政府關係及法規的規劃，讓Chariot在舊⾦⼭營運⼀直沒有受到公部⾨的刁難。

Chariot的創辦⼈Ali Vahabzadeh在與華爾街⽇報的訪談中提到，UIF積極幫助他們建立的政府關係及法規的規劃，讓Chariot在舊⾦⼭營運⼀直沒有受到公部⾨的刁難。⽽公司也成立兩年後，被福特汽⾞以6500萬美元收購。

矽⾕新趨勢，主管機關樂觀其成

相較於過去的對立，對於新創公司開始嘗試更積極的主動溝通，主管機關們也都樂觀其成。這樣正向的合作也推動其他⼀向消極處理法規的創投，重新檢視並調整過往的投資策略及態度。這個在矽⾕創投間漸漸萌芽的新趨勢，或許讓各個經過破壞式創新的產業，能更穩定的持續成長。

本文獲作者Sophia Lin授權轉載

責任編輯：錢玉紘