全球首間開設於水上的Apple Store亮相新加坡！這間漂浮於Marina Bay水上的蘋果直營店也是第一座可完全自體支撐的全玻璃圓頂結構建築。

剛於9月10日開幕， Apple在新加坡的第三間零售據點：Apple Marina Bay Sands 直營門市以漂浮於水上的透明球體吸引眾人目光，這也是蘋果第一間直接開設於水上的 Apple Store。

第一座可完全自體支撐的全玻璃圓頂結構建築

作為蘋果最宏大的零售計畫據點之一，這間新加坡的蘋果水上門市由 114 片玻璃構成，僅使用 10 支細垂直豎框來連接結構，是第一座可完全自體支撐的全玻璃圓頂結構建築。門市周圍四面環水，參訪者身在其中可 360 度不受干擾地盡覽都市全景與壯觀的天際線。

Apple Marina Bay Sands 擁有如漂浮球體的外觀，是第一間直接開設於水上的 Apple Store。 © Apple Inc.

受羅馬萬神殿啟發，眼孔設計讓光線揮灑而下

受到羅馬萬神殿的啟發，圓頂頂端採用眼孔設計，讓光線揮灑而下，照亮整個空間。玻璃內部裝有訂製隔板，每一片的形狀都不相同，能以不同角度反射陽光，並提供夜間照明效果。圓頂內部以樹木襯托，將新加坡綠花園城市的意象帶入店內，透過樹葉提供額外的遮蔭與柔和陰影。

圓頂頂端的眼孔讓光線揮灑而下，玻璃內部則裝有訂製的遮陽環。 © Apple Inc.

來店訪客在進入寬敞的圓頂內時，會有如別有洞天的感受，他們可以在這裡探索精選的 Apple 產品和配件、取得 Genius 的個人化技術支援，或是單純欣賞 Marina Bay 的壯觀景色。

透過地下廊道可連接鄰近的購物中心。在店內，訪客可以探索精選的 Apple 產品和配件，或是取得 Genius 的個人化技術支援。 © Apple Inc.

攪動創意，打造以電視牆為中心的 Forum 互動坊

除了產品展示，門市內也規劃了 Apple 首間水下「商務會議室」，以及以電視牆為中心的「Forum 互動坊」。互動坊未來會開辦 Today at Apple 課程，邀請新加坡的藝術家、音樂家與創作人參與。店內共有將近 150 名說著超過 23 種語言的員工提供服務。

「Forum 互動坊」不久後將成為新加坡的藝術家、音樂家與創意人員開辦 Today at Apple 課程的舞台。 © Apple Inc.

將近 150 名說著超過 23 種語言的員工已準備好歡迎訪客蒞臨 Apple Marina Bay Sands。 © Apple Inc.

如所有 Apple Store 一樣，Apple 新加坡水上門市 Apple Marina Bay Sands 對在場員工和訪客實施嚴格的健康措施，包括要求配戴口罩、檢查體溫，並保持社交距離。星期四僅接受預約參訪，更多詳情請上 Apple Marina Bay Sands 官網確認。

Apple Marina Bay Sands 於新加坡時間 9 月 10 日星期四上午 10 點開幕。 © Apple Inc.

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