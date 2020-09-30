中秋連假疏運措施出爐！另外，連假期間會行經國道5號的用路人，可事先下載1968、幸福公路2個App，來監控最即時的用路狀況，讓出遊更有效率。

中秋連假來了！在大家都無法出國的此刻，國內旅遊成了唯一選擇。交通部高公局也規劃了一系列的疏運措施，用路人在上路前可以先看清楚，才不會讓塞車破壞了出遊的好興致！

收費措施：

單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。

路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：

109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：

109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，日期、路段點此查詢。

入口匝道儀控：

視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

交通部

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兩大路況App數據整合，怎麼用一次看

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，國人連假的去處只剩下台灣本島，讓今年每個連假都交通大堵塞。

特別是連接北宜的國道5號數度變成「停車場」，交通部在經過清明、端午的大塞車後，特別整合「高速公路1968 App」與「幸福公路 App」的數據，讓用路人能夠清楚了解中秋、雙十兩個連假國道5號的交通狀況、管制措施、替代道路等資訊。

交通部長林佳龍表示1968與幸福公路2個App，下載量逼近500萬，希望透過數據的整合，讓用路人有效分流。

1968 App將增設國道5號的按鈕與資訊。 1968 App

點選後可以發現國道5號替代道路目前的交通狀況與所需時間。 1968 App

高速公路局旗下的1968 App，將在頁面上增加國道5號的按鈕，用路人直接點選，即可看到目前其他替代道路（台9線、台2線）的狀況，也設有Google Maps的按鈕，方便用路時直接使用導航。

幸福公路App則可以看到國道5號的狀況（顏色），以及點選「i圖示」後能看到即時的狀況。 幸福公路App

點選「i圖示」則能看到目前國道5號上的即時訊息。 幸福公路App

公路總局的幸福公路App，則能顯示國道5號的路況資訊，點選「i圖示」還能看到更細部的路況，再加上原本App功能也能顯示國道5號、台9線、台2線的交通資訊等。

另外，交通部也表示，國道5號已經規劃於假期期間實施大客車專用道，讓民眾搭乘國道客運行經國道5號，可節省30分鐘的時間，並呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。

責任編輯：錢玉紘