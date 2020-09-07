7-ELEVEN會員突破900萬，在4個月內多了250萬會員。這是怎麼做到的？即將推出的「小7集點卡」又是什麼，會取代經典的紙本貼紙嗎？

統一超商（7-ELEVEN）在今年推出了一連串OPEN POINT App優化工程，投入的研發費用見效，會員數量從6月時的750萬、貢獻佔整體2成，到了9月衝破900萬，成長速度驚人，乘著這股氣勢，「年底會員破千萬」目標也有望提早達成。

這樣的好成績背後有幾個原因，包含7-ELEVEN本身的分店數量優勢、投入了大量研發和行銷成本，同時，7-ELEVEN也不斷優化自家點數機制，OPEN POINT App中的「小7集點卡」功能也將在9月9日上線，之後會員的所有累點、兌點都可一次完成。

分店數多是7-ELEVEN在經營會員經濟時的重要優勢。 蔡仁譯攝影

全台半數超商是小七！專家：分店數多是基礎優勢

根據公平會數據指出，目前全台的連鎖便利商店門市據點共計11,429家店。而光是7-ELEVEN就有超過5,600家店。也就是說，全台便利商店中大約有一半是7-ELEVEN。

未來流通研究所協理林原慶認為，分店數多，是7-ELEVEN在經營會員經濟時最基本的優勢。

他認為，在過去幾年，全家便利商店以超商老二姿態不斷推出創新產品，數位會員、數位咖啡寄杯就是其中一項非常成功的作法。「全家推出後，效果非常好，統一超商確認這是市場上接受度高的方案，就跟進。」跟進之後，由於7-ELEVEN有比全家更高的市佔率、店家數，「這種優勢下，要推任何東西，後來追上的效率都非常好。」

研發砸重金，行銷投入不手軟

7-ELEVEN從2019年開始，大力投資數位會員相關布局。回顧歷年財報，在2015年預計投入「會員點數」相關業務的研發費用僅1,469萬元，到了2019年，投資增加近5倍，為6,911萬元。在2020年，優化會員點數系統的研發費用更再次提高至7,824萬元。

除了系統研發費用之外，行銷開支也不手軟。「在最近兩季，7-ELEVEN在促銷折扣上、三倍券優惠上，都下很大的功夫，這也是比較短期的催化劑，」林原慶說。像是從6月~9月，不定期發起使用OPEN錢包、iCash2.0、iCash Pay這三項支付工具，7-ELEVEN周一至周六就直接折5%、週日則折10%的活動，這就是吸引消費者轉用統一超自有支付、加入會員的強力促銷活動。

大刀改良點數制，「小7集點卡」將上線

隨著街口支付與LINE Pay的使用率提高，消費者漸漸習慣由這兩大支付業者帶起的「1點抵1元」兌點機制，使用上比起7-ELEVEN實行多年的「300點抵1元」機制更直覺。

統一超商數位創新部部長傅廣仁今年3月接受《數位時代》專訪時曾表示，「我們從Y世代（一般指1980年代和1990年代出生的人）經營到Z世代（一般指在1990年代中至2000年代中出生的人），已經是不同消費者族群了，溝通語言應該更貼近消費者，所以我們會調整。」

因此，7-ELEVEN也大刀闊斧改革點數機制，在今年7月將OPEN POINT的使用方式改為「1點抵1元」。不僅如此，7-ELEVEN更在OPEN POINT App中預告「小7集點卡」功能即將在9月9日上線。未來只要成為OPEN OPINT會員，就可以將貼紙集點數位化，在結帳時出示OPEN POINT App或是報手機號碼，就可以轉至App中累積點數，也可以透過App兌換、加購贈品。

不過，為了讓不是會員的消費者也能參加累積點數活動，未來紙本貼紙集點機制依然會存在。目前OPEN POINT App中也還沒有贈送點數的功能，但可以帶著手機到門市中，將數位點數換成實體貼紙，再把點數轉讓給親朋好友。

責任編輯：錢玉紘