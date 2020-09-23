TTA今日宣佈階段性的成果，成功協助53家新創獲得總額超過新台幣45億元的投資。此外，也宣布與新創資料庫CrunchBase合作，爭取更多國際曝光。

科技部旗下的台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）於今（23）宣布，與全球知名的新創資料庫CrunchBase合作，成為CrunchBase亞洲第一個合作夥伴。

科技部產學及園區業務司司長邱求慧表示，CrunchBase過往的資料大多是北美的新創，成為合作夥伴後，將提供台灣新創的資料給CrunchBase，期望能替台灣新創獲得更多的報導與曝光機會，進而接觸到更多的國際投資人。

TTA協助53家新創成功募資，總額超過新台幣45億元

TTA 2018年於小巨蛋開幕，目標是引進國際加速器，或國內加速器有豐富鏈結國際資源者，並引進國際業師與產業資源，協助國內新創鏈結國內資源。如YouTube共同創辦人陳士駿也以投資者與創業家的身份入駐TTA。

而TTA也在今日宣佈階段性的成果，已成功協助53家台灣新創獲得來自全球14個國家的募資，總額超過新台幣45億元。

在記者會上，科技部也介紹了耐能（Kneron）、盾心（Umbo CV）以及愛微科（iWeecare）三家新創的亮眼表現。

左為耐能創辦人暨執行長劉峻誠，他透露目前耐能有一輪新的募資預計會在年底前公布；右為科技部產學及園區業務司司長邱求慧。 科技部

耐能由台灣旅美創業家劉峻誠所創立，獲得多家國際知名創投肯定，包括香港首富李嘉誠的維港投資、CDIB、Himax Technologies、Inc、高通等，而劉峻誠也加碼透露，目前正有一筆新的募資正在籌備中，有望於年底前公布。

盾心科技的創辦人暨執行長關宇翔表示，科技部擁有許多海外據點，在盾心拓展海外市場時，有極大的幫助，「例如我們去東南亞時，科技部已跟當地加速器合作，我們就直接去那個加速器，快速了解當地市場。」

而愛微科也在今日宣布，獲得240萬美金（約新台幣7,200萬元）Pre-A延伸投資，由前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、上市公司台表科持續跟投，並新加入醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。

TTA與新創資料庫合作，期望讓台灣新創獲得更多國際曝光

科技部也宣布與新創資料庫CrunchBase合作，成為CrunchBase在亞洲的第一個合作社群夥伴。

CrunchBase內有新創的募資情況，會依照輪次排序，並揭露投資人與金額。雖然不一定記載完全，但是全球投資人與新創重要的資料來源。（圖為搜尋iKala的示意圖） CrunchBase

CrunchBase成立於2007年，由科技媒體《TechCrunch》所擁有，資料庫內包含了新創創辦人、創始團隊、收購新聞，以及最重要的獲得投資狀況與投資人，是全球新創與投資人都會使用的平台。

在與CrunchBase合作後，邱求慧表示，將成為CrunchBase在台灣新創這部分的資料提供者，雖然目前還沒有設定定期更新或回報資料的時程，但已經確定有順暢溝通的窗口，期望讓台灣新創能獲得更多的國際曝光與報導。

責任編輯：錢玉紘