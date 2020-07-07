13歲開始自學，16歲第一次創業，曾在蘋果公司工作6年，33歲正式退休，35歲當上台灣最年輕的政委，今年，她是外國網友稱羨的天才IT大臣......

「唐鳳出生時說的第一句話是『Hello World』」、「每天起床還會有開機的聲音」、「網路密碼是圓周率最後八位數」⋯⋯這些都是PTT鄉民為唐鳳創造的網路神話。

唐鳳顯得太無所不能，所以網友猜測她一定不是人類。她像小孩子展示珍藏的玩具一樣，一邊細數、一邊笑讚這些網友創意超有哏。但若要唐鳳形容自己，她覺得自己最像電影《異星入境》裡不被地球人理解、能預知未來的外星人。

電影中，擁有先進文明的外星人忽然出現，卻只靜靜地飄浮在空中。他們既沒有離開太空船，也不主動溝通，幾乎沒有採取任何行動，人類則用盡各種方法試圖弄懂：「你們來地球的目的是什麼？」

而所有人最想問唐鳳的也是：她到底想做什麼？

「做一個通道。」就是唐鳳最熱衷做的事。

現年39歲的唐鳳自國中後就開始自學，於2014年擔任行政院顧問，2016年任政務委員，年紀輕輕，人生卻已充滿傳奇。 賀大新攝影

做思想的載體，迷因哏圖讓院長也瘋狂！

要理解唐鳳「通道」的意涵，最佳的譯讀方法是從了解她的作為開始。

唐鳳把自己的照片素材開放授權，歡迎網路二創，完全不介意自己被「惡搞」。在網路上搜尋唐鳳哏圖，會出現800多萬筆結果，而且本尊不時還會在社群平台上現身按愛心、幽默地回敬一句玩笑話。

這股創作能量在她的鼓勵下不斷放大，甚至跟著她數位政委的身分，一起竄進中華民國的內閣裡。

衛福部的代言犬「總柴」，在疫情期間每日推播賣萌照，邊耍可愛邊宣導正確防疫觀念；海巡署搭著討論度爆棚的台劇《想見你》，製作了諧音版標語「想艦你」，用肉麻台詞提醒民眾海中遇難可以直撥118呼救。

公部門粉絲專頁成了哏圖集散地，有些人可能覺得太過戲謔，但它卻是殺假消息於無形的大絕招。

唐鳳日前讓攝影師江凱維拍攝一系列的形象照，並開放照片二創、三創，不少公部門粉絲專頁投入哏圖製作，其中客家委員會就做成「唐山過台灣」哏圖推廣客家文化，獲得網友爆笑分享。 行政院客委會

假消息讓各國都很頭痛，但唐鳳發現遏止謠言的方法並不是下架或開罰，「因為只要它的R值（病毒再生數）還高，就算把一個地方隔離起來，它還是會在別的地方冒出來，在線上出現社區傳播！所以關鍵是確保大家都有『疫苗』。」

唐鳳用傳染病的原理解釋對付假消息的方法，一張張哏圖，就是一支支疫苗。用搞笑的方式包裝正確資訊，抗體就在民眾會心一笑之際建立；當閱聽人都有了免疫力，假消息也就無法再橫行無阻。

一時之間，過去只在宅宅界、小眾領域風行的迷因文化，不僅透過唐鳳滲透進政院各部會裡，還成了另類的台灣模式，輸出國際。但唐鳳卻強調這功勞不在她，真正讓這套新模式發揚光大的，除了各部會小編外，還要多虧行政院長蘇貞昌。

註：「迷因」為meme音譯，指有趣字幕的圖片或影片，在網路上被廣泛轉載。

「蘇院長本人就是一種走動式的長輩圖，」唐鳳頑皮地說，「正面也有哏、背面也有哏……。」談到這裡，她幾度笑到說不出話，當最高長官開始當起哏圖主角，底下各層級機關就像被解放一樣，玩得更起勁，「反正只要不比院長狂，就不算太狂。」

而在讓公部門質變的這段過程中，唐鳳說自己就是「通道」的角色。她既不是實際的執行者，也不是最初的發動者，甚至有點像旁觀的吃瓜群眾，在一旁欣賞各種創意爭奇鬥豔，如同《異星入境》的外星人看似被動，卻改變了一群地球人的思想。

透過唐鳳，內閣引入了幽默闢謠的全新概念，在政院撐起一個原本不存在的溝通管道，讓各機關的想法、創意橫向暢通流動，彼此激盪，甚至讓鄉民在笑著按下分享鍵後，成了另類政令宣導的大使。

「海巡署已經發揚光大到一個我覺得有點過分的程度。」唐鳳開玩笑地說，自己也沒料到事情會發展成如今的局面，但能撐起一個通道，讓一切成為可能，就是她的夢想。

鄉民創意流進內閣，化解三方角力

2年多前的電競產業正名案，就是另一個例子。

2017年底，立法院三讀通過將電子競技業、運動經紀業納入運動產業，電競選手開始比照體育選手，享有國家隊選拔、培訓等資源。

但在法案通過前，內部的討論一度陷入困境。文化部認為這不是傳統文化，應屬教育部的管區；教育部則說沒有動到全身肌肉，不算體育的範疇，當是經濟部的議題；經濟部接球後詫異了，什麼時候做球場的還要兼管球員？應該回到文化部的領域。

討論像鬼打牆一樣輪迴，但唐鳳卻聽出各部會語言背後的癥結點，其實只是「措辭問題」。

「因為沒有一個說法能將電競定位到他們所認知的座標系裡。」她理解到，官員們是因為看不懂電競這個新物種，只能站在各自立場說話，三方無法取得一個交集，溝通自然無法進行。

