Facebook宣布推出擴增實境頭戴裝置Quest 2，及明年可期的雷朋聯名智慧眼鏡、Facebook Horizon全面開放，搶佔擴增實境市場。

Facebook今日於Facebook Connect - The Future of AR/VR活動，宣布推出第二代Oculus Quest擴增實境（AR）頭戴裝置Quest 2，即日起開放預購並於10月13日起，在2個國家/地區發售，售價為299美元至399美元（約台幣8,700元至11,700元）。另外，Facebook也宣布擴增實境社群遊戲Facebook Horizon將在明年全面開放，以及明年可期待問世且與雷朋聯名的智慧眼鏡，另外，擴增實境眼鏡研究專案Project Aria將進入實地測試階段，可見Facebook在AR/VR產品發展及應用內容等領域上，勢在必得的積極態度。

白色外型的Quest 2重量為503克，搭載Snapdragon XR2晶片、6GB的內存、以及64GB/256GB的儲存空間，同時內建四個追機用鏡頭，並配備1832 x 1920像素螢幕及兩個Oculus Touch運動控制器，整體規格較Oculus之前的擴增實境產品都有大幅的提升。此外，Oculus表示將支援第一代的Quest及Rift S安裝Quest遊戲，但並包括針對Quest 2合作的獨家內容。

Facebook同時也針對Quest 2推一系列的可選附件，提升使用上的舒適和便利，包括Logitech耳塞、可舒適支撐的頭帶「Elite Strap」、以及內建Link功能的USB-C。隨著Quest 2推出，前一代針對桌上型電腦擴增實境遊戲設計的Rift S，也將在數月之後停止支援更新。

由於登入Quest 2僅可透過Facebook的帳號，而不提供用戶Oculus帳戶的選項，引發部分使用者不滿，但Facebook強調Quest 2希望提供社群交流的優異體驗，跳脫過去擴增實境遊戲多半是單人進行的設計，尤其在新冠疫情期間大幅減少外出與他人交流的機會，因此這個時間點，正式推出以強調社交體驗擴增實境頭戴裝置的最佳時機。

Facebook Connect的另一個焦點，就是宣布與眼鏡製造商EssilorLuxottica合作打造，並透過雷朋（Ray-Ban）品牌推出的智慧眼鏡將於明年問世，目前僅知這款智慧眼鏡的外型與一般眼鏡無異，其他售價、推出時間等尚不得而知，但儘管這款智慧眼鏡雖然是Facebook邁向消費型擴增實境眼鏡的第一步，卻不會搭載擴增實境的功能。

同時，Facebook Reality Labs本月起將進行稱為Project Aria的擴增實境眼鏡研究實驗，透過在現實世界中真人實地的測試擴增實境眼鏡，進一步蒐集生活應用、心得體驗、實際挑戰等數據，以期解決隱私、影片錄製和介面設計等領域的棘手問題，開發出可滿足消費者期望的擴增實境眼鏡，十分令人期待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Facebook-1、Facebook-2、Facebook-3、The Verge-1、The Verge-2