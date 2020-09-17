健身商機熱，岱宇科技3月起出貨一路走升，到8月更創下歷史新高，為何9月公司接到一張Amazon空白訂單？又計畫跟博晶醫電合作AI教練進軍中國？

「9月是我們第一次拿到一張Amazon空白訂單，」健身器材品牌廠商岱宇科技投資人關係經理鍾沛宏說，他也解釋，空白訂單的意思是：隨你們自己填，能出多少貨，Amazon就拿多少貨。

因為歐美市場對健身需求殷切，岱宇接單能見度竟已拉長到2021年第二季。

岱宇是一間自有品牌健身器材廠商，目前7成業務來自美國，受到疫情驅使，個人居家健身需求直線上升，Amazon平台上的跑步機、橢圓機、飛輪機台銷售速度加快，2019年岱宇對Amazon銷售量只有2.2萬台，但2020年1到7月止，岱宇單出給Amazon的機台已經暴增至15萬台。

「需求高，而且消費者疫情下都選高階、最貴的機種，」鍾沛宏說，也由於居家健身器材需求持續猛烈，岱宇彰化廠自有6條生產線已全滿，6～7月找了協力廠包下3條線，還是不夠，9月又追加2條，10月還計畫再追加1條產線去填補產能缺口。

岱宇科技今年業績一路攀升，Amazon訂單倍增7倍。 岱宇

這個數字反應在月營收上也等比加速，1～2月岱宇營收仍僅4億多元，3月跳上7億元後，一路到8月已經爬升到11.15億元，創歷史新高，前8月營收62.57億元，不僅超過2019年全年營收，更比去年同期成長70%。

各家虛擬健身教練拚什麼？個人化、互動是關鍵

同時間，全球掀起的是居家健身教練熱，全球最知名的健身器材獨角獸派樂騰（Peloton）以直播健身課程創新模式，今年會員業績翻身數倍，2019年更買下台灣代工廠期美科技，取得飛輪代工資源，並委託力山代工跑步機，而由於需求太好，這家獨角獸也已數度拜訪岱宇。

另一方面，瑜珈健身用品大廠Lululemon則花5億美元買下新創Mirror，蘋果也宣佈Fitness+服務，顯示個人虛擬健身教練熱，部分取代實體健身房的一對一課程，但多數的虛擬健身教練並不是一對一互動。

「這幾家新創的健身教練課程欠缺互動性，沒有個人化，比方Peloton教練不可能遠端喊話某一位學員：Amy不要停下來偷懶！加快！而Mirror教練根本不管你姿勢對不對，影片只是一直播下去，提供鏡子讓你自己對照姿勢，但姿勢真的對嗎？而蘋果的Fitness+則以記錄生理數值為主。」博晶醫電GoMore商務副總顏志強分析。

Mirror是利用大螢幕直播教練課程，搭配鏡子讓用戶對照教練與自己姿勢。 Mirror

博晶醫電是一家2011年成立的運動科技新創，團隊開發出體力值演算法，可以個人化做生理分析，進一步建立體力模型，提供個人化訓練建議。比方當用戶今天開始跑步，速度與心跳搭配出現警訊，會立刻提出預警：今天體力不佳，建議作緩和一點的運動；或者根據用戶期望挑戰目標，給階段性處方。

也因此看好服務差異性，岱宇2019年入股博晶醫電，取得個人健身教練演算法技術。2019年一起跟投博晶醫電的，還有工業電腦廠廣錠、健身工廠的柏文，3家合計持股20%，而運動衣大廠莎美娜是最大股東，持股超過20%。

雙十二插旗中國，機海戰術推30款

而岱宇第一波搭載博晶醫電App出貨的健身器材，選擇在中國試水溫，預計雙十二將推出30款器材搭配App訂閱服務。鍾沛宏解釋，一來是歐美需求根本供不應求，在地業務團隊還需要時間掌握新品特性，二來是中國對健身需求同樣強烈，岱宇期望透過訂閱制拓展中國市場，

博晶醫電是一家體力模型AI演算法公司。 數位時代

「中國健身器材是全球最競爭激烈的地方。」顏志強說，當地中低價器材浮濫，不少器材也訴求「智能化」，除記錄健身數據，也能聲控讓跑步機加速或減速。博晶智醫將與岱宇獨家合作一年。

而下一步，廣錠與岱宇、博晶智醫三方正計畫合作開發更完整的居家教練方案，結合重量訓練、有氧、社群，搭配3D視覺辨識做姿勢校正，搭配40吋大螢幕打造新一代AI教練，搭配岱宇的飛輪或跑步機，期望能打造小型居家健身房訂閱制服務。

責任編輯：蕭閔云