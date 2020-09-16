蘋果秋季發布會中推出新款Apple Watch與iPad並搭配新服務，市場期待的iPhone 12並未現身，顯見蘋果更加重視加值服務的策略方向。

蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）在今天的秋季發布會中僅推出Apple Watch與iPad兩項產品的更新，市場期待的iPhone 12並未現身發布會，但是新款Apple Watch與iPad以嶄新設計、價格親民機款等不同使用需求出發，擴大了產品線，也吸引了消費者的目光。

但同時蘋果也宣布全新Fitness+訂閱服務及以iCloud服務為基礎的Apple One，顯見蘋果希望以硬體產品為核心，搭配各種服務方案，滿足多元族群用戶的使用需求。

新款Apple Watch登場，還有親民SE版本

發表會中宣布更新的Apple Watch series 6，新增藍色錶身的款式，呼應了活動邀請函上的藍色，另外也推出全新紅色與石墨錶身的錶身，此外，蘋果也針對過去推出的金色與不鏽鋼款式設計做了調整，並且宣布增加對應衝浪、戶外攝影，以及醫院工作等不同場景所設計的全新錶面，使用者也能將個人Animoji作為手錶錶面。

Apple Watch series 6的硬體規格則採用提升運算效率的S6處理器，並且支援5GHz頻寬Wi-Fi，以及可在戶外強光維持清晰視覺的螢幕亮度設計，錶身更首次搭載血氧量測功能，讓使用者能在15秒內完成量測。至於錶帶部分則推出一體成形、拉伸配戴的「單圈錶環 (Solo Loop)」及編繩設計的「編織單圈錶環」，同時既有的錶帶配件也有所更新。

此外，為了吸引更多人使用Apple Watch，蘋果此次也宣布推出價格親民的Apple Watch SE，並且針對家中並未使用iPhone，卻想要使用Apple Watch的成員，打造名為「家庭設定（Family Setup）」功能，讓使用者能為家中兒童、老人設定Apple Watch，不需要另外再準備一支iPhone作為配對使用。

在Apple Watch series 6與Apple Watch SE推出後，蘋果依然保留Apple Watch series 3於市場銷售，並且配合降價擴展不同使用需求。

新款iPad

秋季發布會同時宣布將更新的第八代iPad與新款iPad Air，前者依然維持既有iPad外型設計，主要將內建處理器升級為A12 Bionic處理器，此外則維持使用10.2吋螢幕、支援第一代Apple Pencil，而後者則採用新款iPad Pro設計，同時加入支援第二代Apple Pencil與新款Magic Keyboard等配件，底部連接埠也更換為USB-C。

新款iPad Air採用與新款iPad Pro相仿外型，但是額外增加藍、綠配色，螢幕尺寸也增加至10.9吋，而Touch ID指紋辨識器則取消原本與Home鍵整合設計，在新款iPad Air也取消實體Home鍵後，將進一步與頂端電源鍵整合。

Apple One全新訂閱服務

在Apple One訂閱部分，使用者將能以每月14.95美元訂閱包含Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+，以及50GB iCloud線上儲存空間服務。另外，蘋果也針對家人使用需求推出每月19.95美元、最多可讓6人共同使用的家庭方案，以及包含Apple News+與此次推出Fitness+訂閱服務，並且能使用2TB的iCloud服務在內的Premier訂閱方案。Apple One預計在今年秋季推出，預計進駐超過100個國家市場，蘋果預期能以此增加更多透過服務賺進營收。

新版作業系統開放升級

蘋果宣布從9月16日起將開放iOS 14版本更新，同時watchOS 7、iPadOS 14，以及tvOS 14作業系統版本也將開放升級。其中包含可在iPhone主畫面放置App小工具、新增App Library、子母畫面，以及可直接使用App功能，且無需事先下載安裝的Clips設計，而iPadOS 14則會以iOS 14為基礎，並且強化Apple Pencil應用。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Apple、Apple-2