Oracle總裁賴瑞．艾里森是身價一度超越比爾蓋茲的科技大亨。但誰能夠想像，32歲以前的他只是一個工作不穩定，被前妻要求離婚的魯蛇呢？

2000年，Oracle（甲骨文）總裁賴瑞．艾里森在為耶魯大學畢業生演講時，因為演講內容過於狂妄不羈，大力鼓吹輟學，破天荒的被保全「請」下講台。

這位身價一度超越比爾蓋茲成為世界首富的科技大亨，不只有飛行員執照，還有一支名為Oracle的帆船隊、兩架戰鬥機和要價兩億美元的私人遊艇，還客串過《鋼鐵人2》的主角Tony Stark（東尼史塔克），甚至砸巨資，買下夏威夷的一座私人小島。

誰能夠想像，32歲以前，艾里森還只是一個工作不穩定，被前妻要求離婚的魯蛇呢？

曾輟學又遭學校開除！開發Orcale2系統奠定日後成功關鍵

說起他的身世，有些坎坷。在出生後不久，艾里森就因為感染肺炎，母親無力照顧，由住在芝加哥的阿姨領養。求學階段的艾里森，性格就有些孤僻並強勢，對於外太空和高科技等事物特別感興趣，同時也非常熱衷於運動項目。

1960年，艾里森進入伊利諾斯大學，卻因養母過世而輟學。一年後，他又進入了芝加哥大學，卻因為喪失學習熱忱而遭到開除。1966年，22歲的他搬到加州，開啟他的矽谷人生。

在接下來的幾年間，艾里森成為一名電腦工程師，不斷在不同的公司練功打怪。1977年，艾里森投資1200美元，成為前同事Bob Miner所成立的SDL公司（Software Development Laboratories）共同創辦人，開發數據庫管理儲存系統。此套系統名為Orcale2，目的是與在前一家公司研發的Orcale1做區隔，用名稱搶佔市場先機，而這套數據系統也成為日後成功的關鍵。

截圖自AstrumPeople

Oracle誇大收益、市值縮水，走過破產困境仍穩坐執行長寶座

起初，公司只有八名員工，且年收入低於100萬美元。營運的轉捩點在1981年，當時的IBM決定採用Oracle2系統，為公司帶來相當可觀的進帳。自此後的七年間，公司營收不斷翻倍，作為行銷手段，艾里森也決定將公司改名為Oracle Corporation。

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1986年，Oracle正式上市，以每股15美元的價格募得了3150萬美元。然而Orcale並非總是一帆風順，1990年，當時Oracle因與內部股東的訴訟而進行內部調查，發現公司誇大其收益。事件爆發後，Oracle的市值縮水80%，瀕臨破產邊緣。當時艾里森近乎要失去一切，董事會要求他辭職，但他斷然拒絕，並重新整頓公司財務。在1992年底時，Oracle的財務已恢復健康，艾里森也持續坐穩執行長的寶座。

截圖自AstrumPeople

只為超越唯一的對手微軟！艾里森砸重本展開一系列的收購行動

艾里森非常具有侵略性，他看上的公司絕對要收購，且毫不手軟。自2000年起，艾里森開始進行一連串的收購行動，其中最著名的就是對大型人力管理公司PeopleSoft的敵意收購。

這場戰爭將近兩年才落幕，艾里森是勢在必得，從一開始51億美元的出價一路提高到103億美元，無論PeopleSoft如何回絕和上訴，最終仍讓他如願以償，買下這家大型的人力資源管理公司，取得人力資源管理軟體技術。

2008和2010年，艾里森又分別收購了BEA System和Sun MicroSystems，拓展IT基礎架構軟體、數據儲存和伺服器供應業務，加上其他數十件的併購案，讓Orcale的軟體業務更為全面。他不惜耗費將近450億美元的重本，只為超越他認為「唯一」的對手 — 微軟（Microsoft）。

與賈伯斯成好友！備受爭議卻走出不凡的矽谷人生

艾里森的口不擇言也是十分知名，他曾經直白地辱罵惠普的董事會「白癡」，更曾經嘲笑SAP的聯合創辦人Hasso Plattner「有如愛因斯坦的一頭亂髮。」

不過有趣的是，性格備受爭議的艾里森，和賈伯斯卻有相當友好的關係，賈伯斯還曾經擔任艾里森第四次婚禮的攝影師。

Oracle如今是世界第二大的軟體供應商，僅次於微軟。截至今年5月31日，Oracle的總營收為104.40億美元，相比去年同期下降了6.26%，不過仍相當可觀。雖然他被認為陰險狡詐，有過四段婚姻且私生活備受爭議，但艾里森仍以不按牌理出牌的行事風格以及獨到的策略布局，寫下專屬於他的成功方程式。

「成功唯一的方法，就是發現所謂傳統智慧中的錯誤。」艾里森曾在推特上這麼寫道。

責任編輯：文潔琳

資料來源：AstrumPeople、Macrotrends、Techcrunch、Mashable、INC、Britannica