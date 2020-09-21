在各大企業紛紛因疫情凍結招募時，Salesforce宣佈半年內擴編4,000人，明年還要再招募1.2萬名新員工，為何可以這樣逆勢操作？

在疫情下企業紛紛凍結招募、減少人力支出時，Salesforce執行長馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）卻在推特上宣佈，未來6個月內將僱用4,000名員工，並且2021年將擴大招募1.2萬名人才，並成立人才聯盟計畫。

雖然半年內僱用的4,000人，以及2021年預計招募的1.2萬人似乎有所重疊，很難說Salesforce究竟新招聘的員工有多少，但在以Google為首等眾多公司暫停聘用新員工時，這無疑是相當大膽的計畫。

電商趨勢帶動服務需求，Salesforce今年股價成長46%

就在宣佈這項招募計畫前幾週，Salesforce才公佈亮麗的第二季財報，營收較去年同期成長29%達51.5億美元，高於外界估計的49億美元，同時預期公司能維持優異表現，預估第三季營收可達52.5億美元，同樣高於外界估計的50億美元。

同一週，道瓊指數更決定將包含Salesforce在內共3家企業列為成份股，取代埃克森美孚、輝瑞、雷神等企業。在疫情陰霾壟罩下，Salesforce仍然把握住企業特殊時期面對客戶的需求，接連繳出佳績。

儘管受到疫情影響，Salesforce反倒把握住當下的客戶需求，針對電商、遠端工作的方向開發，繳出一張亮麗的成績單。 Salesforce

儘管近期受到美股下跌波及，2020年迄今Salesforce的股價仍舊成長約46%。維德布什分析師丹．艾夫斯（Dan Ives）認為，Salesforce主攻的客戶關係管理在過去10年原先就非常成功，如今受到大環境影響，企業接連擁抱雲端，為Salesforce帶來了新一波的成長動能。

例如在公佈財報時，貝尼奧夫曾提到，由於實體門市被迫關閉，民眾無法上門消費，企業也開始利用Salesforce的客戶關係管理技術，開闢電商創造疫情下與民眾的接觸點，

Salesforce提到，客戶之一的智慧音箱品牌Sonos便開始強化電商經營，體育用品品牌Under Armour也採用了他們最新的Commerce Cloud技術。

為轉型做暖身，Salesforce裁完1,000人，宣佈再補萬名新員工

不過，就在Saleforce第二季財報令外界又驚又喜，貝尼奧夫口中「難以置信的佳績」令股價暴漲近30%時，他們卻宣佈一個令人錯愕的決定，聲稱Salesforce將裁員1,000人。

尤其3月疫情於美國引爆時，貝尼奧夫才呼籲各方企業不要裁員，並承諾未來90天內公司不進行任何大型裁員，頓時使得Salesforce的裁員消息變得格外刺眼。

但Salesforce強調，裁員是為了「適應未來」做準備，他們將重新分配資源布局公司未來成長，「包括聘用新員工、安排內部調轉，以及取消不再是我們業務重心的職位。」

貝尼奧夫曾強調，Salesforce沒有永遠的工作，他們每年都會調整5%至10%崗位適應當下趨勢。 Salesforce

時隔幾週，Salesforce便公佈了這起大型招募計畫。目前Salesforce的員工數約為5.4萬人，光是2021年預計新僱用的1.2萬人，達到既有員工總數的22%之多。

貝尼奧夫在推文中表示，「Salesforce即將在未來6個月招募4,000人、下一年招募1.2萬人，加入我們擁有5.4萬名員工的大家庭，一起定義軟體的未來。我們是全球成長最快的5大軟體企業之一。」

Salesforce目前尚未公佈招募細節，例如新的職缺主要面向哪些領域、在哪些國家地區招募、公司希望如何藉由這些人才，奠定未來的發展方向等資訊。

不過在公佈招募1.2萬人前，Salesforce也宣佈推出人才聯盟計畫，預計將透過線上學習平台Trailhead，以及多個培訓計畫，並利用自動化面試等技術，公平公正地為公司及合作夥伴廣納更多人才。

Salesforce在全球40個國家地區擁有接近200個合作夥伴，承諾承諾未來聯盟成員與Saleforce有關的20%年度招募額度，將透過這項計畫尋找合適人選，範圍包括應屆生、轉職人士、就業培訓班成員等各種新人，幫助Salesforce生態系外的人才找到工作。

資料來源：TechCrunch、Fox Business、Salesforce

責任編輯：錢玉紘