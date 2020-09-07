創新創業

串起數位轉型的重要橋樑：資訊長的5大關鍵能力

2020.09.07 by
鄭興
鄭興 查看更多文章

現任勤業眾信管理顧問服務營運長。具備超過20年的管理顧問經驗，專精於企業績效管理、成本與獲利管理、企業轉型、營運流程改善等顧問諮詢。服務的客戶涵蓋各產業的領導企業，包括高科技及製造業、金融服務業、消費產業等，提供客戶全面且具附加價值的服務以提升企業績效與永續經營的能力。

串起數位轉型的重要橋樑：資訊長的5大關鍵能力
SFIO CRACHO via shutterstock
資訊長作為引領企業走向創新的變革者，需要具備跨部門溝通統整內部，並與外部夥伴合作結合生態系資源的能力，不論由內而外或由外而內，都能推動業務創新發展。

當數位科技已開始引導未來的趨勢時，企業不僅需要維持原有業務的營運效率，更要提供符合未來需求的服務與產品，以持續創造價值與獲利。

推動企業創新的催化劑

為了推動企業跟上數位時代的趨勢，CIO（Chief information officer，資訊長）作為資訊部門的領導者，其職責不再局限於資訊系統的管理與維護，更要透過掌握企業內部的資訊系統，將新科技引入公司的各項營運項目。儘管多數企業與CIO都認同數位科技的重要性，也將其視為CIO與IT部門的核心工作之一，但大多數的CIO也表示，他們仍無法明確定義自己在推動創新時的角色定位，也認為組職內部仍未有發展創新的具體架構。

CIO在企業推動數位轉型的過程中，擔任非常重要的關鍵角色。
everything possible via shutterstock

角色定位上，CIO應主導數位創新的戰略制定，並在企業內部推廣與溝通其內涵，以協助企業建構明確的數位發展架構。而擬定推展計畫時，應先從企業內部提升數位化營運的能力？抑或是以外部客戶體驗為導向，創造更多新型態的服務方式？這將會是CIO創新成功的關鍵。

領導企業創新的方法

由內而外推展的過程中，可根據既有技術進行「擴增式創新」，或是彙整員工的需求提供「支持性創新」。

「擴增式創新」是指，在維持原有的IT部門運作下，將既有的資源，結合雲端和儲存技術，強化業務運作的敏捷性，有效率地管理海量數據，讓CIO可更迅速地交付解決方案。

「支持性創新」是指，利用IT資源來協助員工的業務運作，建構更好的工作環境，有效地提升生產力。尤其在未來的工作環境中，IT不該只是專業技術，而應該是人人都能操作的工具包，因此從內部提升員工的數位工作能力，也是CIO能夠由內而外推展創新的途徑。

而採取由外而內的視角時，CIO以客戶體驗為導向，利用數位技術並結合原有業務項目和IT資源，創造引人入勝的消費者體驗，不論是提高客戶忠誠度，或是開拓新商機，都能擴張企業影響力。

此外CIO做為發展創新的變革者，不僅要在跨部門之間進行溝通，整合組織內部既有資源，更要與外部夥伴合作，結合生態體系中的技術與資源，共同思考數位轉型的可行性，並藉由其影響力，將外在環境的新觀點引進企業中，以發展符合整體趨勢的服務與產品。

實現創新能力的5大關鍵

CIO主導企業走向創新之路的過程中，以下5點是CIO能否實現創新能力的關鍵：

  1. 在IT服務上維持可靠、高效且具成本效益的基本營運。
  2. 了解企業管理階層與董事會的目標，思索可行的科技解決方案。
  3. 重新衡量IT支出的分配，逐漸轉向符合未來目標的發展項目。
  4. 將創新視為企業與IT營運的中心思想。
  5. 在生態體系中與合作夥伴共同推展創新。

CIO與各個業務部門都有所連結，處在促進企業創新的絕佳位置，藉由掌握資訊在其中穿針引線，主導數位轉型與創新的未來方向，不論是由內而外，或由外而內，都能編織出推動業務向前發展的創新藍圖，提供客戶更迅速、智慧且便宜的新服務，創造更高的企業價值。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）

#CIO #數位轉型 #資訊長

每日精選科技圈重要消息