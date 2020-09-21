在發布新會員機制不到一個月，誠品信義店即將首次封館4小時，只有誠品會員才能進場看表演、購物。這背後在打什麼算盤？

誠品在今年9月1日，正式推出全新「誠品人App」和全新會員制度，接著將在9月25日開始，連續3天舉辦「誠品年度會員日」，要讓誠品會員更了解自身權益。

其中，最特別的莫過於9月25日晚間7點至11點的「會員之夜」誠品信義店封館活動，在這4小時內，有音樂表演、舞蹈、講座、戲劇、料理實演等等共38場活動，共200個品牌共襄盛舉，從B1到6樓輪番登場。而且僅有誠品會員可以入場、參加活動，若要享受購物優惠，則必須進一步下載新誠品人App。

「這是第一次舉辦（會員之夜），是因為有了新會員機制、更優化的App，所以我們覺得是一個很好的時機，推出會員之夜，」誠品會員關係處會員管理部經理陳冠伶說。在今年的會員之夜後，緊接著就是月底的誠品週年慶檔期，往後希望每年都能持續舉辦會員之夜，但時間點不受週年慶檔期限制。

「會員之夜」誠品信義店封館活動中，共38場活動、200個品牌共襄盛舉，而且僅有誠品會員可以入場。 蔡仁譯攝影

首創「會員之夜」為新電商打頭陣！盼帶進比同期多50%實體人流

在今年9月初，與新誠品人App一同上線的新會員機制，將會員分為「白卡」、「金卡」與「黑卡」三個級別，不同等級的會員享有的優惠折扣、項目各有不同。

只要下載App、輸入個人資料，即可成為白卡會員。一年內消費滿6千元後，則可以升級為金卡會員。一年內消費滿5萬，則可以升級為黑卡會員。

在9月1日會員新制上線時，由於金卡會員門檻由1萬下修至6千，瞬間讓12萬名會員瞬間由白卡會員晉升為金卡。同時，在剛上線時也已經有上萬名黑卡會員。

這一次的會員之夜，目前累積的260萬會員都可以參加，每人可以攜伴一名。期待藉由這一次會員日，能夠帶來比去年同期增加50%的人流，讓誠品生活在受到疫情影響之下，週年慶的業績依然能與去年持平。

同時，最新的電子商務平台「誠品線上（Eslite Online）」將在年底上線，屆時透過新誠品會員App，也能在誠品線上購買商品。因此，從9月開始的一連串活動，就是要替誠品線上打頭陣，讓消費者先認識新誠品會員機制與App。

「從9月1日新會制上線開始，有滿多事情要跟會員溝通的，需要努力讓會員知道有哪些活動、服務，」陳冠伶說，透過一連串的會員活動，已經順利提升新會員成長幅度2~3成，並希望App下載量在年底能衝破百萬。「當越多會員人數下載App的時候，對年底的新EC會非常有幫助。」

會員多重要？吳旻潔：要把貢獻度拉到7成

誠品董事長吳旻潔日前曾說，未來5年將是誠品「全通路業績的快速成長期」，在整個全通路計劃之中，有實體社區店型的規劃展店，也有線上通路的佈局。在今年，則是會員新制、新App與新電商平台會率先與消費者見面。

透過今年的一連串佈局，吳旻潔希望能讓目前約260萬的會員在年底提升到300萬。同時，也希望近一步提升會員黏著度。

談到會員經濟的重要性，吳旻潔說，「在疫情前，（會員佔整體營收的）貢獻度可以達到5成，疫情階段達到6成，希望藉由新服務，未來可以邁向7成營收占比」。由此可見，會員經濟在對於誠品具有重要地位，估計會是未來策略的大方向。

責任編輯：錢玉紘