Dropbox成立不過十幾年，如今在全球已有超過5億人註冊。年僅37歲的創辦人德魯．休斯頓是如何在雲端文件的戰國時代，帶領Dropbox殺出重圍？

雲端文件服務在近幾年已逐漸取代USB硬碟，不僅改變使用者的習慣，也開啟雲端文件的戰國時代，諸如iCloid、OneDrive或Google Drive等，而Dropbox可說是這場大戰中的領頭羊，也是矽谷最早嶄露頭角的新創獨角獸之一。

Dropbox成立不過十幾年，如今在全球已有超過5億人註冊，擁有超過1400萬的付費用戶，並且還在持續成長當中。在德魯．休斯頓（Drew Houston）共同創辦這間公司之前，只是個剛從MIT（麻省理工學院）畢業、二十歲出頭的年輕小夥子。

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反思生活中犯下的錯誤，放大為Dropbox建立的契機

事情要回到十幾年前，當時住在波士頓的休斯頓跳上客運，準備前往紐約度過愉快的周末，並計畫在這約四個半小時的車程裡，利用筆電完成工作。不過就在休斯頓打開筆電的那一剎那，他就發現自己犯下大錯 — 工作用的USB硬碟還安靜的躺在家中的桌上。

「那一刻，你只會覺得自己為何不能更細心，而不是認為何科技不能更發達。」休斯頓說。隨後他開始思考，相信這絕對是許多人都曾發生的慘痛經驗，秉持著希望資料能夠同步的初衷，休斯頓創立了Dropbox。

休斯頓曾表示，當時矽谷其實已有許多類似的新創公司，然而他創立公司的初衷單純，並未經過太多的商業考量，這反倒成為一種優勢，不被既有的框架限制思考，還有助於開創新的局面。最好的例子就是史上第一篇有關Dropbox公司的報導，當中寫道：「幸好Dropbox的創辦人太駑鈍，不知道早就有很多人嘗試過雲端文件儲存服務了。」

2006年，休斯頓已開始獨自研發Dropbox，並四處尋找資金來源。但在他第一次找上知名創投公司Y-Combinator創辦人Paul Graham時，由於休斯頓並沒有按照程序申請，而是直接上前與Graham搭話，Graham以不公平為由斷然拒絕休斯頓的請求，連一秒鐘都沒有耗費在這個年輕人身上。

不死心的休斯頓再次找上Graham，不過這次他已按照程序申請，並預約時程。Graham要休斯頓在兩周內找到一名共同創辦人，才願意提供15,000美元的創業基金。休斯頓最終克服這艱難的任務，找到Arash Ferdowsi作為共同創辦人，拿到這筆足以買台Mac電腦、並租下一間公寓當作創業基地的首期資金。

拒絕賈伯斯的收購提案，卻遭蘋果iCloud一記當頭棒喝

休斯頓和他的夥伴在2007年正式推出Dropbox。儘管有許多前人努力過的痕跡，但Dropbox是第一款不受任何類型載具的限制，又能夠及時在雲端儲存檔案的應用程式。2007年，紅杉資本（Sequoia Capital）資深合夥人Michael Moritz認為Dropbox極具潛力，前往拜訪休斯頓並提供120萬美元的融資，截至2014年底，陸續又提供三輪融資，其中最高達3.5億美元的資金。

2011年，Dropbox的成績蒸蒸日上，蘋果電腦前任執行長賈伯斯，甚至大力誇讚休斯頓創造的已經不是產品，而是「功能」，並希望能與他見面。不過這場夢幻的會面，卻來者不善，賈伯斯提議以九位數的價格收購Dropbox，一路苦心經營公司的休斯頓，立刻斷然拒絕這項收購。

然而這項未成功的交易並未好聚好散，不久後，蘋果公司推出iCloud，賈伯斯在發表會上還特別諷刺Dropbox，認為Dropbox只把雲端當作可以不斷塞東西進去的硬碟，並沒有其他更進階的功能，例如共編文件。

iCloud的出現，一開始確實給Dropbox一記當頭棒喝，但如今，仍不斷成長中的Dropbox也持續進化，除了新增協作平台外，也不斷推出其他的新功能，希望能給使用者更好的體驗。

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扮演資訊整合者的角色，現今市值已超過120億美元

在短短的十年間，Dropbox營收呈現逆天成長，2017年總營收成長31%，來到11億美元。2019年，總營收再次成長21%，總營收來到16.61億美元，而每位付費用戶平均收入為123.07美元，相較於2018年，平均上升5.43塊美元，整體市值超過120億美元。

如今的Dropbox，在各大型科技公司間，扮演著整合者的角色，利用同步功能將資訊綑綁在一起，也視Google或Microsoft為合作夥伴。隨著居家和工作的界限越趨模糊，這位37歲的年輕總裁，將繼續帶領的Dropbox，創造更靈活的工作環境。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

參考資料：ZDNet、Dropbox、Startups、Forbes、Xpert Money、Business Insider