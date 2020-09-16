科技新創基地（TTA）吹進了一股矽谷風潮，多位在國際市場大有斬獲的台裔創業家進駐，科技部長吳政忠也期許能讓台灣新創學習國際經驗。

科技部於今（16）宣布，多位具有豐富國際經驗的創業家、投資人將進駐台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA），其中包含多位因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，從矽谷返台的台裔創業家。

科技部長吳政忠頒發TTA黑卡給YouTube共同創辦人陳士駿。 陳君毅攝

進駐TTA的有YouTube創辦人陳士駿、《吉他英雄》創辦人黃忠凱、Mochi Media創辦人徐旭明、Race Capital合夥人陳信生、華納兄弟遊戲推手江詞源等人，由科技部長吳政忠頒發TTA VIP黑卡，期許這些海歸的創業家或投資人能帶給台灣新創界更廣大的眼界與經驗。

而這一批進駐TTA的創業家、投資人合計已投資全球400多家新創，投資額突破百億美元。

科技部長吳政忠：未來將推動跨世代創業家交流

「我也是拿了很多卡，從到美國拿綠卡、國發會的就業金卡，到現在TTA的黑卡」，陳士駿笑著說。科技部產學及園區業務司司長邱求慧表示，這批進駐TTA的創業家與投資人，必須擁有新的創業題目，或必須有投資台灣新創的計畫。未來科技部或TTA也會舉辦活動，讓台灣新創與這些擁有豐富國際經驗的創業家與投資人交流。

要獲得TTA的VIP黑卡則必須有幾個條件：第一是曾參與的新創公司上市或被併購；第二則是投資新創公司達500萬美元。

科技部長吳政忠表示，未來也會推動不同世代的創業家交流，「先當朋友，再談投資。」 陳君毅攝

吳政忠則說，台灣新創缺乏國際連結與拓展國際市場的企圖心，希望這些矽谷成功的案例，能夠為台灣新創圈帶來一些經驗。同時，他也表示台灣創業家分為三個世代，電子五哥是前輩、這群矽谷創業家則是中堅族群，其他還有更多年輕的創業家，「有在規劃讓大家一起交流，要那些前輩（電子五哥）投資你們，要先交個朋友。」吳政忠說。

此波進駐的成員包含：被Google以16.5億美元收購的YouTube創辦人陳士駿、被動視暴雪以1億美元收購的《吉他英雄》創辦人黃中凱、被盛大遊戲以8,000萬美元收購的Mochi Meida共同創辦人徐旭明、Race Capital合夥人陳信生、交友軟體Grindr投資集團投資總監Scott Chen、以2,000萬美元出售的交友網站HOT or NIT共同創辦人James Hong、區塊鏈平台ThunderCore執行長Chris Wang、童鞋品牌SpeedSmith共同創辦人Joseph Hei、華納兄弟遊戲部門執行副總Steve Chiang、比翼加速器執行董事Arthur Chen、SparkLabs Taipei共同創辦人邱彥錡。

借鑑PayPal Mafia，矽谷台灣幫網站也正式上線

陳士駿也特別在與會上提到，與這群從矽谷回台的創業家們共同成立了「矽谷台灣幫（Taiwan Mafia）」，希望可以一起為台灣新創做點事，目前網站也已經上線。

這個點子也是借鑑陳士駿曾待過的PayPal。PayPal Mafia是美國知名的「幫派」，其中包含了Tesla的Elon Musk、LinkedIn共同創辦人Reid Hoffman、Yelp共同創辦人、暢銷書《從0到1》作者，以及近期熱門的數據公司Palantir共同創辦人Peter Thiel等。

矽谷台灣幫（Taiwan Mafia）網頁上呈現的部分成員。 Taiwan Mafia

而矽谷台灣幫成員也包含多位上述進駐TTA的創業家們，陳士駿也透露，自己已經在籌備新的公司，預計年底會公開。

責任編輯：錢玉紘