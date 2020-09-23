愛微科的體溫貼片能夠遠距離監控體溫，在疫情中獲得中、美訂單詢問，也讓原有投資人決定加碼投資。

醫療科技新創愛微科（iWeecare），宣布獲得240萬美金（約新台幣7,200萬元）Pre-A延伸投資，由前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、上市公司台表科持續跟投，並新加入醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。

同時，愛微科也與聯電榮譽副董事長宣明智創辦的兩岸醫療平台互貴興業成為策略夥伴，加速愛微科在中國的醫療取證與市場拓展。

本輪資金將用於愛微科的小型聯網智慧體溫貼片——「智慧體溫貼片添寶Temp Pal」的跨國推廣，加速在美國與中國市場的醫療認證與市場拓展。

受惠於疫情，愛微科獲中、美訂單

愛微科在2019年就獲得100萬美金（約為新台幣3,000萬元）投資，並陸續取得歐盟CE、台灣TFDA、泰國的醫療認證，新加坡醫療認證則在申請當中，在不到一年時間，就因為市場前景看好，獲得多位投資人加碼。

愛微科的產品，聯網智慧體溫貼片添寶，能夠提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。可用於嬰幼兒、月子中心或其他需要監測體溫的病患。 愛微科

特別是旗下產品「添寶Temp Pal」在今年的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防治中扮演重要角色。

添寶可提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。僅郵票大小的軟式貼片，可將體溫資料長時間無線傳輸至手機App，即時呈現並記錄溫度變化，並可設定警示發燒時，加快醫療處置。

由於添寶可遠端連續監測體溫，可用於醫院體溫監控與居家管理用途，因此不但導入台灣的振興醫院、秀傳醫院，也成功打入國際市場，如日本醫院試驗計畫、泰國最大私人醫院，以及愛爾蘭的Cork University Hospital等。

愛微科共同創辦人兼執行長曾軍皓表示，「添寶在今年疫情中獲得許多來自美國與中國的訂單詢問，為了要滿足全球急速爆發的需求，因此我們決定取得更多資金挹注，擴大團隊及加速美國、中國市場發展，期望能夠盡快服務全球所有需要添寶的消費者。」

領投此輪的Translink Capital創始合夥人Jackie Yang表示，「在今年疫情下我們更看到了愛微科的全球市場潛力，因此加碼投資，協助優秀的台灣產品持續研發，行銷全球。」

比翼資本執行董事陳彥諭表示，「能連續監測體溫的智慧體溫貼片，可運用於醫院裡許多不同的場域，不但能協助於遠端偵測COVID-19發燒的病患，同時對於照顧NICU或月子中心的新生兒都是很好的工具。透過在秀傳醫院的試點和臨床測試，我們已經得到很多臨床醫師的正向回饋。」

近年專注以硬體加速器輔導硬體新創起飛的邁特電子，也加入此次投資並扮演策略夥伴角色；長期關注新創產品的交大天使投資俱樂部，也期望透過交大校友在各行各業的人脈與影響力，協助愛微科加速佈局全球遠距醫療市場。

結盟互貴興業、工研院，加速在中國、日本與矽谷發展

由聯電榮譽副董事長宣明智所創辦的兩岸醫療平台互貴興業，將協助添寶打入中國市場，互貴興業執行長郭家泳表示，「互貴興業將協助愛微科加速於中國開展國家藥品監督管理局（NMPA）的醫療器械註冊取證，期待愛微科實現歐盟、台灣、美國、日本與中國的全球布局。」

此外，在工業局IisC平台的支持下，工研院電子與光電系統研究所協助以專業儀器調測RF天線，從早期開發過程即協助愛微科克服軟板天線傳輸技術的工研院，也成為愛微科國際化的策略夥伴，協助媒合日本醫療大廠進行戰略合作。

責任編輯：蕭閔云