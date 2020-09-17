元盛生醫看準肌膚變動的需求，以AI技術結合保養品，開發肌膚動態檢測儀，搭配可調配式精華液套組，讓消費者針對肌膚問題對症下藥，透過數據觀察功效。

當我們走進保養品專櫃或開架門市，銷售員總會上前諮詢顧客膚況，以及期望改善的問題為何，更甚者會提供肌膚檢測服務，直接用數據具象化肌膚狀態，再推銷相對應的商品。然而，肌膚狀況會隨著氣候更迭、生心理狀態變化而改變，進而對應不同訴求的保養品。

看準肌膚變動的需求，元盛生醫 以 AI 技術結合保養品，開發肌膚動態檢測儀，搭配可調配式精華液套組，讓消費者得以針對當下肌膚問題對症下藥，並透過數據化檢測結果，實際觀測膚況變化。

回溯2011年時的創業動機，元盛生醫創辦人陳威宇表示，過去在交大就讀生醫工程博班時，看到美國太空總署（NASA）的 Skin B 計畫，意外發現動態肌膚檢測的機制，刷新過去全世界保養品皆以靜態觀點開發的認知，因而萌生創業念頭。

但過往的陳威宇毫無創業經驗，且對商業模式和公司經營一知半解，甚至曾遭質疑：「交大宅男能做保養品嗎？」因此在創業初期積極參加包含相關比賽、育成中心的培育計畫、以及教育部的 U-Start 計畫等，透過這些經驗一步步做中學，也持續鑽研肌膚動態檢測技術。

積極為品牌尋求外部資源，獲與妮維雅總部技術合作機會

2014年，陳威宇到國外參觀保養品展覽，在展覽中積極拓展人脈的他，透過貴人引介，進而認識妮維雅的技術長，並展開技術交流。此次接洽經驗，讓元盛生醫的動態檢測技術得以送入妮維雅總部進行測試。經過半年漫長等待，元盛團隊獲邀到德國總部做進一步合作洽談。

過去妮維雅針對肌膚問題皆採取靜態檢測，如毛孔、黑斑、皺紋等生成狀態及改善功效，但元盛聚焦在更深層的生理問題。以妮維雅最熱賣的防曬產品為例，妮維雅自身檢測專注在產品效用，而元盛則是會追根究底探討消費者什麼時候曬傷，從動態生成的角度理解肌膚的變化。

乳癌檢測技術應用於肌膚，盼技術能從企業回歸消費者手上

就動態檢測技術而言，元盛將檢測乳癌的漫射光學成像（Diffuse optical imaging）技術，應用於檢測肌膚上，透過光的擴散與折射，即時掌握膚況。由於此種作法屬於創新的應用，元盛擁有20幾項技術類的專利。

陳威宇表示：「綜觀全球，沒人能做出元盛的檢測儀器，除非是要價百萬醫療等級的儀器。」雖然元盛檢測並非醫療級，但其精準度和醫療級檢測相關係數達0.8之高。至於市面上肌膚檢測則是多用影像攝影模式，拍攝影像後再近一步分析肌膚狀態。

至此，元盛與大廠妮維雅開始合作，提供技術協助妮維雅開發產品，以新創發展而言，與企業合作的商業模式已經非常不容易。但陳威宇思索，「化妝品品牌是否只能做高級攪拌業？我們有沒有機會讓自我檢測技術回歸消費者？」，他觀察，單純做檢測設備，在市場上較不受重視，也缺乏真正的影響力；因此決定轉變元盛生醫以技術合作的商業模式，開始自行開發產品，欲發展 B2C 市場。

