Facebook出現一陣「虛擬替身」洗版潮，該怎樣捏出專屬於自己的人偶，超簡單4步驟在本文一次看！

你的Facebook也被「虛擬替身」洗版了嗎？

Facebook 在15日宣佈旗下新功能「虛擬替身」正式引入部分亞洲地區，引起一陣洗版風潮，用戶可以依照個人喜好，自己設計專屬於自己的虛擬角色，而且選像多元，從髮型、臉型、眉毛、眼睛、鼻子、嘴唇、皺紋、眼珠顏色、鬍子到衣著飾品都可以自由選擇，設計完成後可以當Facebook或是Instagram頭貼。

大量出現在動態牆上的虛擬替身到底要怎麼玩？跟著以下幾個步驟一次看！

步驟一：開始虛擬替身

可以從朋友的頭貼旁邊按下「試試看」，或是直接在臉書搜尋「虛擬替身」，就可以開始玩囉。需要注意的是，目前創造人物的功能只有手機版可以玩，電腦版僅能看到圖片。

錢玉紘製作

錢玉紘製作

步驟二：開始「做自己」

接下來的操作非常簡單，只要依照自己的長相和穿搭喜好，捏出獨一無二的「替身」！

錢玉紘製作

錢玉紘製作

如果途中「忘記」自己長什麼樣子的話也沒關係，可以打開前鏡頭，對照著臉部捏，非常方便

錢玉紘製作

步驟三：完成！

人物捏完之後，就可以選擇設為臨時大頭貼照，或是其他選項，若還沒看到的話，重整幾次就OK囉。

錢玉紘製作

步驟四：傳送專屬貼圖

除了可以當成Facebook的大頭貼，在Messenger App裡面，虛擬替身也可以當作貼圖使用，有各種不同的情境，就像你在跟朋友說話一樣！

錢玉紘製作

錢玉紘製作

虛擬替身功能原先在歐洲地區才有，目前台灣、新加坡、馬來西亞等亞洲國家已經陸續開放，現在就開始洗版朋友的動態牆吧！

責任編輯：錢玉紘