所以她實際只做了一件事，改用「現代技藝、表演項目與智力運動」去表述電競，結果原本不認識電競的三個公部門，一下子都與電競有了連結，三方溝通瞬間暢通，最後在不到5次協調討論後，就成功達成了共識。

「這些想法都不是我的。」唐鳳說，所有靈感都來自網路上「專業的五樓」，她做的只是廣泛搜集、汲取當中的創意精華，再帶進討論空間中，讓民間與政府的意見順暢交流，甚至產生化學變化。

註：「專業的五樓」為鄉民用語，指一篇文章中第五個推文的人，據傳其由來為台灣某科技大學之五樓為專業教室，因此被戲稱「五樓才夠專業」。

這種居中協調、平衡與連結的任務，既棘手又吃力不討好，唐鳳卻樂此不疲，而且不管是如何難解、複雜的議題，通過她很快就被拆解、轉化，然後以嶄新的方式繼續推進。

只要有她在，通道就自動開啟，訊息自然傳遞到需要去的地方，如同她對資訊開放透明的堅持。

如果有人有一個不錯的主意，只要在Twitter上召喚，她就會現身；而她的每一場會議、演講或採訪，都要做成逐字稿或影片公開釋出，讓任何人都可以取得；還有從上任開始就實施遠距辦公的無數個日子裡，她其實也不停留在哪，而是巡迴全國，把台灣每個角落的聲音，都帶回中央。

這樣的「通道哲學」，不只展現在處事上，更內化進她的生命，成為像呼吸一樣平凡的事情。

如果突然下起雨，一般人可能會浮起「哎，真討厭」的心情，把客觀狀態與主觀的感受直接連結在一起。但對唐鳳來說，或許瞬間也會產生煩躁的感覺，但她卻能沉著面對情緒的出現，再讓它自然地流動離開，然後一下子復歸平靜。

內化的「通道哲學」，在她身上全方位開啟

「生氣一秒還是一小時是差很多的，而她的情緒就可以過得很快。」與唐鳳共事3年多的機要秘書黃子維說。這也說明她為何總是能淡定冷靜，且從來不對誰發脾氣或是不耐煩──因為就連情緒，她也只是讓它通過而已。

不過，通道也有不順暢的時候。「當網友留言說我們的收音品質太差、YouTube聽不下去時，我也很挫折啊！是要我們怎樣？」唐鳳用半開玩笑的抱怨語氣說，苦笑中還透露一絲無奈，然而一瞬間她又收起表情、恢復如常，指了指正在收音的裝置：「所以我們就用了新的器材。」

光是回想前一天的行程，唐鳳就舉出了三、四項諸如此類的「出包」狀況，對一般人來說，可能都不是什麼大問題，但她卻很在意。

聽她細數每一個問題發生的情形，可以感受到她專注這些微小細節的細膩個性，不過她卻不會被這些挫敗感絆住。

「只要一有時間，就會想說下次怎麼樣不要再發生類似的事情。」她說，碰到挫折在所難免，重要的是怎麼面對，而她習慣快速思考、馬上反應，讓任何錯誤只發生一次。

而且，不只挫折感不會阻礙她前進，各種燙手山芋般的難題，她也不怕找不到解方。因為，不管是再難破的關卡，唐鳳有一招奇葩的工作法，那就是：大睡一場。

「我是在夢裡面工作的。」唐鳳說，比起白天，她更多的創造力來自夜晚的夢鄉，「睡眠品質好，短期記憶才可以寫到長期記憶，長期記憶才可以讓你有創造的空間。」

她解釋，白天透過不斷溝通、對話，搜集各式各樣的資訊，這些資料在進入睡眠狀態後，大腦才開始消化歸檔，將新的素材注入思考系統裡，靈感就會不斷噴發。

我其實很少做什麼決策跟判斷，我都是醒來想到一個好主意，然後趕快去跟同仁分享。 唐鳳

所以就算平均一天要開9場會議、收到上百封郵件，她還是會確保自己在睡前完成當日所有任務、清空收件匣，讓自己能安心入睡，進入「工作」狀態，而且每天至少7個半小時以上。

如果碰上高難度的挑戰，「那就多睡一點，要『加班』囉！可能睡到9小時、10小時就有靈感了。」像是幽默闢謠或是電競正名等關鍵解法，都是靠這樣「睡出」主意來的。

大概那些「通道」，就是靠她在睡夢中一個一個打通的吧！

連睡覺都可以這麼異於常人，實在不能用一般人的思考來理解，難怪連她自己都覺得像外星人。不過說不定就像《異星入境》中的七足類，從未主動做些什麼，最後仍拯救了人類一樣，唐鳳的通道哲學，不為什麼目的開啟，或許最後也能改變世界？

責任編輯：林美欣

唐鳳超效率工作法、書單大公開

每天都要用的數位工具：

1.筆記軟體GoodNotes

2.待辦事項OmniFocus

3.線上互動系統Slido

使用者可透過slido簡報互動工具，在演講時發揮線上調查、匿名提問聊天室等功能，促進現場互動與熱絡氣氛。 Slido

不為人知的工作技巧：

1.喜歡用筆畫概念、架構草圖，確保大家都在同一個認知水平上。

2.每天回完當日所有email，會在睡前關掉網路回覆，避免信件不斷湧進信箱。

今年度推薦的書：

1.《激進市場》

2.《怒與希望的網路》