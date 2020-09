當數位科技已開始引導未來的趨勢時,企業不僅需要維持原有業務的營運效率,更要提供符合未來需求的服務與產品,以持續創造價值與獲利。

為了推動企業跟上數位時代的趨勢,CIO(Chief information officer,資訊長)作為資訊部門的領導者,其職責不再局限於資訊系統的管理與維護,更要透過掌握企業內部的資訊系統,將新科技引入公司的各項營運項目。儘管多數企業與CIO都認同數位科技的重要性,也將其視為CIO與IT部門的核心工作之一,但大多數的CIO也表示,他們仍無法明確定義自己在推動創新時的角色定位,也認為組職內部仍未有發展創新的具體架構。