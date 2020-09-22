會員經濟的行銷手法已經為消費者所厭倦；鉅碼科技結合運動趨勢與生活消費，讓商家優惠資訊融入生活，並且掌握消費者的數據，實踐O2O。

近年來無論是實體店面或線上電商，都在努力經營各自的會員福利，從航空哩程點數到便利商店的點數都是會員經濟的一環；《引爆會員經濟》一書的作者、曾任 Netflix、eBay 和雅虎等公司顧問的 Robbie Kellman Baxter，這樣解釋會員經濟：

會員經濟就是個人和組織、企業之間，建立一種可持續且可信任的正式關係，這種關係是相互的，企業將提供會員更好的福利，而後者則會有更高的忠誠度，甚至提供建議，協助企業改善產品，進而帶來正向循環。

會員經濟並不是什麼新模式，不過它的爆發與取得新顧客的難度逐年攀升，然而經營會員關係也並非易事——我們對於傳單、廣告、官方 Line 的促銷訊息已經逐漸麻痺甚至厭倦，但是這些其實都是企業或商家維持顧客關係的管道。

鉅碼科技（Gimmatek）提供了另一種會員經濟的可能性：結合運動生活與消費，讓企業資訊不再顯得死板。這樣新穎的方式，鉅碼科技的 Hahago App 成為 Google Play、App Sore 連續三十天總榜前三名的熱門應用程式。

「這幾年數位廣告封鎖率高、觸及率低，企業商家都想要結合創意去改變現況，剛好運動健康又是現在的趨勢，所以才有可能起來。」鉅碼科技共同創辦人暨業務總監李慈晏說。

工作夥伴頻出健康問題，創意解方由此而生

李慈晏與夥伴林奎宏（鉅碼科技董事長暨技術長）同為電機系背景出身，二人是在學生時期的某次競賽中認識的，因為同有對創業的執著，二人一拍即合，但是卻沒有被熱血沖昏頭，他們決定在創業方向尚未明朗之前，先到職場上磨練與學習。

因為時間足夠彈性，林奎宏進入工研院上班，利用下班時間學習更多前瞻技術；李慈晏則是先後待過 Realtek 的 BD 和工研院的巨資中心，理解拓展市場的業務工作以及未來大數據的可能性。

李慈晏也因此發現發現零售跟餐飲因為缺乏資金人力，難以進行數據分析的痛點；更有趣的是，二人的職場際遇卻發生相同的狀況：身邊的同事紛紛因為身體健康的理由請假，乃至離開職位，於是他們便決定結合一般民眾的運動生活，以及企業端無法利用數據分析做好會員統計這兩塊，於 2016 年創立鉅碼科技。

不過創業初始並非一帆風順，因為做這樣的平台就是雞生蛋蛋生雞的問題，沒有民眾就不會有廠商，沒有廠商也無法吸引民眾加入；二人決定以企業和商家最直接的痛點「資訊無法有效傳遞」、「無法掌握會員資訊」切入，「因為消費者的 App 與行動裝置是綁在一起的，所以我們可以很好地做到 O2O 和 OMO。」經過兩三個月的努力，終於獲得大型連鎖業者的親睞，目前也已經合作超過一萬兩千家店面，包含全家、肯德基、Coco 飲料店等，使用者人數也突破百萬，每月不重複使用者也高達六十萬。

運動、生活、消費三位一體，成功連結線上與線下

鉅碼科技目前有三種產品：Hahago App、Hahago Ads 以及 Hahago Group，後二者都是採取 SaaS 的收費模式。Hahago App 即是給一般消費者使用的社群軟體，只要透過走路（但不限於走路），系統內的計步器換自動轉換成「哈幣」，消費者就可以到附近合作的實體商家換取優惠，這樣一來就將大眾消費結合了運動，進而成為生活習慣，甚至還可以舉辦競賽活動，邀請親朋好友一起比賽誰動得多。

至於 Hahago Ads 則是提供給企業商家的行銷曝光導客服務，可以上架優惠訊息，也可以知道消費者的數據。只要消費者兌換優惠時，商家可以知道消費者是在哪裡看到曝光資訊、在哪裡點擊、在哪間門市兌換、換了什麼等等數據，可以做到 OMO、O2O 一站式轉換。至於上架後臺，鉅碼科技特別設計了「即時預覽」功能，讓商家可以快速知道自己的優惠資訊在 Hahago App 當中會如何呈現。

秉持著會員經濟的精神，鉅碼科技都會要求商家僅能在 Hahago Ads 放上專屬於 Hahago App 用戶的獨家優惠，因為這樣可以讓 Hahago App 的用戶有專屬感，鉅碼科技也不希望自己在成長期間就被別的品牌給壓下去了。這個做法是否會與本來就在經營會員的商家產生衝突？李慈晏答道：「Hahago Ads 比較像是為商家帶入新客源，只要消費者因為我們的獨家優惠走進實體店面，就可以看到商家店內自己的優惠資訊。」

相較於對外的企業形象和 CSR，對內的 CHR（Corporate Health Responsibility）可能更是現在企業會在意的事情，而 Hahago Group 的服務也應運而生。

企業可以透過 Hahago Group 舉辦運動競賽，顧及員工健康的同時也促進企業營運正循環；若是要對外舉辦，則可以強化企業形象，甚至在一般民眾查詢排名的同時，做到企業與消費者之間的雙向互動，讓廣告不再流於單向灌輸的形式。

實踐健康生態，將會推出健康餐飲專區的線上電商

除了上述三大產品，鉅碼科技更預計在今年 Q3 的時候推出線上電商「揪食動」，為的是更落實真正的健康。「因為 Hahago Ads 的關係，讓我們與許多企業商家的關係更緊密了，所以才有辦法展開更多合作機會。」李慈晏說，「揪食動」將會是健康餐飲專區，將消費者的線下活動連結線上消費平台，並實踐健康生態系。

待收益模式穩定之後，鉅碼科技以預計會在 2022 年走向國際市場，「我們會先評估各地友善步行以及消費券的狀況。」李慈晏說，目前將會以美國、日本、泰國與新加坡為首要目標，目前也已經與天使投資人談定，明年將會全力為曝光衝刺。

左為鉅碼科技業務總監李慈晏，鉅碼科技技術長右為林奎宏 賀大新攝影

創業快問快答

Q:希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：最簡單的運動習慣養成，讓人以最簡單的方式邁向飲食與運動均衡的美好生活，真正落實健康生活，協助更多人預防及遠離疾病，讓更多人活得更健康，為自己的人生創造更多美好的故事。

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：後疫情時代，大家對個人健康或職場健康都越加重視，Hahago 運動生活平台在這兩方面都提供完善的服務。Hahago 已自成生態系，擁有高開啟、高黏著度與正向循環的流量。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

A：

1. 你們怎麼想到這麼有創意的行銷導客模式？

Ans: 注重換位思考，我自己不喜歡的，用戶也不會喜歡。

2. 你們的願景是什麼？

Ans: 讓大健康不再只是遙不可及的概念，而是真實貼近生活，並且有簡單的方式落實健康生活，協助更多人預防及遠離疾病，讓更多人活得更健康，為自己的人生創造更多美好的故事。

團隊資訊

公司名稱：鉅碼科技股份有限公司（Gimmatek Corporation）

成立時間：2016/10/26

產品名稱：Hahago App、Hahago Ads 行銷曝光導客服務、Hahago Group 群組服務、Hahago揪食動電商

上線時間：2017/9/1

團隊人數：20 名

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