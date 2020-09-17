辰亞能源17日宣布完成旗下2座水上及地面型太陽能電廠，超過100億元的銀行專案融資，而隨著彰濱崙尾東水上電站年底完工後，將成為全球最大水上太陽能電廠。

全球最大水上太陽能電站年底將在台灣誕生！台灣再生能源開發商辰亞能源今（17日）宣布旗下彰濱崙尾東181MW水上太陽能電站、台南學甲75MW地面型太陽能電站完成超過100億元的專案融資，其中本土銀行參貸達60億元，佔比超過55%，刷下台灣史上本土銀行提供太陽能專案融資最高額度，由凱基、永豐及星展銀行主辦，並攜手國內外6家銀行參貸。

其中彰濱崙尾東水上電站成為焦點，使用超過57萬片太陽能模組，今年底完工後將成為全球最大水上型電站，因此吸引國內外金融機構參與，響應對台灣再生能源政策的支持。

彰濱崙尾東181MW水上太陽能電站，今年底完工後將成為全球最大水上型電站。 辰亞能源

辰亞能源於今年四月被日商丸紅株式會社以100億日圓（約新台幣27億元）併購100％股權，以及旗下270MW電廠全數股份。

辰亞能源董事長目賀田好弘表示，丸紅併購辰亞是跨足台灣再生能源市場的敲門磚，未來水面型、屋頂型、地面型太陽能都不排除開發投資，以及其他併購的機會，但目前會先專注手中的案子。

台灣土地稀有，看好水上型太陽能發展潛力

不過今年7月農委會才修改《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》，對光電開發使用農地案件加嚴審查。目賀田好弘認為，農委會修訂法規，並非阻擋太陽能政策，仍希望開發商繼續投資，由於台灣和日本都有土地稀有的問題，未來會在符合台灣法規下，尋找可以持續投資的案子。

日商丸紅株式會社今年四月以100億日圓（約新台幣27億元）併購台灣再生能源開發商辰亞能源100％股權。 辰亞能源

他更看好台灣擁有發展水面型太陽能的機會，「台灣是有很多水域的國家，會想辦法克服和居民的溝通，以及在政府合作下開發水面型太陽能」。目賀田好弘表示，隨著科技的進步，也會開始嘗試如雙面太陽能、太陽能板輕量化等新技術。

目前辰亞手中已經發電案場20MW裝置容量，隨著彰濱崙尾東、台南學甲電廠併網發電後，明年發電裝置量接近300MW。

技術門檻高，工程進度完成99%

彰濱崙尾東水上電站於2018年啟動，計劃於彰濱工業區崙尾東區鋪超過57萬片太陽能模組，相當於土地面積176公頃，預計於2020年併網發電，目前工程完成99%，已接近完工狀態。

尤於鋪在水面上，也提升工程難度，像是浮筒、模組需防水，還得擁有長期防鹽、侵蝕能力，並且能隨著水面高低升降，不會飄走；而台電收購的每度電的躉購費率逾4.3元，相對高於屋頂及地面型光電的價格。

參與整個彰濱崙尾東水上電站專案的辰亞總經理胡劭德有感而發：「彰濱的案子是台灣發展水上型電站的重要歷史時刻，謝謝所有銀行寫下這個歷史。」

胡劭德也引述美國國家再生能源實驗室（NREL）數據指出，未來全球水上型電站開發潛力達7,593GW，但目前為止的安裝量1GW，他看好隨著越來越多成功的案例出現，將帶動其他潛力場址的發展。

責任編輯：錢玉紘