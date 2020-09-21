緯創醫療宣佈跟加拿大新創合作的下肢外骨骼機器人Keeogo一口氣拿下台灣TFDA及美國FDA認證，將提供中風等行動不便患者復健助力。

中風不良於行的患者，正穿著外骨骼機器人練習跨步，每一步搖搖晃晃仿如牙牙學語的一歲兒童，但透過持續6個月復健，這名患者竟然可以跟兒子一起打保齡球，球一扔，還是一個Strike（全倒）！

這個下肢機器人正是由緯創醫學科技跟加拿大生醫團隊B-Temia合作開發。緯創2015年開始協助改良下肢外骨骼機器人Keeogo，於今年8月19日已經拿到台灣TFDA二類認證，而美國時間9月9日B-Temia也已經取得FDA認證，可以同步在台灣與美國醫療院所正式銷售這套復健器材。

緯創醫學科技外骨骼機器人Keeogo可協助中風患者做練習。 蔡仁譯攝影

緯創醫學科技總經理黃俊東表示，台灣邁入高齡化社會，期望可開發更多智慧輔具，貢獻社會有需要的人，除輕量輔助動力外骨骼機器人Keeogo，緯創也與富伯生醫（Rehabotics）合作，開發上肢復健機器手臂，以及可推可坐的智慧行動輔具給年長者使用。

不只美台，Keeogo已經取得日本、香港、馬來西亞、新加坡、歐洲及中東認證，即將取得中國、泰國、韓國認證，接下來在東南亞佈局也會加快，傳出越南也有院所表態中。

「Keeogo」是重量輕、輔助力大的動力外骨骼機器人，透過行動感測器感應髖關節與膝蓋角度的變化，Keeogo以專利的人工智慧技術帶動伺服馬達、輸出精準的動力，輔助使用者完成行動，讓中風後走路不便或緩慢的人移動更便利省力。

緯創醫學科技總經理黃俊東表示今年醫療業務數倍成長。 蔡仁譯攝影

每年增9萬中風人口，復健機器人市場需求大

而Keeogo在台灣目前由醫療管理顧問公司康科特獨家經銷，鎖定台灣400家醫療院所提供復健治療服務，中英醫療體系復健科醫師游鈞堯指出，外骨骼機器人可以提升膝蓋穩定度，附註膝關節彎曲伸直活動度，改善中風或神經退化患者平衡度，是具「有效治療」的器材。

康科特有醫材銷售及復健中心兩大業務範疇，除將對外銷售Keeogo下肢外骨骼機器人，也會在自家經營的復健中心導入使用，提供單次復健，2019年中壢華揚醫院就已經率先使用，今年8月台中達明醫院、10月新北中英醫院也將啟用，年底高雄瑞祥醫院也會導入。

根據統計，台灣每年新增9萬名中風患者，透過外骨骼機器人可以重拾行動力，成為龐大商機。康科特董事長劉靜怡指出，全台有400家區域院所復健中心，期望透過每週2~3次自費復健，可以改善患者步態順利跨步，由於政府長照2.0計畫給予復健計程車補助，未來也將把服務延伸到700多家長照中心及居家市場。

康科特董事長劉靜怡指出除醫療院所，後續也期望對長照中心與居家市場提供服務。 蔡仁譯攝影

康科特主管表示，緯創醫學讓在外國價格上千萬的器材在非醫學中心等級的地區醫院出現，「這是很大的膽識，不靠研究計畫支持就投入輔具機器人研究。」不過他也透露，事實上因為市場上確實對Keeogo下肢機器人有需求，擺放在中壢華揚醫院復健科一年的機器人，現在已經接近損平，以醫材來說，回報率相當快，也超出預期。

緯創醫療佈局3領域，2020年營運數倍成長

緯創集團佈局智慧醫療相當積極，2016年投資20億元成立緯創生技投資控股公司，旗下100%投資的緯創醫療科技投入人工智慧醫療、醫療儀器、外骨骼機器人三大領域研發，2019年營收近1億元，仍在虧損中，2020年預期營收可以數倍成長。

黃俊東表示，AI醫療已跟高醫、高榮、恩主公醫院合作醫院智慧系統，醫療儀器部分除非侵入式體溫呼吸檢測器，也與5家客戶合作新冠肺炎病毒檢驗儀器，包括大型及可攜式檢驗機，瑞磁ABC-KY在8月發表一次可驗256個患者檢體的新冠肺炎分子檢測自動化檢測機就是緯創醫學代工。

緯創醫學科技外骨骼機器人Keeogo可協助中風患者做練習。 蔡仁譯攝影

黃俊東表示，外骨骼機器人業務仍剛開始，現在正全力在各國取得藥證中，2021年下半機器人佈局能見度會明顯提高，現在以AI智慧醫療與醫療儀器兩大業務為主。

除成立緯創醫學科技，緯創生技投控也投資加拿大B-Temia團隊，並合資亞太B-Temia公司持股70%，並計畫投資上肢機器人富伯生醫，黃俊東表示，樂於投資醫療新創團隊，只要有綜效、A輪以後的團隊都會評估，因為成功機率會大一點。

他也觀察，疫情過後，許多抗疫相關產業進展加速，比方多國政府決策加快，以緊急使用授權（EUA）方式加速防疫技術導入，但反觀非疫情部分則被拖累，比方醫院禁止進入，肺癌實驗就慢下來了。

緯創醫學科技宣佈Keeogo由康科特獨家經銷台灣400家醫療院所。 蔡仁譯攝影

電子五哥紛紛加快在智慧醫療佈局，黃俊東坦言，台灣在科技製造業全球領先已經沒對手，但毛利率也緩慢下降，如果能找到對人類社會更有貢獻的地方都會樂於投資。

責任編輯：蕭閔云