互動式檢測保養程序，對症下藥有效改善肌膚問題

「雖然保養品市場趨近飽和，但以 AI 技術為核心的保養品是科技藍海」陳威宇表示，起初元盛產品目標聚焦在常出差的客群，因為這類人膚況的變動較劇，開發以法文 iCi en orbite 為品牌名的「新轉肌」保養套組，消費者得以透過手掌大小可攜式的肌膚檢測儀，連線手機 app，即時得知膚況變化，再經由該 app 檢測結果推薦最佳修護的精華配方。iCi en orbite 的精華液方面則是透過大量膚況數據分析，包含含水量、肌膚含氧量、黑色素、油脂分泌量等，歸納出刻度1-7的配方組合。

對消費者來說，每一次使用檢測保養程序具互動式體驗特性。消費者在洗完臉靜置5分鐘後，針對臉部的額頭、左右顴骨、下巴進行檢測，再參考手機 app 結果，將精華液瓶旋轉至相應的刻度使用。

陳威宇表示，從數據上來看，30%的用戶每週使用3.5次，消費者在面對檢測結果變動時，會有興奮反應。針對使用體驗，陳威宇補充說明：「消費者在乎的似乎並非成效，而是心理層面的彌補」因此消費者的使用高峰，大概落在在季節變動或重大場合前。

勇奪美妝首獎打入時尚之都，因疫情暫緩重心移回台灣

問及為何一開始便選定切入法國保養市場，陳威宇表示由於元盛推廣 AI 保養品，起初希望將形象塑造的較有時尚感，因而選擇時尚之都。

2019年，元盛以 iCi en orbite 太空修護膠囊組合商品參加由法國 LVMH 集團主辦，有美容界奧斯卡的 Cosmetic 360 美妝展，勇奪最佳品牌獎，除了是台灣之光外，也順利在法國市場打開知名度。

2020年，元盛準備和法國高級醫美診所洽談合作，但由於疫情封城措施延宕原計劃，因此如今轉往線上數位通路經營，也將市場移回台灣，同樣聚焦在與醫美診所及頂級 spa 館合作。

面對未來佈局，陳威宇表示目前正在開發有關 SPF 應用的第二代產品。至於募資方面，主要以海外投資人為主，因為產品瞄準國際市場緣故，不只有資金需求更需要策略型投資。但如今因為疫情，計畫只能暫緩，目前較傾向尋找天使投資人。陳威宇創業至今，他總結了一路以來的心得：「創立品牌像太空梭在太空航行，即便周圍黑暗，但有導航指引著方向，終能一路航向終點。」

創業快問快答

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：肌膚保養市場過去以感性為主要訴求，消費者僅能參考他人使用效果，以及實際購買使用後為依據，要挑選到適合自己的產品消耗許多時間與成本。iCi透過檢測的肌膚數據即可以成為如同BMI數值，一個從研發到業者，乃至消費者皆可順暢溝通的統一標準，有效率溝通皮膚健康與合適的產品。

對於整個產業而言，降低搜尋、嘗試中間所消耗的時間、成本、多餘的產品與其衍伸的環境污染。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：

一、將上百萬醫療檢測儀器成功縮小至隨身可攜帶，時刻可以輕鬆檢測肌膚生理數值。

二、研發出旋轉刻度即調製配方的客製化保養品，將肌膚數值應使用不同有效成分比例得精準保養能夠在日常身活大眾上實現。

三、品牌經營第一步即放眼國際，首次亮相即於美妝重鎮巴黎發表，同時獲得國際最具指標的美妝展Cosmetic 360奪得品牌首獎，證實品牌對於科技整合的肯定與未來保養趨勢。 。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

A：最常被詢問：「iCi這樣一套系統我可以和家人公用嗎？」

因為每個人的肌膚狀態不同，只要每個使用者手機安裝iCi en orbite APP，運用AI人工智慧運算出合適的保養刻度，都可以共同使用儀器與修護保養品品。

團隊資訊

公司名稱：元盛生醫電子股份有限公司

成立時間：2011/12/6

產品名稱：iCi en orbite - The Première Journey

上線時間：2020/5/5

團隊人數：10 名

官方網站｜新創資料庫