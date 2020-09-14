8月是暑期旺季，各家旅行社也都繳出了營收成長的表現。其中雄獅8月營收逼進新台幣4億元大關，同時也宣布精簡門市，未來將開設新形態門市來面對疫情後的世界。

「以前台灣只是雄獅其中一個目的地，現在我們只有台灣了。」雄獅品牌策略總經理游國珍向《數位時代》說的這段話，正是國內旅行現況的最佳寫照。

雖然6家上市櫃旅行社8月的營收相比7月皆有成長，但仍能看出雄獅、易飛網是表現較好的領跑集團，雄獅繳出了3月疫情以來的新高，逼近4億元的營收；易飛網則是一口氣將衰退幅度縮小至25%，營收以5,059萬排名第二，同時也是3月以來的新高點。

燦星旅、五福、山富與鳳凰，目前年比衰退都還在9成以上，營收排名依序為山富（3,565萬）、五福（2,691萬）、鳳凰（2,477萬）、燦星旅（1,157萬），排名與7月完全相同。

雄獅8月營收逼近4億大關、易飛網年比衰退降至25%

旅行社們8月的營收受惠於暑期旅遊旺季的帶動，相比7月皆向上成長。其中雄獅繳出了近4億元的成績，雖然對比去年同期衰退幅度仍高達8成以上，卻是新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊旅行社營收動輒衰退9成以來，相對優異的成績，對比同年7月的營收更是成長了將近整整1倍。

對於8月的成績，游國珍表示除了受惠於暑期旺季之外，疫情以來的人力配置也慢慢收到了效果。國內的邊境管制，讓旅行社們的境外營收歸零，雄獅也調整內部人員配置，投入5倍人力進入國旅市場，「把台灣分成北、中、南、東、離島，配置32名高階主管去當地駐點。」游國珍說，過往國旅營收僅占雄獅全年營收4.1%，現在卻是最重要且唯一的命脈。

其中，雄獅所推出、全球首艘復航的「探索夢號」郵輪也已經完成了12次行程，載著近2萬名旅客前往金門、馬祖與澎湖等離島地區，為雄獅的8月營收貢獻8,500萬元，占比突破2成。

除此之外，雄獅也擴大旗下雄獅通運擁有車輛數量，斥資3,000萬添購新的巴士，預計將從60部提高到100部，主要原因仍是未來國境開放的日期未定，可能至明年都無法完全恢復，雄獅才決定擴大車隊數量投入國旅，在未來也能夠用來服務入境旅客。

其他表現較好的旅行社還有易飛網，相較去年同期的衰退僅有25%。易飛網是離島主要航空公司立榮航空，旗下旅遊品牌立榮假期的總代理，在4月就超前部署離島的房位與機位，讓缺乏房位、機位的旅行社都還要向易飛網購買或代理。易飛網董事長周昀生透露，離島機位與房位，初步是大量包到暑期結束，預測9月之後的國旅市場會因暑假結束稍稍降溫。

同時，這也代表旅行社們9月的營收表現至關重要，在暑期旺季結束後，還能維持多少的營收，是所有人都要煩惱的問題，「8月的確是旺季，雄獅目前的目標，是希望9月營收能夠持平。」游國珍說。

而其他旅行社燦星旅、鳳凰、五福、山富的8月營收，對比7月也皆有成長，但對比去年同時仍衰退9成以上，其中以五福已經連續6、7、8月都是衰退幅度最大的旅行社，8月跌幅仍高達94.97%。

旅行社祭出新想法：雄獅精簡門市數量，鳳凰改開健身房

雖然旅行社靠著國旅與暑期的旺季從慘況中稍稍回溫，但終究無法抵擋邊境封鎖帶來的困境。交通部觀光局業務組組長劉士銘表示，去年共有43家旅行社解散，到今年截至目前為止，已經有48家旅行社宣布解散。國內知名的旅行社易遊網也宣布從17家直營門市縮編為10家。

但易飛網卻是其中的異類，宣布逆勢加碼於桃園、台東、澎湖開設複合型態實體門市，除了旅遊服務之外，導入了伴手禮銷售，目前全台門市共有7間，在三大離島（金門、馬祖、澎湖）都擁有門市。

雄獅則宣布精簡門市數量，過去全台共80個點位，至8月已關掉了12家，預計到年底前都將持續關店，目標店家數為50家，也就是將關閉近4成的門市。

不過，從第4季開始，雄獅將投入成立新型態的門市。游國珍表示，過往雄獅的門市都處於市中心、人流聚集地，租金成本自然相當高，未來新型態的門市將開在「小城市、觀光景點」的點位，他也透露正在考慮的地點包含集集、埔里等，雖然不是大城市的市中心，但距離觀光景點相當近。而雄獅新型態門市的核心，則將圍繞「生活產業」邁進，不再只是單純的旅遊服務，也會銷售旅遊產品，以及進行旅遊相關業務的服務。

鳳凰旅行社開設的健身房「Fitnexx」示意圖。 鳳凰旅

另一家旅行社鳳凰，似乎也呼應著旅行社從單純「旅遊」轉向生活產業的趨勢。鳳凰旅行社宣布在10月開幕第一家Fitnexx健身房，主打隱私與空間，不走健身房常見的月費會員制，以小時預約制方式經營，一小時只能接待4位貴客。

在未來，也許還能看到更多不同型態的旅行社轉型，發展更多不同的商業模式，在逆境中不斷打拼生存下去。

責任編輯：錢玉紘