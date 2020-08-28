智慧家庭導入AI應用，可以加速演進嗎？宏碁27日與和成集團旗下歐加智能合作，第一個大客戶可望是太平洋建設。

當Google Map定位得知你下班回家，距離家門只剩200公尺，家庭總管自動按照先前所設定指令：室溫28度以上時，先開啟空調降溫，若下大雨濕度高達80％先開除濕，同時客廳室內大燈自動開啟。當進入社區時，即使帶著口罩，監視器立刻分辨你是住戶，開啟大門歡迎回家⋯⋯當坐上沙發，智慧電視偵測到主人，螢幕立刻秀出家人給你的留言。

智慧家庭喊了逾十年，有機會更進步嗎？宏碁跟台灣最大衛浴業者和成集團旗下歐加智能27日宣佈合作，一起進軍智慧家庭市場，透過歐加智能原本打造的物聯網雲端平台「E-BOX雲端系統」，加入宏碁研發3年的AI人臉辨識技術，及Air Monitor Pro空氣品質偵測系統，目標打造上述所描繪的智能家庭應用環境。

歐加採用宏碁AI智能安防系統。 acer

歐加表示，目前有許多建案正在洽談中，由於跟太平洋建設合作緊密，最快有機會率先打入太平洋建設推案，全社區導入歐加智慧家居方案當成標配。

和成董事長邱立堅也出席記者會表示，歐加15年前就計畫設立，但顯然成立過早，早期的智慧家庭應用，頂多是開關燈具，幫忙把窗簾電動化開開關關，後來可以串連大金及日立冷氣，掌握溫度及設備運轉數據，或者串連智慧電視，但都仍是把手機變成一個遙控器的階段，他認為加入宏碁AI應用，未來發展可望邁向新階段。

AI應用大秀場景，鎖定校園、醫院、家庭、展館及零售

這次合作也展現宏碁過去較少展示的影像識別AI技術。宏碁表示，AI辨識引擎由100%在台研發，目前通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）臉部辨識技術基準測試，在國際臉部辨識資料庫LFW（Labeled Faces in the Wild）達99.7%的準確率，在臉部偵測、性別、年紀及7種情緒：包含生氣、討厭、害怕、傷心、開心、驚訝及無表情都通過測試，戴口罩辨識率也已達9成。

歐加採用宏碁AI智能安防系統，用AI人臉辨識快速辨別。 acer

未來除可用於社區門禁管理，還有更多應用。宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，過去影像辨識AI應用偏重工業領域，但隨著感測與AI技術的發展，加上疫情需要，正快速轉進民生應用領域。宏碁研發的MegaSearch是千萬級1:N人臉搜尋算法，可很快在毫秒內比對人物特徵，即時分析再訪客、VIP或黑名單，很適合應用在高人流區域。

而宏碁開發的Air Monitor Pro空氣品質偵測系統，早已在全台有超過70個單位採用，裝置點高達2,500個，與海博特、欣寶等協力廠商合作。那麼為何還要跟歐加智能合作呢？張世欣表示，因為宏碁這套系統只能偵測，但結合歐加物聯網平台就能提供「解決方案」，利用偵測、AI數據分析、揭露、改善建議、管理評估幫住戶改善室內空氣品質。

和成董事長邱立堅（右）與宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣（左）將合作。 acer

不過相對在智慧家庭領域才屬於初展開，宏碁AI應用在工廠與商辦應用起步較早，除AI精準投放系統打入智慧零售數位看板及智慧工廠公佈欄管理，宏碁也積極推出智慧校園門禁管理及智慧醫療應用，比方急診室暴力預防系統，幫客戶客製化AI需求，至於智慧家庭應用，張世欣也透露更期望跟和成集團一起出海，鎖定東南亞市場發展。

責任編輯：蕭閔云