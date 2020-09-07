資訊長作為引領企業走向創新的變革者，需要具備跨部門溝通統整內部，並與外部夥伴合作結合生態系資源的能力，不論由內而外或由外而內，都能推動業務創新發展。

當數位科技已開始引導未來的趨勢時，企業不僅需要維持原有業務的營運效率，更要提供符合未來需求的服務與產品，以持續創造價值與獲利。

推動企業創新的催化劑

為了推動企業跟上數位時代的趨勢，CIO（Chief information officer，資訊長）作為資訊部門的領導者，其職責不再局限於資訊系統的管理與維護，更要透過掌握企業內部的資訊系統，將新科技引入公司的各項營運項目。儘管多數企業與CIO都認同數位科技的重要性，也將其視為CIO與IT部門的核心工作之一，但大多數的CIO也表示，他們仍無法明確定義自己在推動創新時的角色定位，也認為組職內部仍未有發展創新的具體架構。

CIO在企業推動數位轉型的過程中，擔任非常重要的關鍵角色。 everything possible via shutterstock

角色定位上，CIO應主導數位創新的戰略制定，並在企業內部推廣與溝通其內涵，以協助企業建構明確的數位發展架構。而擬定推展計畫時，應先從企業內部提升數位化營運的能力？抑或是以外部客戶體驗為導向，創造更多新型態的服務方式？這將會是CIO創新成功的關鍵。

領導企業創新的方法

由內而外推展的過程中，可根據既有技術進行「擴增式創新」，或是彙整員工的需求提供「支持性創新」。

「擴增式創新」是指，在維持原有的IT部門運作下，將既有的資源，結合雲端和儲存技術，強化業務運作的敏捷性，有效率地管理海量數據，讓CIO可更迅速地交付解決方案。

「支持性創新」是指，利用IT資源來協助員工的業務運作，建構更好的工作環境，有效地提升生產力。尤其在未來的工作環境中，IT不該只是專業技術，而應該是人人都能操作的工具包，因此從內部提升員工的數位工作能力，也是CIO能夠由內而外推展創新的途徑。

而採取由外而內的視角時，CIO以客戶體驗為導向，利用數位技術並結合原有業務項目和IT資源，創造引人入勝的消費者體驗，不論是提高客戶忠誠度，或是開拓新商機，都能擴張企業影響力。

此外CIO做為發展創新的變革者，不僅要在跨部門之間進行溝通，整合組織內部既有資源，更要與外部夥伴合作，結合生態體系中的技術與資源，共同思考數位轉型的可行性，並藉由其影響力，將外在環境的新觀點引進企業中，以發展符合整體趨勢的服務與產品。

實現創新能力的5大關鍵

CIO主導企業走向創新之路的過程中，以下5點是CIO能否實現創新能力的關鍵：

在IT服務上維持可靠、高效且具成本效益的基本營運。 了解企業管理階層與董事會的目標，思索可行的科技解決方案。 重新衡量IT支出的分配，逐漸轉向符合未來目標的發展項目。 將創新視為企業與IT營運的中心思想。 在生態體系中與合作夥伴共同推展創新。

CIO與各個業務部門都有所連結，處在促進企業創新的絕佳位置，藉由掌握資訊在其中穿針引線，主導數位轉型與創新的未來方向，不論是由內而外，或由外而內，都能編織出推動業務向前發展的創新藍圖，提供客戶更迅速、智慧且便宜的新服務，創造更高的企業價值。

責任編輯：陳建鈞

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