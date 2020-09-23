吉卜力工作室日前釋出400張動畫劇照，開放網友在合理範圍內二次創作，如今已在社群上掀起一股吉卜力迷因風潮，甚至有網友發起「第一屆吉卜力大喜利大賽」。

日本知名動畫公司吉卜力工作室，日前（18日）釋出400張經典動畫劇照，開放大眾在「合理範圍內自由使用」，目前已釋出的作品包含《神隱少女》、《來自紅花坂》、《風起》、《崖上的波妞》、《借物少女艾莉緹》等8部，其他作品也預告將陸續上線。

此資源一釋出，社群立刻掀起一股吉卜力迷因風潮，網友紛紛為劇照們配上設計對白，還在推特上發起了「#第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，連地方政府、大學還有政治人物的Facebook粉絲團也跟風，社群一片大玩吉卜力梗圖的浪潮，好不熱鬧！

現在就來看看網友有多有梗，《數位時代》精選10組有趣梗圖：

清華大學官方粉絲團

桃園市長鄭文燦

桃園為什麼人口成長這麼快？！ 黃偉哲 桃園來了！ 圖片授權來源：http://www.ghibli.jp/info/013344/ #吉卜力工作室 #開放了400張動畫劇照 #第一屆推特吉卜力大喜利大賽 由鄭文燦發佈於 2020年9月22日 星期二

屏東縣縣長潘孟安

屏東參戰！ 哪次不跟？ #你也來挑戰 #第一屆推特吉卜力大喜利大賽 謝謝吉卜力工作室釋出旗下動畫高畫質劇照→http://www.ghibli.jp/info/013344/ 由潘孟安發佈於 2020年9月22日 星期二

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責任編輯：蕭閔云