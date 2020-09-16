日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高，僅1至7月份累計，零售批發投資額年成長率已高達318%、不動產達210%，究竟是如何做到的？

2020年全球疫情肆虐，消費急凍、海外投資縮手。但日商在台灣的多項服務業投資額創下10年新高，僅1至7月份累計，零售批發投資額年成長率已高達318%、不動產達210%。究其原因，除了台灣卓越的防疫成效吸引日商海外投資聚焦布局之外，更重要的，還是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形：藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發，在台構築起海外日系生活圈。

3個你不可不知的2020日商對台投資變化：

日商逆疫情布局台灣：2020零售批發、商用不動產投資暴漲

十年戰略逐步成形：零售+不動產+餐飲觀光聯合開發

日商在台構築「海外日系生活圈」：化妝品、食品、服飾零售為主力

日本在嚴峻的高齡少子化趨勢下，不僅內需消費不振，勞動力不足更成為服務業發展隱憂。因此，過去10年，日本服務業全面展開海外戰略，將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。台灣消費規模有限，本不做為跨國企業海外布局的最優先考量，但台灣市場在日商眼中卻具有極重要的戰略地位：高度偏好日式服務與品牌的消費族群、高品質且深黯日式文化的服務人力，都使台灣成為日商打造海外日系生活圈、孵化全球布局幹部的戰略市場。

未來流通研究所團隊抓取日資來台各產業投資額數據，分年累計零售批發、不動產、餐飲、運輸物流產業別投資金額，提出10年追蹤數據分析如下：

日商逆疫情布局台灣：2020零售批發、商用不動產投資暴漲

2020上半年全球疫情肆虐，跨國企業海外投資縮手觀望。但是台灣卓越的防疫成效，成為日商今年度海外投資焦點。累計2020年1至7月份日商來台投資額，多項服務業投資創下10年新高，其中零售批發投資額突破3億美元，年成長率高達318%；不動產投資額達1.4億美元，年成長率210%。

主要啟用項目包含橫濱八景島公司Xpark水族館開幕、唐吉訶德台灣首店即將開幕、藤田觀光公司旗下格拉斯麗飯店完工、三井不動產旗下和苑三井花園飯店開幕以及台中港三井Outlet第2期開工等。此外，接下來還有多個投資項目陸續完工，例如2021年三井不動產LaLaport台北南港商場、2022年台南三井Outlet和2023年台中LaLaport等。

位於桃園青埔的Xpark水族館。 國泰人壽

十年戰略逐步成形：零售+不動產+餐飲觀光聯合開發

過去10年，日本服務業全面展開海外戰略，將海外市場拓展視為永續經營的存亡關鍵。而台灣市場在日商眼中具有重要的戰略地位：高度偏好日式服務與品牌的消費族群、高品質且深黯日式文化的服務人力，都成為日商打造海外日系生活圈、孵化全球布局幹部的戰略市場。

觀察日本投資台灣方式，近10年已由製造業快速轉向服務業投資。2020年甚至出現日資來台製造業投資額大幅下滑，但服務業卻逆勢噴發的現象。究其原因，正是日商在台投資的十年長期戰略逐步成形：藉由零售+不動產+餐飲觀光聯合開發，在台構築起海外日系生活圈。不僅做為支撐日本服務業內需不振的海外第二支柱，更重要的是日商在台的重資產長期投資比例升高，以不動產結合購物中心、渡假村、飯店經營的組合拳，成為近10年經營主軸，紮根台灣意向明顯。

未來流通產業研究所

日商在台構築「海外日系生活圈」：化妝品、食品、服飾零售為主力

觀察過去10年，日商來台投資件數也以批發零售件數最多，雖然近年投資件數略有縮小，但平均投資額卻顯著增加。此外，與過去由大型零售集團主導的方式不同，日商來台投資零售次產業別逐漸呈現出百花齊放的風貌。

2019年日商來台投資零售次產業別前6大項目，以化妝品零售佔比最高，達30.1%，其次是食品飲料為主的綜合零售達17%，第3是服飾配件零售達16.7%，第4是其他綜合商品零售14.8%，第5是藥品與醫療用品零售7.2%，最後則是無店面零售5.9%。除了零售業之外，各類日式連鎖餐飲、觀光飯店亦積極進駐，可見日商在台服務業投資多元豐富，涵蓋各項生活所需，台灣已成為日商打造海外日系生活圈的成功典範。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：未來流通研究所